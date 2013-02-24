Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nickelodeon, iPad için Nick adlı içerik uygulamasını yayınladı

6 yıl
470
1
5
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nickelodeon, iPad için Nick adlı içerik uygulamasını yayınladı
Dünyanın en popüler çocuk kanallarından birisi olan Nickelodeon, video, oyun, çizgi dizi gibi binden fazla içeriğe sahip Nick uygulamasını iPad için indirmeye sundu.

Uygulama hareket eden karolara sahip bir düzen içerisinde geliyor ve herhangi bir yöne karolar sürüklenerek içerikler keşfedilebiliyor. Nickelodeon temalı 1000'den fazla içerik ise çizgi dizilerin orijinal çizimlerini gösteren videolar, kamera arkası klipler, kanalın yıldızlarının fotoğrafları, animasyon karakterleri, çocuk anketleri ve farklı oyunlar içeriyor. SpongeBob SquarePants popüler çizgi serisi buna örnek. Kanalın hali hazırdaki tam bölümleri ise abonelik yöntemiyle elde edilebiliyor.

Ücretsiz olan uygulama ilerleyen aylarda diğer cihazlar ve ülkeler için de indirmeye sunulacak.


Nickelodeon, iPad için Nick adlı içerik uygulamasını yayınladı


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Kemal K. 6 yıl
Sırf haber yapalım diye yapıyorlar galiba bunları.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Be All My Sins Remembered 6 yıl
Apple haberi yazalım diye ne yapacağınızı şaşırdıniz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cefakar. 6 yıl
Editörlerin Apple haberleri yetmedi şimdi de çocuklara haber yapalım derdine düştüler...Devam devam...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IgorStravinsky 6 yıl Cefakar.
Cefakar.

Editörlerin Apple haberleri yetmedi şimdi de çocuklara haber yapalım derdine düştüler...Devam devam...

Forumda çocuğu olanlar var ama
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
politikadam 6 yıl
İyi :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl OCZ RevoDrive 3 240GB PCI Express SSD video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Neden Türkiye'de Nükleer Enerji Santrali
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim