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Nexus 5 yanlışlıkla Play mağazasında listelendi

5 yıl
2,3b
1
122
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nexus 5 yanlışlıkla Play mağazasında listelendi

Lansmanına sayılı günler kaldığı tahmin edilen Google'ın yeni Nexus akıllı telefonu Nexus 5, yanlışlıkla da olsa Play mağazasında kendisini gösterdi.

Doğrudan olmasa da bir nevi resmiyet kazanan Nexus 5 bugüne kadar internete sızan bilgilerdeki görsellerden bir fark içermiyor. Model hemen mağaza sayfasından kaldırıldı. Ancak 16GB kapasiteye sahip versiyonun 349$ olduğu görülüyor. Cihazın İngiltere fiyatı ise 215 pound.

Nexus 5 yanında yeni Nexus 7 ve Nexus 10 modelleri de görülüyor. Ancak iddia edildiği gibi yenilenmiş bir Nexus 10 cihazı göze çarpmıyor. 

Nexus 5'in basın afişinde ise Android 4.4 KitKat sürümünün ana ekranını yansıtıyor. Ana ekranda Gmail ikonunun elden geçirildiği dikkat çekerken, yerleşik SMS uygulamasının yerini Hangouts mesajlaşma uygulaması almış. 

Bunun haricinde cihazda 4.95 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 800 yongaseti, 16GB/32GB depolama kapasitesi, 2GB RAM, 8MP çözünürlükte OIS destekli arka kamera şeklinde özellikler olacağı iddia ediliyor.  
 
Nexus 5 yanlışlıkla Play mağazasında listelendi


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mert1907 5 yıl en beğenilen
Yanlışlıkla görseli hazırlandı, yanlışlıkla mağazaya yüklendi ve yine yanlışlıkla yayınlandı. Bu adamlar da yanlış üzerine yanlış yapıyorlar yav.

Edit : İmla.
Yanlışlıkla görseli hazırlandı, yanlışlıkla mağazaya yüklendi ve yine yanlışlıkla yayınlandı. Bu adamlar da yanlış üzerine yanlış yapıyorlar yav.Ed...
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3 Yanıt Yanıtla +66
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iDenis 5 yıl
Google'ın kuzeni yapmış arkadaşlar. Gerçek değil.
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PwaGG 5 yıl
Kesin yanlislikladir bardada yanlislikla unutuldu zaten klasik Ekrem71 haberi.
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Jacobıan 5 yıl
Kesin yanlışlıkladır
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28tatar 5 yıl
Nexus serileri şöyle bir 1.200 civarında giriş yapsa piyasaya ne güzel olur. herkes moda meraklısı değil sonuçta, gayet güzel satar ülkemizde. on numero telefon.
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MR.Fernandes 5 yıl
Hep yanlişlikla olur zaten
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mylife.ag 5 yıl
Google her cihaz tanıtımından önce bu hatayı yapmıyor mu zaten? Google'de bi düzeltemedi şu yanlışlığı nasıl salak bi şirket.

Edit: Eksileyenler anlamamış tabi dalga geçtiğimi google salak dediğimi gördükleri an basmışlar eksiyi
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rcelik21 5 yıl
Hala 16 gb versiyonlu telefonlar çıkıyor, bu zihniyet değişmeli en düşük kapasite 32 gb olmalı en yüksek 128 gb
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Part Of The Nature 5 yıl
Lg g2 donanimla ayni ama 2300mha ne is anlamadim. Birde kamera farki var ama batarya problem olmassa nexus alinir en azindan guncelleme ve saf arayuz icin.
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DH Misafiri 5 yıl
Ya sana yanlışlıkla mektup göndermişim ya pullayıp postalamışım tam 5 sayfa evet evet yanlışlıkla
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Z.İbrahimovic10 5 yıl
Kaç gün oldu hala ses soluk yok batarya konusunda
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Guest-323E4D72D 5 yıl
Çok gördük biz bu yanlışlıkları.
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ALBAY 5 yıl
Bizim millet harbi gerizekalı.Dışarda 700 tl olan cihaza burda 1500 tl vermeye razı olanlar var.adam 1500 e gelirse iyi diyo alırım diyo.işte biz böyle dedikçe adamlarda geçiriveriyolar.almayın arkadaş şu fiyatlardan ölür müsünüz? Almayın bakalım kaça satacaklar o cihazları?
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Titanyum Adayı 5 yıl ALBAY
ALBAY

