Nexus sızıntılarına bir yenisi daha eklendi

Bu yıl iki yeni Nexus modeli geleceği resmi olarak açıklamadı ancak şimdiye kadar ortaya çıkan sızıntılar bu gelişmeyi kesinleştirmiş durumda. LG 5" seviyesinde daha kompakt bir model hazırlarken Huawei ise phablet kategorisinde 5.7" ekranlı bir Nexus hazırlığında. Buraya tıklayarak LG'nin daha önce yayınlanan görsel çalışmalarına, buraya tıklayarak da Huawei'nin büyük ekranlı modelinin eski sızıntılarına ulaşabilirsiniz.

Bu kez sızdırılan görüntü ise Nexus modelin ekran paneline ait. Ancak hangi modele ait olduğu net olarak belirtilmemiş. Paneldeki alt ve üst hoparlör boşlukları her iki modelin de daha önce yayınlanan tasarımlarına oldukça fazla benziyor. Ancak ekran boyutu bu panelin LG Nexus 5 (2015)'e ait olduğunu işaret etmekte.

Eski sızıntılarda Huawei Nexus (solda) ve LG Nexus'un (sağda) görüntüleri

Genel iddialar Nexus modellerinin Eylül sonu - Ekim başı gibi bir dönemde tanıtılacağını söylüyor. QHD çözünürlük, 3 GB bellek, çift ön hoparlör, USB Type C bağlantı noktası ve parmak izi okuyucusu her iki modelde bulunması beklenen özellikler. LG Nexus 5 (2015)'de ayrıca 5" boyutunda ekran ve Snapdragon 808 çipset kullanılması bekleniyor. Huawei Nexus modelinde ise iddilar 5.7" ekran ve Snapdragon 810 çipset bulunacağı yönünde.



