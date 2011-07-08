New York’da mağazalardaki MacBook’lara izinsiz yazılım yükleyen sanatçı gözaltına alındı

Perakende mağazalarında sergilenen ve kullanıma açık elektronik ürünler bazen istenmeyen olayların kurbanı olabiliyor. Denetlenmeyen ve kısıtlama konmayan bilgisayarlara çoğu zaman farklı türde programlar kurulabiliyor veya tarayıcı anasayfaları değiştirilebiliyor. Bunun en son örneği ABD’de yaşandı.





ABD’li dijital imaj sanatçısı Kyle McDonald, kendi sanat projesi olan “Bilgisayarlara Bakan İnsanlar” için denek olarak New York’taki iki Apple Store mağazasını seçti. İki mağazada sergilenen farklı Mac modellerine bir casus kamera yazılımı yükleyen McDonald cihazları incelemeye gelen müşterilerin ekrana bakarken fotoğraflarını çekerek bunları daha sonra slayt gösterisi halinde yayınlanmasını sağladı.





McDonald’ın amacı insanların makinelerle iletişime geçtiğinde takındıkları tavır ve yüz ifadesini incelemekti. Bu amaçla binlerce fotoğraf toplayan McDonald görevlilerin silmesine rağmen tekrar tekrar mağazalara gelerek bu yazılımları yüklemeye devam etti. Yaptığı slaytları ise yine izinsiz olarak teşhir cihazlarında sergiledi.





Fotoğrafların geneli cihazları incelemek için ekrana bakan müşteri profillerinden oluşuyordu ve bundan rahatsız olan müşteriler durumu şikayet etmeye başladı. Artan şikayetler Apple üst yönetimine kadar ulaştı.





Sonunda Apple hukuki yollara başvurarak McDonald’a karşı harekete geçti. ABD Gizli Servisi ise MacDonald’ı gözaltına alarak bilgisayarlarına el koydu. Soruşturması devam eden MacDonald’a Apple’ın ne tür bir dava açacağı bilinmiyor.