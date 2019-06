New York 'Geleceğin Taksisi' anketini Karsan kazandı, son karar komisyonun!

Otomotiv dünyasının son günlerdeki en teknolojik gelişmeleri elektrikli ve hybrid araçlar ve otomobil teknolojileri bölümünde sizlerle bu gelişmeleri paylaşmaya çalışıyoruz.Dünyada bu konuda önemli gelişmeler olurken ülkemizde de yerli otomobil kıpırdanmaları başladı ve gerek medyada gerekse devlet büyükleri tarafından tartışılmaya başlandı. Daha önceki haberimizde yerli otomobil Zafer Etox ile ilgili gelişmeleri sizlerle paylaşmıştık, şimdi ise Türk hafif ticari araç üreticisi Karsan'dan güzel bir haber geldi.

New York Taksi ve Limuzinciler Komisyonu tarafından 'Geleceğin Taksisi'ni belirlemek amacıyla gerçekleştirilen anketi %66 oyla Karsan kazandı. New York sakinleri oylarıyla kent için en uygun taksinin Karsan V1 olduğunu belirttiler. 'Geleceğin Taksisi' anketine katılan 22 bin 600 New Yorklu, üç finalist Karsan, Nissan ve Ford için ayrı ayrı değerlendirme yaptı ve Karsan'ı beğenenlerin oranı yüzde 66 oldu. Bu oran, Nissan için yüzde 43'te, Ford için de yüzde 38'de kaldı.

Ankete katılan 22 bin 600 kişiden 14 bin 789'u Karsan için'beğendim' ve 'çok beğendim' seçeneklerini işaretlerken, 3471 kişi 'olabilir', 4 bin 318 kişi de 'bana göre değil' seçeneğini işaretledi. 'Geleceğin taksisi' ihalesinde finale kalan üç firmadan biri olan Karsan, eğer ihaleyi kazanırsa, 2013'ten itibaren 10 yıl boyunca 2 bin 650 adet taksi satacak.

Son kararı verecek olan New York Taksi ve Limuzinciler Komisyonu'nun ihale sonucunu 2 ay içinde açıklaması ve sözleşmenin de bu yılın sonuna kadar imzalanması öngörülüyor.