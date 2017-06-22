Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Nike React: Basketbol ayakkabıları için en iyi yastıklama teknolojisi

Nike React, basketbol ayakkabılarının köpük ve yastıklama platformlarında mümkün olanın ötesine geçerek, her sporcunun ihtiyaçlarına yanıt veren bir performans sağlıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,7b
1
5
Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Nike’ın yastıklama sistemlerinde geliştirdiği en son teknoloji olan Nike React tanıtıldı. Yeni teknoloji basketbol ayakkabılarının köpük ve yastıklama platformlarında mümkün olanın ötesine geçerek, her sporcunun ihtiyaçlarına yanıt veren bir performans sağlıyor.

En iyisi

Ayakkabı köpük malzemelerinde bir devrim olarak gösterilen Nike React, basketbol için test edilen ve kullanılan en dayanıklı köpük malzeme olma özelliği taşıyor. Firma teknolojinin tüm özelliklerini ve üretim sürecini dilediği gibi kontrol edebiliyor. Böylece farklı spor dallarında da kullanma imkanı elde edilebilecek.

Nike React, her adıma hızla tepki veren ve ardından tekrar orijinal şekline dönen köpük ile her maçın her dakikasında istikrarlı bir taban hissi yaratıyor. Teknoloji, test edilen diğer tüm Nike basketbol ayakkabı köpüklerinden daha fazla enerji dönüşü sağlamış.

Teknolojinin en iyi test edildiği spor şüphesiz basketbol. Sporcuların akışkan hareketlerle yön değiştirip hızlanmalarını, anlık sıçramalarını gerektiren basketbol, bu özellikleriyle ayakkabının sınırlarını zorluyor. Nike React, 2 bin saati aşan basketbol testlerine tabi tutulmuş. Yumuşak ve esnek olduğu kadar, süngersi ve kararlı bir his veren ayakkabı, Nike’ın şimdiye kadarki basketbol ayakkabıları içinde en üst düzeyde dengeyi sunuyor ve sporculara daha fazlasını başarma ve daha ileriye ulaşma imkanı veriyor.

Nike React’in ilk kez kullanıldığı ayakkabılar, Jordan Super.Fly 2017 ve ilk kez Draymond Green tarafından giyilen Nike React Hyperdunk 2017. Her iki ayakkabı da tümüyle tabana gömülü, tam boy bir Nike React çekirdeğe sahip.

Ayrıca Bkz. "Çift kameralı Samsung telefonları çoğalıyor"

Her iki basketbol ayakkabısının tasarımına da, sporculardan elde edilen veriler yön verdi. Sporcuların nasıl hareket ettikleri, yani hangi yönde ne kadar kuvvetle ilerlediklerine dair veriler, Nike Spor Araştırma Laboratuvarları tarafından sağlandı.

Bu veriler, ayakkabının tabanının hangi noktalarında desteğe ihtiyaç duyduğunu belirlemek için kullanılan ve yastıklama ile zemin tutuşunu en üst seviyeye taşıyan basınç haritalarına dönüştürüldü. Nike React Hyperdunk 2017 ve Jordan Super.Fly 2017, tüm dünyada 3 Ağustos tarihinde piyasaya sürülecek.

 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Kerim5100 2 yıl
An itibariyle sıcak fırsatlarda bekliyorum ayakkabıyı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hazarRS 2 yıl
Malzeme teknolojisini bilemem de tabanın formu bana 2000li yıllardaki adidasın 'feet you wear' özellikli ayakkabılarını anımsattı. İnanılmaz rahat ve ergonomik bir tabanı vardı. Senelerce giyip paramparça olsa bile rahatlığı yüzünden giydiğim tek ayakkabıdır.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Silent Guardian 2 yıl
"Teknolojinin en iyi test edildiği spor şüphesiz ki Basketbol"
He canım he F1 vereyim mi biraz? Üstüne de iki ralli izleriz çakralar açılır

