Subaru, Tokyo Otomobil Fuarında BRZ STi modelini sergileyecek

Subaru, 13-15 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek Tokyo Otomobil Fuarına en az 6 aracıyla katılmaya hazırlanıyor. Bunlar arasında STi amblemi taşıyan yeni konseptler de bulunurken, bu konseptlerden biri ise BRZ STi konsepti. Bu konsept fuar için yeni bir fikir olarak ortaya çıkmasa da, Tokyo'ya yeni özellikler ile gelecek olan araç, gerçek STi güncellemeleri ile seri üretime bir adım daha yaklaşıyor.

Şu an için araçla ilgili bilgiler oldukça kısıtlı ve elimizde yalnızca tek bir görsel mevcut, ancak Subaru "seçkin dış ve iç parçalar" ve daha da önemlisi "STi tarafından ayarlanmış sürüş performansı" vaat ediyor. Bunun anlamı henüz bilinmiyor, ancak aracın önünü gösteren görsel, daha agresif bir tampon, STi amblemi, sportif görünümlü yan etekler, yeni çok kollu jantlar ve kırmızı boyalı Brembo fren kaliperleri olan bir BRZ'yi gösteriyor.

Umarız frenler, aktarma organı bölümündeki tek güncelleme değildir ve BRZ sonunda hak ettiği ekstra beygir gücü alır. Önceki STi Sport modellerini baz alacak olursak, BRZ de ayarlanabilir Bilstein amortisörler, daha sert yaylar ve revize bir hidrolik direksiyon sistemi içerebilir.

Tokyo'da BRZ STi konsepti dışında, başka STi Sport konseptleri de yayınlamayı planlayan Subaru, WRX S4'ü temel alan bir modelin yanısıra Levorg ve Impreza G4'ün STi performans parçalarıyla donatılı versiyonlarını da sergileyecek.

http://www.topspeed.com/cars/car-news/subaru-to-bring-brz-sti-sport-concept-to-2017-tokyo-auto-show-ar175516.html