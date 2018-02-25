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Amazon, Kara Kule dizisinin haklarını satın aldı

Usta yazar Stephen King'in en sevilen serilerinden Kara Kule (The Dark Tower), dizi oluyor. Uzun süredir gündemde olan Kara Kule dizisinin haklarını Amazon satın aldı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Korku ve fantastik edebiyatın usta isimlerinden Stephen King'in en sevilen eserleri arasında yer alan ve geçtiğimiz yıl filmi vizyona giren Kara Kule (The Dark Tower), şimdi de dizi oluyor. Son dönemde başta Yüzüklerin Efendisi olmak üzere birçok heyecan verici dizinin haklarını satın alan Amazon, bir süredir gündemde olan Kara Kule dizisi için de hazırlıklara başladı.
İlk olarak altı yıl önce gündeme gelen Kara Kule dizisinin, geçtiğimiz yıl vizyona giren film ile bağlantılı olması ve bu hikayenin geçmişine odaklanması planlıyordu. Ne var ki Kara Kule filminin gişede hayal kırıklığı yaratması bu planların rafa kaldırılmasına neden oldu. Kara Kule film serisi iptal edilirken, diziden de vazgeçildiği düşünülmüştü. Amazon'un projenin haklarını satın alması, dizinin hazırlık aşamasına geri döndüğünü gösterdi.

Kara Kule dizisi, geçtiğimiz yıl vizyona giren film ile bağlantılı olmayacak 

Geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportaj sırasında konu hakkında konuşan Stephen King, dizi projesinde önemli değişiklikler yapıldığını söylemişti. Amazon tarafından hazırlanacak bu yeni versiyonun film ile bağlantılı olması beklenmiyor. Dizinin bir yeniden yapım olacağı ve seriye sıfırdan başlayacağı söyleniyor.
Stephen King'in başyapıtı olarak nitelendirdiği Kara Kule serisi; fantezi, bilim-kurgu ve Western türlerini bir araya getiriyor. 1982 yılında yayınlanan Silahşor (The Gunslinger) ile başlayan ve toplamda 8 kitaptan oluşan Kara Kule serisinde, Silahşorlar olarak bilinen eski bir şövalye topluluğunun son üyesi olan Roland Deschain'in hikayesi anlatılıyor. Bir yandan şeytani güçlere sahip Siyahlı Adam'ın peşinde olan Deschain, bir yandan da ölmekte olan dünyasını kurtaracağını umut ettiği efsanevi Kara Kule'yi arıyor.
Başrollerini Idris Elba ve Matthew McConaughey'in üstlendiği Kara Kule filmi, özellikle King'in yarattığı bu etkileyici dünyayı hakkıyla beyaz perdeye yansıtamadığı için eleştirilmişti. 95 dakikalık film oldukça zengin bir mitolojiye sahip Kara Kule dünyasını anlatmak için yeterli olmasa da hikayenin detaylı şekilde işlenebileceği bir dizi Kara Kule kitapları için çok uygun bir seçenek olarak görülüyor.

Amazon, büyük bütçeli fantastik ve bilim-kurgu dizilerine yöneliyor 

Orijinal içerik alanına önemli yatırımlar yapan Amazon, kendi Game of Thrones'unu bulmak için son dönemde oldukça heyecan verici projelere imza atıyor. Televizyon tarihinin en pahalı anlaşması ile Yüzüklerin Efendisi dizisinin haklarını satın alan Amazon; bunun yanı sıra Zaman Çarkı, Ringworld ve Consider Phlebas gibi  büyük bütçeli bilim-kurgu dizileri de hazırlıyor.
 

http://www.slashfilm.com/dark-tower-tv-series/ Yorum Yaz
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yunus626emre 1 yıl
Oyuncu seçimi çok önemli gerçekten.
Ben okurken aşık olduğum Susan' a izlerken de en azından güzel diyebilmeliyim.
Ve lütfen beyaz ve mavi gözlü bi silahşör... ve bi de mutlaka OY
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Curtius 1 yıl
Şu seriye yakışır bir dizi çıkar inşallah. Hatta "Wizard and Glass" olursa dizinin konusu tadından yenmez.
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WISDOM 1 yıl Curtius
Curtius

Şu seriye yakışır bir dizi çıkar inşallah. Hatta "Wizard and Glass" olursa dizinin konusu tadından yenmez.

Wizard and Glass'ı uyarlıyorlar zaten
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Chalrie Keley 1 yıl
Bu,Witcher,Wheel Of Time,LOTR maşallah 4 tane efsane seri (hadi Witcheri sayma bunların yanından 3 olsun) artık bir tanesini tuttururlar diye düşünüyorum.
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Lagari Hasan Çelebi 1 yıl
kitabı okumadım ama film bana ergen filmi gibi gelmişti
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metebyr 1 yıl
kara kule gibi mükemmel bir seri sırf adı kullanılarak para tuzağı filme dönüştürüldü. Bembeyaz teni olan, buz mavisi gibi gözleri olan, uzun yağlı saçları olan ve oldukça zayıf silahşörümüz Roland
Siyahi tenli, kahverengi gözlü, 3 numara siyah saçlı ve iri bir adam ile canlandırıldı.
hikayedeki ufak çocuğun gelip olaylara dahil olma şekli bile saçma sapan.
kitabına göre çekilecek ise beğeni ile karşılanır, yaratılan evrende malzeme bol çünkü. ama filmi gibi olursa kitapları okuyan bir kişi bile beğenmez
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labtek38 1 yıl
Film kitabı yansıtmaktan çok çok uzaktı. Sadece filmi izleyenler nasıl anladı acaba? Yüzüklerin efendisinde sadece bilbonun doğumgününü izlediğinizi düşünün. Yüzüklerin efendisini izledim konu hakkında fşkrim var diyebilir misiniz?
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MertDrx 1 yıl
Bu kadro ile baştan dizi olarak çıksaydı efsane olabilirdi. Filmden sonra insanda ister istemez diziye karşı bir ön yargı oluyor.
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