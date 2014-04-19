Nike, giyilebilir cihaz bölümünü dağıtıyor





Fuelband markası altında beğenilen fitness takip cihazları üreten ve pek çok ülkede satışa sunan Nike, sürpriz bir şekilde giyilebilir cihaz bölümünü dağıtma kararı aldı.





CNET tarafından verilen bilgilere göre vizyonunda değişiklik yapan ve yazılıma odaklanmak isteyen Nike, Fuelband ekibinin yüzde 80'ine tabiri yerindeyse kapıyı gösterdi.





Nike'ın hem yazılım hem de donanım olarak giyilebilir cihaz sektörüne hizmet veren Digital Vision departmanı altında 200 çalışanı mevcuttu. Bunların 70'i ise Fuelband markasının geliştirilmesi için çalışıyordu. Ekipten 55 kişi farklı firmalara geçiş yaparken, 15 kişi ise Nike'ın diğer operasyonlarına kaydırıldı.





Yılın başlarında Nike'ın yeni bir Fuelband cihazını piyasaya sürmeye hazırlandığı gündeme gelmiş ancak daha sonra projenin iptal edildiği duyurulmuştu. Bu olay firmada birşeylerin yolunda gitmediğini gösteriyordu.





Nike'ın teknoloji devlerinin sektöre girişiyle ısınmaya başlayan rekabete fazla direnemeyeceğini düşündüğü ve bu bakımdan yazılım ürünleri ile yola devam etme kararı aldığı belirtiliyor.





Nike'in yönetim kurulunda Tim Cook'un da yer alması ve iki firmanın iWatch için beraber çalıştığına dair iddialar da Nike'ın neden böyle bir karar aldığına ışık tutuyor. Kaynaklar firmanın iPhone için geliştirdiği uygulamalara yeni fonksiyonlar ekleyeceğini ve donanım kısmını iWatch'a bırakacağını iddia ediyor. Şimdilik Nike tarafından resmi bir açıklama gelmedi.

http://www.cnet.com/news/nike-fires-fuelband-engineers-will-stop-making-wearable-hardware/