Örnekti tabi bu illa vardır daha iç içe olan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
İzmir.li 2 yıl
ayakkabının donanımı nasıl güzelmi REKLAMLAR
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
viper17 2 yıl
nike güzel reklam veriyor bu ara.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl iPhone 8'e ait olduğu iddia edilen iki yeni fotoğraf sızdırıldı 2 yıl YouTube aylık 1.5 milyar aktif kullanıcıya ulaştı 2 yıl Microsoft'un Face Swap uygulaması artık iOS platformunda 2 yıl Yeni konsept ile evler harcadığı enerjiden fazlasını üretecek 2 yıl Samsung, Nesnelerin İnterneti için ilk yongasını duyurdu 2 yıl PCIe tabanlı Tesla V100 hızlandırıcısı duyuruldu 2 yıl Snap Haritalar özelliği devreye girdi 2 yıl Apple ortaklığı bıraktı, Imagination firması satışa çıktı 2 yıl Alman polisinden sosyal medya baskını 2 yıl Microsoft'tan donanımcıları sevindirecek Windows 10 güncellemesi 2 yıl AMD Ryzen işlemciler B2 revizyona yükseltiliyor 2 yıl Han Solo filmini Ron Howard tamamlayacak 2 yıl Nükleer füzyona doğru adım adım "Sınırsız enerji artık daha yakın" 2 yıl Küllerinden doğan anakart üreticisi: Biostar 2 yıl Game of Thrones'un kanalından yeni Watchmen dizisi 2 yıl IBM, süperbilgisayarlarını hava durumunu tahmin etmek için kullanacak 2 yıl Airbus’tan saatte 400km hıza ulaşabilen geleceğin helikopteri 2 yıl Skype kesintisini CyberTeam hacker grubu üstlendi 2 yıl Avrupa Uzay Ajansı'ndan 5G atağı "Uzaydan yüksek hızlı internet geliyor" 2 yıl Elektrikli otomobiller çevre dostu değil mi? 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Nike React: Basketbol ayakkabıları için en iyi yastıklama teknolojisi Sonraki Surface Pro'da uyku moduna geçiş sorunu başladı 2 yıl Düşük fiyatlı çakma Galaxy S8 geldi: Leagoo KIICAA S8 2 yıl Eski cihazlara Android Market desteği sona eriyor 2 yıl Çift kameralı Samsung telefonları çoğalıyor 2 yıl 2017’de oyun gelirleri %8 artacak: Beklenen gelir 110 milyar dolara dayandı 2 yıl Apple'ın 100 milyon iPhone satma hedefi tedarik krizi yarattı 2 yıl WannaCry saldırısı bitmedi: Honda tesisi üretime ara verdi 2 yıl Alibaba CEO’su uyardı: Teknoloji devrimi 3. Dünya Savaşı’na neden olacak 2 yıl Yansıdığı alanı dokunmatik hale getiren projeksiyon cihazı Avrupa’da 2 yıl OnePlus 5 benchmark testlerinde hile mi yapıyor? 2 yıl Amazon "satın almadan dene" programını başlatıyor 2 yıl Vega mimarisi Nvidia GP100 GPU'sundan daha iyi 2 yıl Oyuncular için fiyat/performans iddialı yeni klavye ve fareler 2 yıl Game of Thrones'un yeni fragmanı savaşın habercisi 2 yıl Instagram Stories’ın kullanıcı sayısı, Snapchat’ın kullanıcı sayısını geçti 2 yıl LG V30, IFA 2017'de duyurulacak 2 yıl AMD Ryzen için MSI'dan iddialı anakart 2 yıl Reklam düşmanı Firefox Focus'un Android sürümü yayınlandı 2 yıl Samsung Galaxy Note 8 çalışır halde görüntülendi 2 yıl Volvo elektrikli araçlarını Polestar markası altında piyasaya sürecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim