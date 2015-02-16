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Nexus 5 modelinde Android 5.0 ile batarya tüketimi artıyor

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nexus 5 modelinde Android 5.0 ile batarya tüketimi artıyor

Google'ın Android 5.0 güncellemesinin yavaş yavaş yayıldığı bugünlerde Project Volta olarak adlandırılan enerji tasarrufu özelliğinin farklı modellerde test edilmesi imkanı doğdu. Ancak güncelleme bir model için hayal kırıklığı yaratıyor. 

Testlerde Samsung Galaxy S5, LG G3, HTC One M8 ve Nexus 5 modellerinin Android 4.4 ve Android 5.0 sürümlerindeki batarya tüketim süreleri ölçülmüş. Testlere göre Galaxy S5 modeli 72 saat olan bekleme süresini 83 saate, One M8 modeli de 71 saatten 77 saate çıkarırken, LG G3 modeli 69 olan bekleme süresini 63 saate, Nexus 5 ise 40 saat olan bekleme süresini 38 saate düşürmüş.

Konuşma süresi olarak Galaxy S5 modeli 21 saat 20 dakikadan 27 saat 37 dakikaya çıkarırken, LG G3 modeli saniyeler bazında One M8 ile Nexus 5 ise 6 saat civarında düşüş yaşamış.

Web tarayıcı testinde sadece One M8 modeli 9 saatten, 12 saat 29 dakikaya yaklaşık 3 saat kullanım süresini uzatırken, diğer modellerde ise saniyeler bazında düşüş görülmüş. Video oynatma testinde ise Galaxy S5 kullanım süresi sabit kalırken diğer modeller yaklaşık 1 saat düşüş göstermiş. 

Project Volta özelliğini Google her ne kadar ön plana çıkarsa da donanımdan kaynaklı her model için farklı kullanım sürelerinin ortaya çıktığı belirtiliyor. Ancak testlerde özellikle Nexus 5 modelinin hissedilir derecede daha fazla batarya harcamaya başladığı görülmüş.  

http://www.digitaltrends.com/mobile/official-nexus-5-battery-life-worse-android-5-0-lollipop-according-tests/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Anarchist Reaper 4 yıl
Haydaa
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ulabuneya 4 yıl
android 5.0 sorunlu çıktı belki hataları 5.1de düzeltilir.
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