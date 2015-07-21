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Nike+ Running uygulaması Spotify desteği ile yeni özellikler kazanıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,7b
1
Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
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Nike+ Running uygulaması Spotify desteği ile yeni özellikler kazanıyor
 
Bir kaç ay önce Spotify, Adidas'ın yeni uygulama takibi uygulaması Go için işbirliği yapmıştı. Bu kez de aynı sektörden bir başka dev Nike müzik platformu Spotify ile işbirliğine gittiğini açıkladı. Nike+ Running uygulamasına eklenen yeni özellikler Spotify'ın geniş müzik kataloğundan yenilerek ilginç bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.
Şimdilik sadece iOS platformu için yayınlanan Nike+ Running güncellemesi kullanıcıların Spotify'a erişip müzik dinlemesine imkan sunuyor. Ancak sadece şarkı dinlemenin yanında Pace Stations adı verilen ekstra bir özellik de güncelleme ile uygulamaya eklenmiş durumda. Bu özellik ile birlikte kullanıcılardan hangi hızda koşmak istedikleri ve favori müziklerini seçmeleri isteniyor. Sonrasında ise spor yapan kişinin koşmak istediği tempoya ulaşabilmesi için en uygun müzikler seçilerek oluşturulan 100 şarkılık liste oynatılıyor. Bu sayede koşu temponuza uygun müzik çalmak yerine temponuzu yükseltecek müzikler tercih edilebiliyor.
Nike+ Running uygulamasına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Şimdilik Spotify desteğinin yalnızca iOS'da bulunduğunu bir kez daha hatırlatalım.

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