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Nexus Prime, Ekim ayında satışa sunulabilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
14,1b
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25
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Motorola Mobility'yi 12.5 milyar dolara almaya hazırlanan Google'ın üçüncü nesil akıllı telefonu Nexus Prime'ın üzerindeki belirsizlik yavaş yavaş ortadan kalkıyor.

Kore'den Electronic Times isimli gazetenin haberine göre, Google'ın yeni akıllı telefonu Ekim ayı içerisinde satışa sunulacak. Android 4.0 Ice Cream Sandwich'li ilk akıllı telefon olması beklenen Nexus Prime'ın 720p çözünürlüğünde Super AMOLED HD ekrana sahip olacağını belirten Electronic Times, telefonun gücünü ise 1.5GHz'lik işlemcisinden alacağını iddia ediyor. Gazete, ayrıca, yeni Nexus'un 720p çözünürlüğündeki panelinin PenTile diziliminde olacağını ifade ediyor.

PenTile nedir ?

Samsung'un markası olan PenTile, insan gözünün yeşil renge olan duyarlılığından yola çıkılarak düzenlenmiş bir piksel dizilimidir. Bu dizilimde yeşil renkteki alt piksellerin boyutu, hassasiyet göz önüne alınarak, mavi ve kırmızı alt piksellere göre daha küçültürerek piksel başına normalde 3 olan alt piksel sayısı, 2'ye düşürülmüştür. Bu da mevcut efektif çözünürlüğün, daha düşük olması anlamına geliyor. Örneğin bahsi geçen 720p çözünürlüklü bir ekranda 921600 piksel yani 2764800 alt piksel bulunması (her bir pikselde kırmızı, yeşil ve mavi olmak üzere 3 alt piksel) gerekiyor. Fakat, PenTile dizilimi kullanıldığında alt piksel sayısı 1/3 oranında azalıyor ve dolayısıyla 1843200 oluyor.


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ReDComrade 8 yıl
o zaman buna göre süper clear LCD ekranlı telefonlar galaxy s in süper amoledinden daha keskin ve daha gerçekçi bir görüntü mü sunuyor?
1 Yanıt Yanıtla
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furkant1 8 yıl ReDComrade
ReDComrade

o zaman buna göre süper clear LCD ekranlı telefonlar galaxy s in süper amoledinden daha keskin ve daha gerçekçi bir görüntü mü sunuyor?


Hayır arkaşım canlılık gerçekçilik bakımından
1 - Super Amoled Plus
2 - Super Amoled
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CeEr 8 yıl
nexus 'un bir daha ki serisini kesin alacağım diyordum yazılım desteği için, en önemli başlık olan ekranda böyle üzücü bir haber geldi. galaxy s 'i aratmaz diye tahmin ediyorum =)))
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furkant1 8 yıl
Arkadaşlar PenTile ekran bi - değildir, tersine + bi özelliktir. Samsung Wave S8500 kullanıyorum, ekranına evde bulunan küçük mikroskopla baktım, buda PenTile.. Süper Amoled olarak geçiyor işte.. Bunda bir - bulan arkadaşları anlayamıyorum, en parlak, en canlı görüntü vermesine rağmen, az güç tüketmesi kötü bişey mi ?
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positroN 8 yıl

furkant1

Arkadaşlar PenTile ekran bi - değildir, tersine + bi özelliktir. Samsung Wave S8500 kullanıyorum, ekranına evde bulunan küçük mikroskopla baktım, buda PenTile.. Süper Amoled olarak geçiyor işte.. Bunda bir - bulan arkadaşları anlayamıyorum, en parlak, en canlı görüntü vermesine rağmen, az güç tüketmesi kötü bişey mi ?


bahsettigin ozelliklerin pentile olmasiyla alakasi yok. ekran turu oled oldugu icin oyle. pentile olmasina ragmen bu kadar begeniyorsan bir de pentile olmayanini dusun.
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orhan azeri 8 yıl
Pentole.ekran olmasi.kotu.olmus cunku s2 de artik real stripe ekrana gecilmis super amoled plus ekranlar artik boyle yani bu hd cozunurlukte olsada tam anlamiyla hd.cozunurluklu sayilmaz vakti zamaninda.ayni teknoloji.kullanilan galaxy s de de bu tartisma yasanmisdi
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Al PaC 8 yıl
Pentile ekran, gözün hassasiyetinden faydalanan bir pazarlama aldatmacasıdır. Amaç maliyet ve güç tüketimini düşürmektir. Fakat bunun yansıması efektif olarak çözünürlük hususundadır. Samsung bunu Galaxy S1 de de yaptı. Misal olarak, Pentile ekran kulanan, yani, RGBG 800*480 bir ekranın gerçekte efektif çözünürlüğü hemen hemen 653 x 392 piksel e denk gelir. Yine bunla beraber doğal olmayan renkler sunar.

X10 4" te 854*480 ve Pentile ekran kullanan Desire 3.7" te 800*480 den bir örnek;
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Doyurucu bir yazı okumak isterseniz. bit.ly/...

