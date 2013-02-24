Nickelodeon, iPad için Nick adlı içerik uygulamasını yayınladı

Dünyanın en popüler çocuk kanallarından birisi olan Nickelodeon, video, oyun, çizgi dizi gibi binden fazla içeriğe sahip Nick uygulamasını iPad için indirmeye sundu.





Uygulama hareket eden karolara sahip bir düzen içerisinde geliyor ve herhangi bir yöne karolar sürüklenerek içerikler keşfedilebiliyor. Nickelodeon temalı 1000'den fazla içerik ise çizgi dizilerin orijinal çizimlerini gösteren videolar, kamera arkası klipler, kanalın yıldızlarının fotoğrafları, animasyon karakterleri, çocuk anketleri ve farklı oyunlar içeriyor. SpongeBob SquarePants popüler çizgi serisi buna örnek. Kanalın hali hazırdaki tam bölümleri ise abonelik yöntemiyle elde edilebiliyor.





Ücretsiz olan uygulama ilerleyen aylarda diğer cihazlar ve ülkeler için de indirmeye sunulacak.











