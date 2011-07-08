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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

New York’da mağazalardaki MacBook’lara izinsiz yazılım yükleyen sanatçı gözaltına alındı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
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Perakende mağazalarında sergilenen ve kullanıma açık elektronik ürünler bazen istenmeyen olayların kurbanı olabiliyor. Denetlenmeyen ve kısıtlama konmayan bilgisayarlara çoğu zaman farklı türde programlar kurulabiliyor veya tarayıcı anasayfaları değiştirilebiliyor. Bunun en son örneği ABD’de yaşandı.

ABD’li dijital imaj sanatçısı Kyle McDonald, kendi sanat projesi olan “Bilgisayarlara Bakan İnsanlar” için denek olarak New York’taki iki Apple Store mağazasını seçti. İki mağazada sergilenen farklı Mac modellerine bir casus kamera yazılımı yükleyen McDonald cihazları incelemeye gelen müşterilerin ekrana bakarken fotoğraflarını çekerek bunları daha sonra slayt gösterisi halinde yayınlanmasını sağladı.

McDonald’ın amacı insanların makinelerle iletişime geçtiğinde takındıkları tavır ve yüz ifadesini incelemekti. Bu amaçla binlerce fotoğraf toplayan McDonald görevlilerin silmesine rağmen tekrar tekrar mağazalara gelerek bu yazılımları yüklemeye devam etti. Yaptığı slaytları ise yine izinsiz olarak teşhir cihazlarında sergiledi.

Fotoğrafların geneli cihazları incelemek için ekrana bakan müşteri profillerinden oluşuyordu ve bundan rahatsız olan müşteriler durumu şikayet etmeye başladı. Artan şikayetler Apple üst yönetimine kadar ulaştı.

Sonunda Apple hukuki yollara başvurarak McDonald’a karşı harekete geçti. ABD Gizli Servisi ise MacDonald’ı gözaltına alarak bilgisayarlarına el koydu. Soruşturması devam eden MacDonald’a Apple’ın ne tür bir dava açacağı bilinmiyor.

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D-KaoSee 8 yıl en beğenilen
Adam kasinmis resmen abi :)
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CodeX 8 yıl
Beter olsun. Kimse kimsenin izinsiz resmini kullanamaz. Sanat icin olsa bile.
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alito 8 yıl
adam pc'ci bir duruş sergilemiş ve doğal olarak özgürlüğü apple tarafından elinden alınmış
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fotifoti 8 yıl
polis değil de gizli servisin el koyması düşündürücü :D
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elektrikli zımpara 8 yıl
Çok kaşınıyolar :)
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Andulin266 8 yıl
Apple'da tüm yer bilgilerini kaydedip gönderiyordu. Onun gibi bir olay, kendi başlarına gelince hemen dava
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Bukalemun 8 yıl
ben sadece apple ürünlerindeki ( ipad / ipod vb. ) arka plan uygulamaları kapatırım görürsem , millet açıp , kurcalıyor ama HOME butonu bilen yok !! birde HD video varsa USB ile kesin alırım hemen :))
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Tanarri 8 yıl
Apple da dava haberi bitmiyor arkadaş uçan kuşa dava açıyo Önümüzdeki haber Apple elma kurduna dava açtı
şaka biyana adam sapık gibi bişiymiş saplantılı insan bence adamlar sildi etti daha şansını zorlama yani...
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shadowosman 8 yıl
Apple: verin arkadaşın ağzına elmayı çekelim fotosunu :D
şirketlere açtığı davalar gibi bunada milyon dolar açarsa adam kendiliğinden elmalı fotoya sıcak bakar tabi elmanın neresinde olacağını bilmiyoruz.
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akakivanc 8 yıl
bilgehankalkan
Bende dün Teknosadaki MacBookları güncelliyordum hayrına ama 200 küsür MBden sonra bağlantı kesildi. Şimdi Apple bana dava mı açacak?

cok hayırseversin usta.saka bi yanada adam aslında izinalıp yapsaymıs daa hos olurmus degindii nokta bnce mantıklı pcnin basına gecince kendimizi kaybediyoruz adam bnu vurgulamak için gayet mantıklı bi yol secmiş
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W.Amadeus 8 yıl
Nesi mantıklı sen kabul eder misin fotoğrafının çekilip yayınlanmasını, izinli ya da izinsiz.
Büyük çoğunluğun izin vereceğini sanmıyorum, şikayetlere bakılırsa da insanlar haklı olarak rahatsız olmuş.
Bence başlıbaşına manyakça bişey mantıklı hiçbir yanı yok.
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D-KaoSee 8 yıl en beğenilen
Adam kasinmis resmen abi :)
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.WondercrafteR. 8 yıl
Manyak adam ya.
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