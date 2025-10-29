Life is Strange'i yapan stüdyo, Netflix için yeni bir oyun hazırlıyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Oyun dünyasında daha iddialı hâle gelebilmek için kendi oyun stüdyolarını kuran Netflix, son dönemde bu yatırımlarını geri çekiyor. Daha bu hafta, şirketin büyük stüdyolarından birini daha kapatacağını öğrendik. Ancak bu Netflix'in oyun tarafından tamamen vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Nitekim gelen son haberler, şirketin dikkat çekici bir oyun projesi üzerinde çalıştığını gösteriyor. Life is Strange oyunlarıyla adından söz ettiren Don't Nod stüdyosu, Netflix için hikâye odaklı bir oyun hazırlıyor.

Proje hakkında bilinenler oldukça kısıtlı olsa da Don't Nod'un yatırımcılarıyla paylaştığı bilgiler, söz konusu bu oyunun Netflix'e ait önemli bir seri ile bağlantılı olacağını gösteriyor. Don't Nod'un "büyük bir I.P. (fikri mülkiyet)" ifadesini kullanması, akıllara Squid Game, Stranger Things, Wednesday gibi popüler yapımları getiriyor.

Fransız oyun stüdyosu Don’t Nod, hikâye odaklı yapımlarıyla tanınıyor. Stüdyo, oyuncunun seçimlerine göre şekillenen, duygusal derinliği yüksek anlatılar yaratıyor. Life is Strange ve Tell Me Why gibi yapımlarında ahlaki ikilemler, karakter gelişimi ve atmosferik dünyalar ön planda oluyor. O yüzden Netflix tarafından yayınlanacak bu yeni oyundan da benzer şeyler bekleyebiliriz.

