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New York'daki yeni yıl kutlamaları hafriyat kamyonlarıyla korunacak

Her yıl geleneksel olarak yıl başını kutlamalarının gerçekleştiği New York'daki Times Meydanı bu sene Avrupa'da yaşanan terör saldırıları sonrası ekstra güvenlik olarak kamyonlar ile korunacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Fransa ve Almanya'da kamyonları kalabalığın üzerine sürülerek yapılan terör saldırıları can kayıplarına neden olmuştu, yeni yıl kutlamaları öncesi New York şehri bu tarz durumlar yaşanmaması için ekstra önlemler almış durumda.
Bu yıl Times Meydanı'nda kutlamaya gidenler, ikonik alana giden yolların tamamını, ağırlığı 30 tona yaklaşan ağzına kadar kumla dolu kamyonlar tarafından engellenmiş bulacaklar. Bu taktik ilk kez uygulanmazken, öncesinde Macy's Şükran Günü Yürüşünde ve seçimler sonrası Trump kulesinin korunmasında kullanılmıştı.
700 araca yaklaşan filodan 65 kamyonun kullanılacağı kutlamalarda, kamyonlara ek 7.000 NYPD polis memuru görev alacak. Önlemlerle ilgili New York Times'a konuşan NYPD Komiseri James P. O’Neill dünyanın en güvenli meydanlarından biri olarak belirttiği meydanda güvenliğin en üst düzeyde olduğunu ve sıkıntısız bir etkinlik gerçekleşeceğini belirtiyor.

http://www.topspeed.com/cars/car-news/new-years-celebrators-in-new-york-will-be-protected-by-dump-trucks-ar175530.html Yorum Yaz
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exterminant 2 yıl en beğenilen
gören de darbe nöbeti var zanneder
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Guhong01 2 yıl
yetiştirdikleri köpek kendilerine saldırıyor
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bydvd 2 yıl
:) :) bizdeki Tank bükücülerini gönderelim..
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jubeii 2 yıl
bizdeki kamyonlar yaya ezer bunlarınki bomba engeller. ya biz malız yada onlar.
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Eeltorm 2 yıl
Olay yaşandıktan sonra önlem almak yerine, olay yaşanacakmış gibi önlem almışlar işte takdir edilesi.
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kadirirdem 2 yıl
15 Temmuz gecesi geldi aklıma :( :(
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302sino 2 yıl
Baktılar yapcak bişey yok kara düzene dönelim demişler :D
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bydvd 2 yıl
:) :) bizdeki Tank bükücülerini gönderelim..
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atisaca283 2 yıl
Sanki bu yöntemi bir yerden hatırlıyor gibiyim ??
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Great Responsibility 2 yıl
İ.Melih mod on
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senjido 2 yıl
Kim bilir nasıl bir istihbarat aldılar da bunu yapıyorlar.
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Manchester United 2 yıl
New York'da bunları yaşadıya.
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Patren 2 yıl
amerikayı bilmem ama, aklı başında olan adam bu gece meydanlarda yılbaşına kutlamaya çıkmaz
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