Nexus Prime, Ekim ayında satışa sunulabilir

Motorola Mobility'yi 12.5 milyar dolara almaya hazırlanan Google'ın üçüncü nesil akıllı telefonu Nexus Prime'ın üzerindeki belirsizlik yavaş yavaş ortadan kalkıyor.
Kore'den Electronic Times isimli gazetenin haberine göre, Google'ın yeni akıllı telefonu Ekim ayı içerisinde satışa sunulacak. Android 4.0 Ice Cream Sandwich'li ilk akıllı telefon olması beklenen Nexus Prime'ın 720p çözünürlüğünde Super AMOLED HD ekrana sahip olacağını belirten Electronic Times, telefonun gücünü ise 1.5GHz'lik işlemcisinden alacağını iddia ediyor. Gazete, ayrıca, yeni Nexus'un 720p çözünürlüğündeki panelinin PenTile diziliminde olacağını ifade ediyor.
PenTile nedir ?
Samsung'un markası olan PenTile, insan gözünün yeşil renge olan duyarlılığından yola çıkılarak düzenlenmiş bir piksel dizilimidir. Bu dizilimde yeşil renkteki alt piksellerin boyutu, hassasiyet göz önüne alınarak, mavi ve kırmızı alt piksellere göre daha küçültürerek piksel başına normalde 3 olan alt piksel sayısı, 2'ye düşürülmüştür. Bu da mevcut efektif çözünürlüğün, daha düşük olması anlamına geliyor. Örneğin bahsi geçen 720p çözünürlüklü bir ekranda 921600 piksel yani 2764800 alt piksel bulunması (her bir pikselde kırmızı, yeşil ve mavi olmak üzere 3 alt piksel) gerekiyor. Fakat, PenTile dizilimi kullanıldığında alt piksel sayısı 1/3 oranında azalıyor ve dolayısıyla 1843200 oluyor.
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Hayır arkaşım canlılık gerçekçilik bakımından
1 - Super Amoled Plus
2 - Super Amoled
bahsettigin ozelliklerin pentile olmasiyla alakasi yok. ekran turu oled oldugu icin oyle. pentile olmasina ragmen bu kadar begeniyorsan bir de pentile olmayanini dusun.
X10 4" te 854*480 ve Pentile ekran kullanan Desire 3.7" te 800*480 den bir örnek;
Doyurucu bir yazı okumak isterseniz. bit.ly/...
Bunun yanında internette konuyla ilgili bir çok yazı ve video bulabilirsiniz.
nexus one nasıl pek gitmedi onu anlayamadım açıçası :) nexus ürünlerinin türkiyede çok tanınmamış olması dünyada satılmadığı anlamına gelmez, kötü olduğu anlamına asla gelmez. hatta nexuslar bizzat google ın telefonu oldugu için android telefonlar içinde en çok sürüm desteği gören ve 2.2 2.3 gibi gelen sürümlerin ilk çıktığı telefon olmuştur. yani telefonların en önde bayrak taşıyan ismi gibidir nexus. misal google ın ilk telefonu olan nexus one günümüze göre bayağı yaşlı olsada buna rağmen hala yazılım desteği görmektedir ve yazılımı gingerbread sürümüne yükseltilmiştir.
merak ettiğim soru
Yüksek çözünürlüklü pentile yerine , gerçek rgb 800x480 tercih ederim
Adaların yerleri ve boyutları aynı üstündeki Mavi Kırmızı Yeşil renkli alt elemanların oturumu farklı olmuş oluyor yani. Teşekkür ederim :)
Arkadaşım pixellerin boyutlarıyla oynamıyolar, pixel zaten bi birim :) Mantıkta eğer ekran boyutu (inc) büyürse pixel arası mesafe artar çünkü aynı sayıdaki pixel daha fazla yere yayılmıştır. Bu durumda arası açılmış oluyor. 720p 4.5"e fazlasıyla yeter :) Renk olayıda şöyle. Normalde pixellerde 3 renk (yeşil mavi kırmızı) olur ve bunlar tonlarını ayarlayarak ortaya gördüğümüz rengi çıkarır. Yani 1 pixelde alt alta dizilmiş 3 renk bölüm var bunlar yanıp sönüyor işte. Fakat bundaki teknolojide 2 katman yapmışlar. Alt katman yeşil, pixeller sadece mavi ve kırmızı. Yeşil renk kullanılacakken alt katman değişiyor, üst katmanda kalan mavi kırmızı tonuyla daha iyi oynayabiliyor. Bununda mantığı bu :)