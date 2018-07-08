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New York Borsası'nın eski başkanı artık Gemini'de

New York Borsası'nın eski bilişim kurulu başkanı Robert Cornish, artık Gemini ekibinde yer alacak. Gemini'nin ekibine kattığı bu önemli isim, teknolojik girişimleri yönetecek.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Dijital para borsalarından biri olan Gemini, New York Borsası’nın (NYSE) eski bilişim kurulu başkanı olan Robert Cornish’in artık Gemini'de çalışacağını duyurdu. Bitcoin’in ilk milyarderleri olarak tanınan Winklevoss kardeşlerin kurduğu Gemini borsası, ekibine çok önemli bir isim kazandırdı.
Cornish, Uluslararası Menkul Kıymetler Borsası gibi prestijli yerlerde de önemli pozisyonlarda çalışmış, Institutional Investor tarafından hazırlanan başarı listelerinde yer almaya layık görülmüştü. Cornish, bundan sonra Gemini’de çalışacak ve çeşitli teknoloji girişimleri yönetmenin yanında NASDAQ’ın ürettiği SMARTS Piyasa Denetim Teknolojisi'ni takip edecek.
Gemini borsasının CEO’su olan Tyler Winklevoss, konu hakkında yaptığı açıklamada; Gemini’nin, Cornish ile çalışması sayesinde müşterilerine “olabilecek en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğini” ve “kripto para sektöründeki standartları zirveye çıkartacaklarını” söyledi.
Cornish, bu hareketiyle, Wall Street'ten kripto para sektörüne geçiş yapan isimler arasına kendini ekledi. Cornish'ten önce Goldman Sachs’in eski müdürü, Priyanka Lilararmani de Malta merkezli bir kripto para şirketi olan HOLD’a katılmış ve CEO rolünü üstlenmişti. Fujitsu’nun Orta Avrupa bölümünden sorumlu olan Dr. Rolf Werner da Fujitsu'daki görevini bırakıp IOTA Foundation’a katılmıştı. Bunların haricinde en büyük kripto para borsalarından olan Coinbase geçtiğimiz yıl, eski PayPal ve Facebook yöneticilerinden olan David Marcus’u kendi ekibine katmıştı.
Gemini, birkaç ay önce standart dağıtılmış defterler haricinde yeni bir ticaret seçeneği sunmaya başlayacağını duyurmuştu. Gemini'nin, "Blok Ticareti"adı altında çıkarılan bu yeni özelliğin çeşitli avantajları bulunuyor. Bu özellikten faydalanacak kullanıcılar, oldukça büyük çaplı işlemleri çok daha rahat yapabilecekler.
Yeni teknolojik girişimlerin başına Cornish gibi bir ismin getirilmesi, hem yeni projelerin piyasaya sürülme hızını hem de girişimlerin kalitesini arttıracaktır. 

https://cointelegraph.com/news/winklevoss-gemini-exchange-recruits-nyse-chief-information-officer Yorum Yaz
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