Bunun yanında internette konuyla ilgili bir çok yazı ve video bulabilirsiniz.
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ondorax 8 yıl
mehmetgirgin
nexus one pek gitmedi heralde

nexus one nasıl pek gitmedi onu anlayamadım açıçası :) nexus ürünlerinin türkiyede çok tanınmamış olması dünyada satılmadığı anlamına gelmez, kötü olduğu anlamına asla gelmez. hatta nexuslar bizzat google ın telefonu oldugu için android telefonlar içinde en çok sürüm desteği gören ve 2.2 2.3 gibi gelen sürümlerin ilk çıktığı telefon olmuştur. yani telefonların en önde bayrak taşıyan ismi gibidir nexus. misal google ın ilk telefonu olan nexus one günümüze göre bayağı yaşlı olsada buna rağmen hala yazılım desteği görmektedir ve yazılımı gingerbread sürümüne yükseltilmiştir.
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photo sir 8 yıl
foto çok güzel ama
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mehmetgirgin 8 yıl
nexus one pek gitmedi heralde
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Sunstorms 8 yıl
yerim alt pikselini hd sini sen efektif çözünürlüğü arttıramayacaksın sub piksellerle oynayıp duracaksın milleti keklemeye çalışacaksın piksel adeti artmadıkça hiçbir anlam ifade etmiyor hd mişş hade lenn...
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sahoron 8 yıl
Yani bu iyimi kötümü :D
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HRNclk777 8 yıl sahoron
sahoron

Yani bu iyimi kötümü :D


merak ettiğim soru
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FRAPS 8 yıl
Pentile olması kötü olmuş çünkü ekran renkleri doğal yansıtamıyor. Bunun örneğini galaxy s ile galaxy s2 arasında görebilirsiniz : ))

Yüksek çözünürlüklü pentile yerine , gerçek rgb 800x480 tercih ederim
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CeEr 8 yıl
furkant1
DH MisafiriBir piksele bir ada dersek adaları küçültüp yaklaştırdılar mı? Yani daha yoğun bir ekran mı oldu yoksa adalar arası mesafe aynı kaldı adalar mı küçüldü?İlk dediğimse çok iyi ama ikinci dediğimse pek iyi bir şey değil sanki. Var mı paylaşacak bilgisi olan? :)
Arkadaşım pixellerin boyutlarıyla oynamıyolar, pixel zaten bi birim :) Mantıkta eğer ekran boyutu (inc) büyürse pixel arası mesafe artar çünkü aynı sayıdaki pixel daha fazla yere yayılmıştır. Bu durumda arası açılmış oluyor. 720p 4.5e fazlasıyla yeter :) Renk olayıda şöyle. Normalde pixellerde 3 renk (yeşil mavi kırmızı) olur ve bunlar tonlarını ayarlayarak ortaya gördüğümüz rengi çıkarır. Yani 1 pixelde alt alta dizilmiş 3 renk bölüm var bunlar yanıp sönüyor işte. Fakat bundaki teknolojide 2 katman yapmışlar. Alt katman yeşil, pixeller sadece mavi ve kırmızı. Yeşil renk kullanılacakken alt katman değişiyor, üst katmanda kalan mavi kırmızı tonuyla daha iyi oynayabiliyor. Bununda mantığı bu :)

Adaların yerleri ve boyutları aynı üstündeki Mavi Kırmızı Yeşil renkli alt elemanların oturumu farklı olmuş oluyor yani. Teşekkür ederim :)
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furkant1 8 yıl
DH Misafiri
Bir piksele bir ada dersek adaları küçültüp yaklaştırdılar mı? Yani daha yoğun bir ekran mı oldu yoksa adalar arası mesafe aynı kaldı adalar mı küçüldü?İlk dediğimse çok iyi ama ikinci dediğimse pek iyi bir şey değil sanki. Var mı paylaşacak bilgisi olan? :)

Arkadaşım pixellerin boyutlarıyla oynamıyolar, pixel zaten bi birim :) Mantıkta eğer ekran boyutu (inc) büyürse pixel arası mesafe artar çünkü aynı sayıdaki pixel daha fazla yere yayılmıştır. Bu durumda arası açılmış oluyor. 720p 4.5"e fazlasıyla yeter :) Renk olayıda şöyle. Normalde pixellerde 3 renk (yeşil mavi kırmızı) olur ve bunlar tonlarını ayarlayarak ortaya gördüğümüz rengi çıkarır. Yani 1 pixelde alt alta dizilmiş 3 renk bölüm var bunlar yanıp sönüyor işte. Fakat bundaki teknolojide 2 katman yapmışlar. Alt katman yeşil, pixeller sadece mavi ve kırmızı. Yeşil renk kullanılacakken alt katman değişiyor, üst katmanda kalan mavi kırmızı tonuyla daha iyi oynayabiliyor. Bununda mantığı bu :)
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