Bizim millet harbi gerizekalı.Dışarda 700 tl olan cihaza burda 1500 tl vermeye razı olanlar var.adam 1500 e gelirse iyi diyo alırım diyo.işte biz böyle dedikçe adamlarda geçiriveriyolar.almayın arkadaş şu fiyatlardan ölür müsünüz? Almayın bakalım kaça satacaklar o cihazları?

Dediğinize bir yere kadar katılıyorum ama ülkemizde kurlar bu haldeyken ve bu vergilerle cihazı o fiyatlara almak rüya gibi. Türkiyeye bildiğim kadarıyla avurpa fiyatlarıyla yani euro cinsiden geliyor. 350 euro düz hesap 945 lira ediyor. Bildiğim kadarıyla o 350 euro içinde bizimkine yakın oranda kdv var o yüzden tekrar eklemeye gerek yok. %25 vergi eklendiğinde yaklaşık 1200 tl oluyor. Bunun üzerine elbette satıcı firma getiren firma üreten firma gibi bir sürü aracı kendi kârlarını koyuyor ve fiyatlar uçuyor.

Bu cihazları ucuz alabilmemiz için öncelikle google a baskı yapılmalı türkiyede de playstore açıp direkt olarak kendi satış yapması için bu aracıları ortadan çıkaracaktır. Vergi konusuna girersem ise banlanırım sanırım bu halimizden hoşlanan bir %50 var sonuçta.
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doctor5945 5 yıl
anl_clk
doctor5945
ferrari091 Nexus her hangi bir muzik veya gosteris amacli bir telefon degil,nexus yazilimsal ve donanimsal ustte olan bir telefon ,hic bir android telefonda olmayan saflik bunda var ve bir cok telefondan daha akici calisiyor , bu telefondaki amac o zaten birde fiyati ucuz diger telefonlara gore,xperia z1 ve nexus 5 ayni donanimda gelcek buyuj bir ihtimalle ama aralarinda yaklasik 600-800 tl fark olcak;iste googlenin amacladigi seyde buydu zaten
nexus 5 in z1 den ucuz olmasının sebebi sadece google ın insanlara z1 tecrubesını nexus ta daha ucuza yaşatma vaadimi sence.Sadece s800 ve adreno 330 yetiyormu aynı olmalarına.Aralarındaki fiyat farkını belirleyen unsur sadece birinin adının nexus diğerinin z1 olmasımı, bir cihazın polikarbondan yapılması ile sony z1 malzeme kalitesinden oluşması fiyatı etkilemezmi yada mc sd kart yuvası ihtiva ediyor olması yada kullanılan ekran teknolojisi kullanılan kamera teknolojisi ps sertifikası muzik çalar kalitesi hatta kulaklık kalitesi su geçirmez toz almaz olması arayüz farkı getirdiği kullanıcı deneyimi marka değeri bunlar etken değil sanırım, koy s800 işlemciyi adreno 330 gpu yu üzerine döşe 4.4 ü oldu sana z1 den daha kaliteli daha hızlı yada aynı kullanıcı deneyimini 600-800 tl daha ucuza sunan mükemmel bir telefon.O zaman sorarlar kişiye android dünyasının en az satan telefonu neden nexus diye. Sizin dediğiniz gibi olsa android dünyasında samsung htc sony gm yada çinli dev üreticiler olmazdı sanırım.Operatörler aracılığıyla satışa sunulan Galaxy nexus ve lg nexus cihazlarının satış rakamları ortada bugun yüzüne bakan yok her ikisininde.Ama bir s4 note 2 yada note 3 z z1 htc one gm discovery lg g2 peynir ekmek gibi satılıyor piyasada, yoksa herkes lg nexus yada galaxy nexus almak isterdi sanırım mesele sadece donanım değil kullanıcı deneyimiyle donanımı aynı anda sunabılmek nexus larda bu yok hep birşeyler eksik.
Gnexus ve nexus 4un çok satmamasinin sebebi bizim milletin cahilligi ve ulkemizdeki anormal vergiler bi insan note2 alir haklidir büyük ekran ister ama gnexus yerine s2 yada nexus4 yerine gidip fazlasini verip s3 aliyorsa sonrada güncelleme gelmiyor rehper 8 saniyede aciliyor tarzi bi ton şikayet ediyorsa ve hala anlamayip sonra gidip yine saf gibi s4 alirsa o adama herşey mustehak
s3 hala 4.1.2 gnexus haftaya 4.4 oluyor fark acik degilmi ?

