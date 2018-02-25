Amazon, Kara Kule dizisinin haklarını satın aldı

Korku ve fantastik edebiyatın usta isimlerinden Stephen King'in en sevilen eserleri arasında yer alan ve geçtiğimiz yıl filmi vizyona giren Kara Kule (The Dark Tower), şimdi de dizi oluyor. Son dönemde başta Yüzüklerin Efendisi olmak üzere birçok heyecan verici dizinin haklarını satın alan Amazon, bir süredir gündemde olan Kara Kule dizisi için de hazırlıklara başladı.

İlk olarak altı yıl önce gündeme gelen Kara Kule dizisinin, geçtiğimiz yıl vizyona giren film ile bağlantılı olması ve bu hikayenin geçmişine odaklanması planlıyordu. Ne var ki Kara Kule filminin gişede hayal kırıklığı yaratması bu planların rafa kaldırılmasına neden oldu. Kara Kule film serisi iptal edilirken, diziden de vazgeçildiği düşünülmüştü. Amazon'un projenin haklarını satın alması, dizinin hazırlık aşamasına geri döndüğünü gösterdi.

Kara Kule dizisi, geçtiğimiz yıl vizyona giren film ile bağlantılı olmayacak

Geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportaj sırasında konu hakkında konuşan Stephen King, dizi projesinde önemli değişiklikler yapıldığını söylemişti. Amazon tarafından hazırlanacak bu yeni versiyonun film ile bağlantılı olması beklenmiyor. Dizinin bir yeniden yapım olacağı ve seriye sıfırdan başlayacağı söyleniyor.

Stephen King'in başyapıtı olarak nitelendirdiği Kara Kule serisi; fantezi, bilim-kurgu ve Western türlerini bir araya getiriyor. 1982 yılında yayınlanan Silahşor (The Gunslinger) ile başlayan ve toplamda 8 kitaptan oluşan Kara Kule serisinde, Silahşorlar olarak bilinen eski bir şövalye topluluğunun son üyesi olan Roland Deschain'in hikayesi anlatılıyor. Bir yandan şeytani güçlere sahip Siyahlı Adam'ın peşinde olan Deschain, bir yandan da ölmekte olan dünyasını kurtaracağını umut ettiği efsanevi Kara Kule'yi arıyor.

Başrollerini Idris Elba ve Matthew McConaughey'in üstlendiği Kara Kule filmi, özellikle King'in yarattığı bu etkileyici dünyayı hakkıyla beyaz perdeye yansıtamadığı için eleştirilmişti. 95 dakikalık film oldukça zengin bir mitolojiye sahip Kara Kule dünyasını anlatmak için yeterli olmasa da hikayenin detaylı şekilde işlenebileceği bir dizi Kara Kule kitapları için çok uygun bir seçenek olarak görülüyor.

Amazon, büyük bütçeli fantastik ve bilim-kurgu dizilerine yöneliyor

Orijinal içerik alanına önemli yatırımlar yapan Amazon, kendi Game of Thrones'unu bulmak için son dönemde oldukça heyecan verici projelere imza atıyor. Televizyon tarihinin en pahalı anlaşması ile Yüzüklerin Efendisi dizisinin haklarını satın alan Amazon; bunun yanı sıra Zaman Çarkı, Ringworld ve Consider Phlebas gibi büyük bütçeli bilim-kurgu dizileri de hazırlıyor.

http://www.slashfilm.com/dark-tower-tv-series/