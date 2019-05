Nike React: Basketbol ayakkabıları için en iyi yastıklama teknolojisi

Nike’ın yastıklama sistemlerinde geliştirdiği en son teknoloji olan Nike React tanıtıldı. Yeni teknoloji basketbol ayakkabılarının köpük ve yastıklama platformlarında mümkün olanın ötesine geçerek, her sporcunun ihtiyaçlarına yanıt veren bir performans sağlıyor.

En iyisi

Ayakkabı köpük malzemelerinde bir devrim olarak gösterilen Nike React, basketbol için test edilen ve kullanılan en dayanıklı köpük malzeme olma özelliği taşıyor. Firma teknolojinin tüm özelliklerini ve üretim sürecini dilediği gibi kontrol edebiliyor. Böylece farklı spor dallarında da kullanma imkanı elde edilebilecek.

Nike React, her adıma hızla tepki veren ve ardından tekrar orijinal şekline dönen köpük ile her maçın her dakikasında istikrarlı bir taban hissi yaratıyor. Teknoloji, test edilen diğer tüm Nike basketbol ayakkabı köpüklerinden daha fazla enerji dönüşü sağlamış.

Teknolojinin en iyi test edildiği spor şüphesiz basketbol. Sporcuların akışkan hareketlerle yön değiştirip hızlanmalarını, anlık sıçramalarını gerektiren basketbol, bu özellikleriyle ayakkabının sınırlarını zorluyor. Nike React, 2 bin saati aşan basketbol testlerine tabi tutulmuş. Yumuşak ve esnek olduğu kadar, süngersi ve kararlı bir his veren ayakkabı, Nike’ın şimdiye kadarki basketbol ayakkabıları içinde en üst düzeyde dengeyi sunuyor ve sporculara daha fazlasını başarma ve daha ileriye ulaşma imkanı veriyor.

Nike React’in ilk kez kullanıldığı ayakkabılar, Jordan Super.Fly 2017 ve ilk kez Draymond Green tarafından giyilen Nike React Hyperdunk 2017. Her iki ayakkabı da tümüyle tabana gömülü, tam boy bir Nike React çekirdeğe sahip.

Ayrıca Bkz.

"Çift kameralı Samsung telefonları çoğalıyor"

Her iki basketbol ayakkabısının tasarımına da, sporculardan elde edilen veriler yön verdi. Sporcuların nasıl hareket ettikleri, yani hangi yönde ne kadar kuvvetle ilerlediklerine dair veriler, Nike Spor Araştırma Laboratuvarları tarafından sağlandı.

Bu veriler, ayakkabının tabanının hangi noktalarında desteğe ihtiyaç duyduğunu belirlemek için kullanılan ve yastıklama ile zemin tutuşunu en üst seviyeye taşıyan basınç haritalarına dönüştürüldü. Nike React Hyperdunk 2017 ve Jordan Super.Fly 2017, tüm dünyada 3 Ağustos tarihinde piyasaya sürülecek.