Bence bu soruya s2 s3 yada s4 kullanan arkadaslar cvp versın lg nexus mu iyi yoksa güncel olarak diyeyim s4 mü, kişisel kanaatim barındırdığı ek samsung yazılımlarının artılarıyla ve kullanıcı deneyimiyle lg nexus s4 ün rakibi olamaz.Samsung alanlarının önceliğinin yazılım güncellemeleri olduğunuda düşünmüyorum geçte olsa veriyor artık güncellemeleri.
2 Yanıt Yanıtla
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Kevin De Bruyne 5 yıl doctor5945
tabiki nexus 4 s4ün rakibi olamaz. zaman farki var . simdi n5 cıkcak. o zamanda s4ten iyi olcak. o yandan bakın bide.
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norton772 5 yıl doctor5945
doctor5945
anl_clk
Orijinalden alıntı: doctor5945
Orijinalden alıntı: ferrari091 Nexus her hangi bir muzik veya gosteris amacli bir telefon degil,nexus yazilimsal ve donanimsal ustte olan bir telefon ,hic bir android telefonda olmayan saflik bunda var ve bir cok telefondan daha akici calisiyor , bu telefondaki amac o zaten birde fiyati ucuz diger telefonlara gore,xperia z1 ve nexus 5 ayni donanimda gelcek buyuj bir ihtimalle ama aralarinda yaklasik 600-800 tl fark olcak;iste googlenin amacladigi seyde buydu zaten
nexus 5 in z1 den ucuz olmasının sebebi sadece google ın insanlara z1 tecrubesını nexus ta daha ucuza yaşatma vaadimi sence.Sadece s800 ve adreno 330 yetiyormu aynı olmalarına.Aralarındaki fiyat farkını belirleyen unsur sadece birinin adının nexus diğerinin z1 olmasımı, bir cihazın polikarbondan yapılması ile sony z1 malzeme kalitesinden oluşması fiyatı etkilemezmi yada mc sd kart yuvası ihtiva ediyor olması yada kullanılan ekran teknolojisi kullanılan kamera teknolojisi ps sertifikası muzik çalar kalitesi hatta kulaklık kalitesi su geçirmez toz almaz olması arayüz farkı getirdiği kullanıcı deneyimi marka değeri bunlar etken değil sanırım, koy s800 işlemciyi adreno 330 gpu yu üzerine döşe 4.4 ü oldu sana z1 den daha kaliteli daha hızlı yada aynı kullanıcı deneyimini 600-800 tl daha ucuza sunan mükemmel bir telefon.O zaman sorarlar kişiye android dünyasının en az satan telefonu neden nexus diye. Sizin dediğiniz gibi olsa android dünyasında samsung htc sony gm yada çinli dev üreticiler olmazdı sanırım.Operatörler aracılığıyla satışa sunulan Galaxy nexus ve lg nexus cihazlarının satış rakamları ortada bugun yüzüne bakan yok her ikisininde.Ama bir s4 note 2 yada note 3 z z1 htc one gm discovery lg g2 peynir ekmek gibi satılıyor piyasada, yoksa herkes lg nexus yada galaxy nexus almak isterdi sanırım mesele sadece donanım değil kullanıcı deneyimiyle donanımı aynı anda sunabılmek nexus larda bu yok hep birşeyler eksik.
Gnexus ve nexus 4un çok satmamasinin sebebi bizim milletin cahilligi ve ulkemizdeki anormal vergiler bi insan note2 alir haklidir büyük ekran ister ama gnexus yerine s2 yada nexus4 yerine gidip fazlasini verip s3 aliyorsa sonrada güncelleme gelmiyor rehper 8 saniyede aciliyor tarzi bi ton şikayet ediyorsa ve hala anlamayip sonra gidip yine saf gibi s4 alirsa o adama herşey mustehak
s3 hala 4.1.2 gnexus haftaya 4.4 oluyor fark acik degilmi ?

