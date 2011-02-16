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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

New York 'Geleceğin Taksisi' anketini Karsan kazandı, son karar komisyonun!

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Otomotiv dünyasının son günlerdeki en teknolojik gelişmeleri elektrikli ve hybrid araçlar ve otomobil teknolojileri bölümünde sizlerle bu gelişmeleri paylaşmaya çalışıyoruz.Dünyada bu konuda önemli gelişmeler olurken ülkemizde de yerli otomobil kıpırdanmaları başladı ve gerek medyada gerekse devlet büyükleri tarafından tartışılmaya başlandı. Daha önceki haberimizde yerli otomobil Zafer Etox ile ilgili gelişmeleri sizlerle paylaşmıştık, şimdi ise Türk hafif ticari araç üreticisi Karsan'dan güzel bir haber geldi.

New York Taksi ve Limuzinciler Komisyonu tarafından 'Geleceğin Taksisi'ni belirlemek amacıyla gerçekleştirilen anketi %66 oyla Karsan kazandı. New York sakinleri oylarıyla kent için en uygun taksinin Karsan V1 olduğunu belirttiler. 'Geleceğin Taksisi' anketine katılan 22 bin 600 New Yorklu, üç finalist Karsan, Nissan ve Ford için ayrı ayrı değerlendirme yaptı ve Karsan'ı beğenenlerin oranı yüzde 66 oldu. Bu oran, Nissan için yüzde 43'te, Ford için de yüzde 38'de kaldı.

Ankete katılan 22 bin 600 kişiden 14 bin 789'u Karsan için'beğendim' ve 'çok beğendim' seçeneklerini işaretlerken, 3471 kişi 'olabilir', 4 bin 318 kişi de 'bana göre değil' seçeneğini işaretledi. 'Geleceğin taksisi' ihalesinde finale kalan üç firmadan biri olan Karsan, eğer ihaleyi kazanırsa, 2013'ten itibaren 10 yıl boyunca 2 bin 650 adet taksi satacak.

Son kararı verecek olan New York Taksi ve Limuzinciler Komisyonu'nun ihale sonucunu 2 ay içinde açıklaması ve sözleşmenin de bu yılın sonuna kadar imzalanması öngörülüyor.


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faruk 8 yıl en beğenilen
Amerikalılar çoktan beridir Crown Victoria'dan inip başka araçlara binmeye başladılar. Ford Escape şu anda piyasada(ucuz) en çok tutulan ve en dandik olan araç.

Transit Connect hiçbir şekilde taksi olma özelliği taşımıyor. Ne şöför için ne de yolcu için berbat bir araç. Eğer adil bir seçim yapılacaksa Karsan açık farkla ihaleyi kazanacakdır.
Amerikalılar çoktan beridir Crown Victoria'dan inip başka araçlara binmeye başladılar. Ford Escape şu anda piyasada(ucuz) en çok tutulan ve en dandik olan araç...
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fakir-bir-kul 8 yıl
inşallah A-B-C-D segmentlerinde otomobil üreten küresel bir firmamız olur........
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Nikola Tesla 8 yıl
Oylamalarda incisozluk buyuk katki yapti. O yuzden acik ara birinci olduk oylamada. Karsan da bunu odullendirmek icin inci sozluge bagis yapmisti. Ya 50 ya da 5 bin lira. Miktarini hatirlamiyorum.
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ulas1907 7 yıl
şubattan beri bir karar çıkmadı mı acaba
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Billy Pilgrim 8 yıl
Şimdi baktım arkadaşlar nissan seçilmiş
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Nikola Tesla 8 yıl
Karsan secilmedi ama devlet destegini esirgemedi ve taksileri bizim icin uretecekler. İyi ki varsin karsan.
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Billy Pilgrim 8 yıl Nikola Tesla
Nikola Tesla
Karsan secilmedi ama devlet destegini esirgemedi ve taksileri bizim icin uretecekler. İyi ki varsin karsan.

Komisyon seçmemiş mi hocam?
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photo_canon1 8 yıl
yedirmezler bize..
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DH Misafiri 8 yıl
Ben aracı çok beğendim ama araç Türkiye'deki taksi şöförleri tarafından beğenilmiyor! Geçenlerde Sabiha Gökçen'de'de bindiğim taksi şöförü aracı Sabiha Gökçen havalimanına getirdiklerinde görmüş. Ne kendi ne de diğer taksi şöförelri beğenmiş. Albea ve Accent süper arabalar sanki.
Binek versiyonu yapsın Karsan, sıfr yerli malı diye çok alıcı olur bence. Ben ilk sıradayım;) Madem devlette destekliyor, neden olmasın.
Bu arada Yerli otomobil ile ilgili yerliotomobil.wordpress.com 'u ziyaret etmenizi tavsiye ederim.
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xdrive 8 yıl
amerika ve küçük otomobiller. son yıllarda sık sık dile getirilen kombinasyon
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recaus 8 yıl
böyle projeleri görmek oldukça güzel devamınıda bekleriz
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radressss 8 yıl
o değil de ankete katılım incide aylar önceden başlamıştı, uplandıkça birileri oyluyordu
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azawarai 8 yıl
İnternette turkleri ilgilendiren bir anket varsa kesinlikle turkler kazanir.

