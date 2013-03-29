Nexus 4'ün tasarımında ufak tefek bazı değişiklikler gerçekleşti

Google'ın LG ile yaptığı ortak çalışmanın sonucunda karşımıza çıkan Nexus 4, çeşitli değişikliklerle yeniden kullanıcıların beğenisine sunulmaya başlandı.





Tasarımsal alandaki bu değişiklikler genel olarak çokta göze batmasa da detaya inildiğinde fark edilebiliyor. Söz konusu değişikliklerle birlikte geçtiğimiz yılın sonbahar aylarından piyasaya sürülen Nexus 4'ten farklı olarak yeni seri, daha küçük bir kamera ve arka kısmında yuvarlak çıkıntılarla gelmiş durumda. Kameradaki bu küçülmenin cihazın fotoğraf kalitesini olumsuz yönde etkilemeyeceği söylenirken; arka kısma eklenen yuvarlak çıkıntının hoparlörden daha iyi ses alınabilmesini sağlamak ve cam arka yüzeyi korumak için eklendiği düşünülüyor.





Söz konusu değişiklerle ilgini Google cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmezken, bazı tasarımsal farklılıklar içeren yeni serinin bu sıralar cihaz siparişi veren kullanıcılara gönderildiği tahmin ediliyor.

Dipnot: Nexus 4'ün arka panelinde herhangi bir tasarımsal değişiklik olmamıştır. Görselde görünen karbon fiber tasarımı, kullanıcının sonradan eklediği bir koruma önlemidir. Haberde bahsi geçen değişiklikler galeride gösterilmektedir.

http://www.mobiflip.de/nexus-4-verbesserte-version/