Bence bu soruya s2 s3 yada s4 kullanan arkadaslar cvp versın lg nexus mu iyi yoksa güncel olarak diyeyim s4 mü, kişisel kanaatim barındırdığı ek samsung yazılımlarının artılarıyla ve kullanıcı deneyimiyle lg nexus s4 ün rakibi olamaz.Samsung alanlarının önceliğinin yazılım güncellemeleri olduğunuda düşünmüyorum geçte olsa veriyor artık güncellemeleri.

Arkadaşım ben s2 kullanmış birisi olarak cevap vereyim. Bir defa iki cihaz arasında donanım farkı vardı. Biri 5 diğeri 8 mp kamera. Biri amoled plus ekran diğeri normal amoled. Biri arttırılabilir hafıza diğeri sabit. Biri daha büyük pil kapasitesi diğeri düşük. Bu durumda tabii ki s2 seçilirdi ben de öyle yaptım. Yine nexus 4 açısından bakarsan da yine onun gibi kırpılmış donanım ve yine ufak kapasiteli pil ile bir şansı olmamalıydı ve olmadı da zaten. Ayrıca şimdi nexus 5'in muhtemelen 2300 mah gibi bir değerle çıkma ihtimalinden bahsediliyor ki öyle olrsa zaten kafadan ölü doğmuş bir cihazdır benim gözümde. Gider 3000 mah pili ile lg g2 alırım. İnsanlar eksik android cihaz istemiyor! Nexus 5 3000 mah'lık bir pil ile çıkarsa ve 32 gb'lık modelini de çok vakit geçirmeden getirirse iyi satar yoksa satamaz bu kadar basit
. Google ticari yaklaşmıyor yada yaklaşmak istemiyor olaya sanırım
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doctor5945 5 yıl
ferrari091
Nexus her hangi bir muzik veya gosteris amacli bir telefon degil,nexus yazilimsal ve donanimsal ustte olan bir telefon ,hic bir android telefonda olmayan saflik bunda var ve bir cok telefondan daha akici calisiyor , bu telefondaki amac o zaten birde fiyati ucuz diger telefonlara gore,xperia z1 ve nexus 5 ayni donanimda gelcek buyuj bir ihtimalle ama aralarinda yaklasik 600-800 tl fark olcak;iste googlenin amacladigi seyde buydu zaten