Her zaman soylemisimdir.
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brkcad34 8 yıl
Helal olsun Karsan'a. Bence çok fonksiyonel ve tam bir taksi.

İnşallah komisyondan geçer Karsan.

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murdocklawless 8 yıl
güzel haber. ancak umarım araç kalitelidir zira newyork yolları biraz dandiktir, araç kısa zamanda dökülmeye başlarsa rezil oluruz.
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faruk 8 yıl

murdocklawless

güzel haber. ancak umarım araç kalitelidir zira newyork yolları biraz dandiktir, araç kısa zamanda dökülmeye başlarsa rezil oluruz.


Geçen yaz tamir edildi büyük çoğunluğu. New York taksisini öldüren yol değildir. 24 saat durmadan kullanılmasıdır.
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Neyıh 8 yıl
Demedi demeyin devlet %100 yerli otomobili Karsana havale edebilir. Bildiğim kadarıyla J9'un motoru hariç minibüs'un bütün parçaları bursa da imal edilip toparlanıyor. İnşallah olur.
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yimmasabi 8 yıl
Helal olsun, tüm Türk Otomotiv camiasının bayramıdır bu, Kutlu Olsun.
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faruk 8 yıl
Amerikalılar çoktan beridir Crown Victoria'dan inip başka araçlara binmeye başladılar. Ford Escape şu anda piyasada(ucuz) en çok tutulan ve en dandik olan araç.

Transit Connect hiçbir şekilde taksi olma özelliği taşımıyor. Ne şöför için ne de yolcu için berbat bir araç. Eğer adil bir seçim yapılacaksa Karsan açık farkla ihaleyi kazanacakdır.
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canvarol 8 yıl
Karsan çok iyi bir araç çıkartmış ortaya umarım Karsan'ı onaylarlar.

Ayrıca Karsan Türkiye de satılmak için otomobil üretmeyi düşünüyor mu acaba?

Karsan seçilmezse büyük ihtimal ford seçilecektir yani her iki durumda da Türkiye üretimi bir araç gidecek ama Karsan bu işi başarırsa Türk otomobil sanayisi için devrim olacak.
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nacer 8 yıl
Her nekadar gönlüm karsandan yana olsa da bence medyada "vatan millet sakarya" heyecanı ile bir kaşık suda fırtınalar kopartılıyor. Render alırken içini hayalgücünüze göre döşemek mümkün. Ve malesef karsanın elinde renderdan başka birşey yok sanırım. Nissanın hazır bir aracı var mı bilmiyorum ama Ford'un hem elektrikli hem de gazlı modelleri mevcut. Ford connect kendini kanıtlamış bir araç. Hem de Türkiye'de üretiliyor. Ancak ford connect de Amerikan kalıplarına uymuyor. NYC'liler ford crown victoria dan inip connect e binmek istemiyeceklerdir :)
Farklı bir kaynak olarak:
en.wikipedia.org/...
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C£nq 8 yıl

nacer
Her nekadar gönlüm karsandan yana olsa da bence medyada "vatan millet sakarya" heyecanı ile bir kaşık suda fırtınalar kopartılıyor. Render alırken içini hayalgücünüze göre döşemek mümkün. Ve malesef karsanın elinde renderdan başka birşey yok sanırım. Nissanın hazır bir aracı var mı bilmiyorum ama Ford'un hem elektrikli hem de gazlı modelleri mevcut. Ford connect kendini kanıtlamış bir araç. Hem de Türkiye'de üretiliyor. Ancak ford connect de Amerikan kalıplarına uymuyor. NYC'liler ford crown victoria dan inip connect e binmek istemiyeceklerdir :)
Farklı bir kaynak olarak:
en.wikipedia.org/...

Araç render kısmını coktan gecti. Prototipi autoshow'da gösterilmişti, su anda newyorkta sergileniyor. Nissan'in da arabası bu tarz. Ben aracı araştırdım gayet guzel bir araç, tam bir taksi.
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Kirk Lee 8 yıl

nacer

Her nekadar gönlüm karsandan yana olsa da bence medyada "vatan millet sakarya" heyecanı ile bir kaşık suda fırtınalar kopartılıyor. Render alırken içini hayalgücünüze göre döşemek mümkün. Ve malesef karsanın elinde renderdan başka birşey yok sanırım. Nissanın hazır bir aracı var mı bilmiyorum ama Ford'un hem elektrikli hem de gazlı modelleri mevcut. Ford connect kendini kanıtlamış bir araç. Hem de Türkiye'de üretiliyor. Ancak ford connect de Amerikan kalıplarına uymuyor. NYC'liler ford crown victoria dan inip connect e binmek istemiyeceklerdir :)

Farklı bir kaynak olarak:

en.wikipedia.org/...



Tam tasarımı render'dan çıkma ama bu fotoğraftakiler de render değildir heralde... ellerinde somut bişey olmasa bu işin içine giremeleri zor olurdu. Zaten aracın seri üretim hali konseptinden daha gerçekçi çizgilere kayar... Firma citroen peugeot gibi birçok fitmaya üretim yaptı gerekli deneyimleri ve altyapıyı kazanmışlardır bu güne kadar. üretecekleri araç ise imkansız bir tasarım değil sonuçta...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


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