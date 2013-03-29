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Nexus 4'ün tasarımında ufak tefek bazı değişiklikler gerçekleşti

6 yıl
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Cep Telefonları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Nexus 4'ün tasarımında ufak tefek bazı değişiklikler gerçekleşti
Google'ın LG ile yaptığı ortak çalışmanın sonucunda karşımıza çıkan Nexus 4, çeşitli değişikliklerle yeniden kullanıcıların beğenisine sunulmaya başlandı.

Tasarımsal alandaki bu değişiklikler genel olarak çokta göze batmasa da detaya inildiğinde fark edilebiliyor. Söz konusu değişikliklerle birlikte geçtiğimiz yılın sonbahar aylarından piyasaya sürülen Nexus 4'ten farklı olarak yeni seri, daha küçük bir kamera ve arka kısmında yuvarlak çıkıntılarla gelmiş durumda. Kameradaki bu küçülmenin cihazın fotoğraf kalitesini olumsuz yönde etkilemeyeceği söylenirken; arka kısma eklenen yuvarlak çıkıntının hoparlörden daha iyi ses alınabilmesini sağlamak ve cam arka yüzeyi korumak için eklendiği düşünülüyor.

Söz konusu değişiklerle ilgini Google cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmezken, bazı tasarımsal farklılıklar içeren yeni serinin bu sıralar cihaz siparişi veren kullanıcılara gönderildiği tahmin ediliyor. 
Dipnot: Nexus 4'ün arka panelinde herhangi bir tasarımsal değişiklik olmamıştır. Görselde görünen karbon fiber tasarımı, kullanıcının sonradan eklediği bir koruma önlemidir. Haberde bahsi geçen değişiklikler galeride gösterilmektedir.

http://www.mobiflip.de/nexus-4-verbesserte-version/ Yorum Yaz
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NS_85 6 yıl en beğenilen
Led flaş, kamera gibi; kamera, led flaş gibi sanki
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kfy-1907 6 yıl
benim kamerada soldaki gibi yeni ama çıkıntı yok
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DH Misafiri 6 yıl
Arkadaşlar inanmayın ,nexus 4 e carbon skin koymuşlar miileti kandırıyorlar ,böyle bir nexus 4 yok alın size kanıtı; youtube.com/...
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Dexstz 6 yıl
Değişiklik gerçekleşmiş
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onsos1100 6 yıl

teknosa da baktığımda kameranın biraz kayık oludunu gördüm. oval kare nin içinde lens biraz alt kısımdaydı tam ortada değil...
ilk bakışta kamera yok gibi zaten.
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seconder77 6 yıl
Fakirler doluşmuş yine
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torna&do 6 yıl
Eski kasaya sahip olanların ikinci el piyasa değerine darbe vurabilir..LG bunu baştan düşünmeliydi. Bence tüm değişiklikleri yeni nesil optimus 5 te yapmalıydı.
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Güven* 6 yıl
gerçekten iyi düşünülmüş
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msnmaster 6 yıl
tam bir hayal kırıklığı...
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CWaRRioR 6 yıl
Bence iyi düşünülmüş bir ayrıntı. Telefon sert ve düz bir yüzeye bırakıldığında hoparlörün hava akışı engellenmediği gibi kasa arkasının yüzeye sürtünerek çizilmesini de engeller. Aksi halde yüzeye yapışık duran kasa sesi büyük ölçüde bloke eder.

O küçük çıkıntı düşünüldüğünden daha önemli bir ayrıntı bana göre
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IRyujin 6 yıl
Aman aman bir değişiklik yok anlaşılan.
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Demonel 6 yıl
Otg desteği vardır inşallah
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Plegus 6 yıl
Salona
O çıkıntıyı çok iyi düşünmüşler mükemmmel bir ses performansı sunar artık(!)

O yuvarlaklar ufak görünse de aslında çok önemli bir ayrıntı. Sanıldığı üzere sesle alaklı olduğunu hiç düşünmüyorum. Telefonum ufacık bile olsa bir eğim varsa düz yüzey üzerine koyduğumda en kenara kadar yavaş yavaş ama sabırla ulaşıyor.
İlk aldığımda 2-3 defa düşürdüm anlayana kadar da mal mal baktım her düştüğünde. masanın ortasına koyuyorsunuz 15 dk sonra bi de bakmışınız düşmüş. Bunu yeni fark etmeleri de enteresan.
Demekki telefonlara artık düşme testinin yanında kayma testi de yapmak lazım.
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