nexus 5 in z1 den ucuz olmasının sebebi sadece google ın insanlara z1 tecrubesını nexus ta daha ucuza yaşatma vaadimi sence.Sadece s800 ve adreno 330 yetiyormu aynı olmalarına.Aralarındaki fiyat farkını belirleyen unsur sadece birinin adının nexus diğerinin z1 olmasımı, bir cihazın polikarbondan yapılması ile sony z1 malzeme kalitesinden oluşması fiyatı etkilemezmi yada mc sd kart yuvası ihtiva ediyor olması yada kullanılan ekran teknolojisi kullanılan kamera teknolojisi ps sertifikası muzik çalar kalitesi hatta kulaklık kalitesi su geçirmez toz almaz olması arayüz farkı getirdiği kullanıcı deneyimi marka değeri bunlar etken değil sanırım, koy s800 işlemciyi adreno 330 gpu yu üzerine döşe 4.4 ü oldu sana z1 den daha kaliteli daha hızlı yada aynı kullanıcı deneyimini 600-800 tl daha ucuza sunan mükemmel bir telefon.O zaman sorarlar kişiye android dünyasının en az satan telefonu neden nexus diye. Sizin dediğiniz gibi olsa android dünyasında samsung htc sony gm yada çinli dev üreticiler olmazdı sanırım.Operatörler aracılığıyla satışa sunulan Galaxy nexus ve lg nexus cihazlarının satış rakamları ortada bugun yüzüne bakan yok her ikisininde.Ama bir s4 note 2 yada note 3 z z1 htc one gm discovery lg g2 peynir ekmek gibi satılıyor piyasada, yoksa herkes lg nexus yada galaxy nexus almak isterdi sanırım mesele sadece donanım değil kullanıcı deneyimiyle donanımı aynı anda sunabılmek nexus larda bu yok hep birşeyler eksik.
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anl_clk 5 yıl doctor5945
doctor5945
ferrari091
Nexus her hangi bir muzik veya gosteris amacli bir telefon degil,nexus yazilimsal ve donanimsal ustte olan bir telefon ,hic bir android telefonda olmayan saflik bunda var ve bir cok telefondan daha akici calisiyor , bu telefondaki amac o zaten birde fiyati ucuz diger telefonlara gore,xperia z1 ve nexus 5 ayni donanimda gelcek buyuj bir ihtimalle ama aralarinda yaklasik 600-800 tl fark olcak;iste googlenin amacladigi seyde buydu zaten

nexus 5 in z1 den ucuz olmasının sebebi sadece google ın insanlara z1 tecrubesını nexus ta daha ucuza yaşatma vaadimi sence.Sadece s800 ve adreno 330 yetiyormu aynı olmalarına.Aralarındaki fiyat farkını belirleyen unsur sadece birinin adının nexus diğerinin z1 olmasımı, bir cihazın polikarbondan yapılması ile sony z1 malzeme kalitesinden oluşması fiyatı etkilemezmi yada mc sd kart yuvası ihtiva ediyor olması yada kullanılan ekran teknolojisi kullanılan kamera teknolojisi ps sertifikası muzik çalar kalitesi hatta kulaklık kalitesi su geçirmez toz almaz olması arayüz farkı getirdiği kullanıcı deneyimi marka değeri bunlar etken değil sanırım, koy s800 işlemciyi adreno 330 gpu yu üzerine döşe 4.4 ü oldu sana z1 den daha kaliteli daha hızlı yada aynı kullanıcı deneyimini 600-800 tl daha ucuza sunan mükemmel bir telefon.O zaman sorarlar kişiye android dünyasının en az satan telefonu neden nexus diye. Sizin dediğiniz gibi olsa android dünyasında samsung htc sony gm yada çinli dev üreticiler olmazdı sanırım.Operatörler aracılığıyla satışa sunulan Galaxy nexus ve lg nexus cihazlarının satış rakamları ortada bugun yüzüne bakan yok her ikisininde.Ama bir s4 note 2 yada note 3 z z1 htc one gm discovery lg g2 peynir ekmek gibi satılıyor piyasada, yoksa herkes lg nexus yada galaxy nexus almak isterdi sanırım mesele sadece donanım değil kullanıcı deneyimiyle donanımı aynı anda sunabılmek nexus larda bu yok hep birşeyler eksik.

Gnexus ve nexus 4un çok satmamasinin sebebi bizim milletin cahilligi ve ulkemizdeki anormal vergiler bi insan note2 alir haklidir büyük ekran ister ama gnexus yerine s2 yada nexus4 yerine gidip fazlasini verip s3 aliyorsa sonrada güncelleme gelmiyor rehper 8 saniyede aciliyor tarzi bi ton şikayet ediyorsa ve hala anlamayip sonra gidip yine saf gibi s4 alirsa o adama herşey mustehak
s3 hala 4.1.2 gnexus haftaya 4.4 oluyor fark acik degilmi ?
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