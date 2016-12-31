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Subaru, Tokyo Otomobil Fuarında BRZ STi modelini sergileyecek

Subaru merakla beklenen BRZ STi konseptini Tokyo Otomobil Fuarında sergilemeye hazırlanıyor. Araca agresif bir görünüm getirecek STi güncellemesinin, performansa etkisi merakla bekleniyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Subaru, 13-15 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek Tokyo Otomobil Fuarına en az 6 aracıyla katılmaya hazırlanıyor. Bunlar arasında STi amblemi taşıyan yeni konseptler de bulunurken, bu konseptlerden biri ise BRZ STi konsepti. Bu konsept fuar için yeni bir fikir olarak ortaya çıkmasa da, Tokyo'ya yeni özellikler ile gelecek olan araç, gerçek STi güncellemeleri ile seri üretime bir adım daha yaklaşıyor.
Şu an için araçla ilgili bilgiler oldukça kısıtlı ve elimizde yalnızca tek bir görsel mevcut, ancak Subaru "seçkin dış ve iç parçalar" ve daha da önemlisi "STi tarafından ayarlanmış sürüş performansı" vaat ediyor. Bunun anlamı henüz bilinmiyor, ancak aracın önünü gösteren görsel, daha agresif bir tampon, STi amblemi, sportif görünümlü yan etekler, yeni çok kollu jantlar ve kırmızı boyalı Brembo fren kaliperleri olan bir BRZ'yi gösteriyor.
Umarız frenler, aktarma organı bölümündeki tek güncelleme değildir ve BRZ sonunda hak ettiği ekstra beygir gücü alır. Önceki STi Sport modellerini baz alacak olursak, BRZ de ayarlanabilir Bilstein amortisörler, daha sert yaylar ve revize bir hidrolik direksiyon sistemi içerebilir.
Tokyo'da BRZ STi konsepti dışında, başka STi Sport konseptleri de yayınlamayı planlayan Subaru, WRX S4'ü temel alan bir modelin yanısıra Levorg ve Impreza G4'ün STi performans parçalarıyla donatılı versiyonlarını da sergileyecek.

http://www.topspeed.com/cars/car-news/subaru-to-bring-brz-sti-sport-concept-to-2017-tokyo-auto-show-ar175516.html Yorum Yaz
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barbaros433 2 yıl
Bu arabaya niyetlenmiştim ancak şuan Türkiye'de satılan mevcut BRZ'lerin performansı hakkındaki olumsuz yorumlardan dolayı vazgeçtim ancak STİ modeli gelirse ciddi anlamda düşünebilirim.
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aycibin 2 yıl
subaru yatığı motordan utansın mazda 1.5lt 136bg motorla bile aynı 0-100'e sahip araç yaptı.300bg'lik araç fiyatına gitmeyen 200bg satıyorlardı.fiyatı da ayarlamaları lazım.yoksa yine satmaz.
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ByBaterist 2 yıl
kaput üstü havalandırma nerde ?
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kadirirdem 2 yıl
Sıradan tasarımın bir tık üstü olmuş.Ağam saham bir şeyi yok.
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Jeopol 2 yıl
Suna bir de dort cekerlerini eklediler mi muthis olir.
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Manchester United 2 yıl
Bizim ülkede bunlar hep vergi.
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shockwave23 2 yıl
Zenginlik guzel bisey ya
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SigSauer6 2 yıl
Yok aga NİSSAN GTR der geçerim.
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Kami Kaze 2 yıl
Levorg sti modelini bekliyorum
Umarım 250+ hp olur
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9888 2 yıl Kami Kaze
Kami Kaze
Levorg sti modelini bekliyorum
Umarım 250+ hp olur

2 litre turbo 300beygir modeli var zaten
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kvadankpakal 2 yıl
hele bi çıksın yeğen tüp takar gezeriz evelallah
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