Nexus Prime, Ekim ayında satışa sunulabilir

Motorola Mobility'yi 12.5 milyar dolara almaya hazırlanan Google'ın üçüncü nesil akıllı telefonu Nexus Prime'ın üzerindeki belirsizlik yavaş yavaş ortadan kalkıyor.

Kore'den Electronic Times isimli gazetenin haberine göre, Google'ın yeni akıllı telefonu Ekim ayı içerisinde satışa sunulacak. Android 4.0 Ice Cream Sandwich'li ilk akıllı telefon olması beklenen Nexus Prime'ın 720p çözünürlüğünde Super AMOLED HD ekrana sahip olacağını belirten Electronic Times, telefonun gücünü ise 1.5GHz'lik işlemcisinden alacağını iddia ediyor. Gazete, ayrıca, yeni Nexus'un 720p çözünürlüğündeki panelinin PenTile diziliminde olacağını ifade ediyor.

PenTile nedir ?

Samsung'un markası olan PenTile, insan gözünün yeşil renge olan duyarlılığından yola çıkılarak düzenlenmiş bir piksel dizilimidir. Bu dizilimde yeşil renkteki alt piksellerin boyutu, hassasiyet göz önüne alınarak, mavi ve kırmızı alt piksellere göre daha küçültürerek piksel başına normalde 3 olan alt piksel sayısı, 2'ye düşürülmüştür. Bu da mevcut efektif çözünürlüğün, daha düşük olması anlamına geliyor. Örneğin bahsi geçen 720p çözünürlüklü bir ekranda 921600 piksel yani 2764800 alt piksel bulunması (her bir pikselde kırmızı, yeşil ve mavi olmak üzere 3 alt piksel) gerekiyor. Fakat, PenTile dizilimi kullanıldığında alt piksel sayısı 1/3 oranında azalıyor ve dolayısıyla 1843200 oluyor.