New York'daki yeni yıl kutlamaları hafriyat kamyonlarıyla korunacak

Fransa ve Almanya'da kamyonları kalabalığın üzerine sürülerek yapılan terör saldırıları can kayıplarına neden olmuştu, yeni yıl kutlamaları öncesi New York şehri bu tarz durumlar yaşanmaması için ekstra önlemler almış durumda.

Bu yıl Times Meydanı'nda kutlamaya gidenler, ikonik alana giden yolların tamamını, ağırlığı 30 tona yaklaşan ağzına kadar kumla dolu kamyonlar tarafından engellenmiş bulacaklar. Bu taktik ilk kez uygulanmazken, öncesinde Macy's Şükran Günü Yürüşünde ve seçimler sonrası Trump kulesinin korunmasında kullanılmıştı.

700 araca yaklaşan filodan 65 kamyonun kullanılacağı kutlamalarda, kamyonlara ek 7.000 NYPD polis memuru görev alacak. Önlemlerle ilgili New York Times'a konuşan NYPD Komiseri James P. O’Neill dünyanın en güvenli meydanlarından biri olarak belirttiği meydanda güvenliğin en üst düzeyde olduğunu ve sıkıntısız bir etkinlik gerçekleşeceğini belirtiyor.

http://www.topspeed.com/cars/car-news/new-years-celebrators-in-new-york-will-be-protected-by-dump-trucks-ar175530.html