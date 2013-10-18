Nexus 5 yanlışlıkla Play mağazasında listelendi









Lansmanına sayılı günler kaldığı tahmin edilen Google'ın yeni Nexus akıllı telefonu Nexus 5, yanlışlıkla da olsa Play mağazasında kendisini gösterdi.





Doğrudan olmasa da bir nevi resmiyet kazanan Nexus 5 bugüne kadar internete sızan bilgilerdeki görsellerden bir fark içermiyor. Model hemen mağaza sayfasından kaldırıldı. Ancak 16GB kapasiteye sahip versiyonun 349$ olduğu görülüyor. Cihazın İngiltere fiyatı ise 215 pound.





Nexus 5 yanında yeni Nexus 7 ve Nexus 10 modelleri de görülüyor. Ancak iddia edildiği gibi yenilenmiş bir Nexus 10 cihazı göze çarpmıyor.





Nexus 5'in basın afişinde ise Android 4.4 KitKat sürümünün ana ekranını yansıtıyor. Ana ekranda Gmail ikonunun elden geçirildiği dikkat çekerken, yerleşik SMS uygulamasının yerini Hangouts mesajlaşma uygulaması almış.





Bunun haricinde cihazda 4.95 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 800 yongaseti, 16GB/32GB depolama kapasitesi, 2GB RAM, 8MP çözünürlükte OIS destekli arka kamera şeklinde özellikler olacağı iddia ediliyor.

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