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Nexus sızıntılarına bir yenisi daha eklendi

3 yıl
2,5b
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14
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Nexus sızıntılarına bir yenisi daha eklendi
 
Bu yıl iki yeni Nexus modeli geleceği resmi olarak açıklamadı ancak şimdiye kadar ortaya çıkan sızıntılar bu gelişmeyi kesinleştirmiş durumda. LG 5" seviyesinde daha kompakt bir model hazırlarken Huawei ise phablet kategorisinde 5.7" ekranlı bir Nexus hazırlığında. Buraya tıklayarak LG'nin daha önce yayınlanan görsel çalışmalarına, buraya tıklayarak da Huawei'nin büyük ekranlı modelinin eski sızıntılarına ulaşabilirsiniz.

Bu kez sızdırılan görüntü ise Nexus modelin ekran paneline ait. Ancak hangi modele ait olduğu net olarak belirtilmemiş. Paneldeki alt ve üst hoparlör boşlukları her iki modelin de daha önce yayınlanan tasarımlarına oldukça fazla benziyor. Ancak ekran boyutu bu panelin LG Nexus 5 (2015)'e ait olduğunu işaret etmekte. 
 
Nexus sızıntılarına bir yenisi daha eklendi
Eski sızıntılarda Huawei Nexus (solda) ve LG Nexus'un (sağda) görüntüleri
Genel iddialar Nexus modellerinin Eylül sonu - Ekim başı gibi bir dönemde tanıtılacağını söylüyor. QHD çözünürlük, 3 GB bellek, çift ön hoparlör, USB Type C bağlantı noktası ve parmak izi okuyucusu her iki modelde bulunması beklenen özellikler. LG Nexus 5 (2015)'de ayrıca 5" boyutunda ekran ve Snapdragon 808 çipset kullanılması bekleniyor. Huawei Nexus modelinde ise iddilar 5.7" ekran ve Snapdragon 810 çipset bulunacağı yönünde. 


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mendocino_610 3 yıl en beğenilen
ip6 ile cekildiği belli zaten bütün sızıntılar leş gibi :)
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THUGGER 3 yıl
İyimis :)
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Pi 3 yıl
Neden bu sefer boyle oldu bu sefer? Hep tek nexus cikardi. Madem oyle herkes kendi nexusunu yapsin. Lg nexus, htc nexus, lenovo nexus, casper nexus vs. Vs. Madem oyle nexus ismini kaldir herkes guncelleme olayini ayni sekilde versin. Ne bileyim tek telefon olmali bence.
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BekirTemel 3 yıl
iPhone ama 6 değil be kardeşim,teknoloji forumunda cihaz tasarımlarımdan bir haber insanlar var vallahi.Ayrıca Nexus bence bomba gibi gelecek.
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kadirirdem 3 yıl
huawei nexus da s810 olursa alınmaz.Lg ye bakılır.Al 3 yıl çatır çatır kullan...
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mendocino_610 3 yıl en beğenilen
ip6 ile cekildiği belli zaten bütün sızıntılar leş gibi :)
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MERNEPTAH 3 yıl
bürtün firmalar anladı artık çevçevesiz tasarıma geçilmesi gerektiğini
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General. 3 yıl
İki cihazında ön tasarımı fena değil. İlk sızıntılar gibi olursa Lg'nin arka Tasarımı berbat ötesi.
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fx3169 3 yıl
Android üretici ve geliştiricilerinin bile iPhone Kullanması>>Mac üretiminde Windowslu PC kullanılması

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The Balance 3 yıl
iPhone 6 ile çekildi
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