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Nike, giyilebilir cihaz bölümünü dağıtıyor

5 yıl
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Nike, giyilebilir cihaz bölümünü dağıtıyor

 Fuelband markası altında beğenilen fitness takip cihazları üreten ve pek çok ülkede satışa sunan Nike, sürpriz bir şekilde giyilebilir cihaz bölümünü dağıtma kararı aldı. 

CNET tarafından verilen bilgilere göre vizyonunda değişiklik yapan ve yazılıma odaklanmak isteyen Nike, Fuelband ekibinin yüzde 80'ine tabiri yerindeyse kapıyı gösterdi. 

Nike'ın hem yazılım hem de donanım olarak giyilebilir cihaz sektörüne hizmet veren Digital Vision departmanı altında 200 çalışanı mevcuttu. Bunların 70'i ise Fuelband markasının geliştirilmesi için çalışıyordu. Ekipten 55 kişi farklı firmalara geçiş yaparken, 15 kişi ise Nike'ın diğer operasyonlarına kaydırıldı.

Yılın başlarında Nike'ın yeni bir Fuelband cihazını piyasaya sürmeye hazırlandığı gündeme gelmiş ancak daha sonra projenin iptal edildiği duyurulmuştu. Bu olay firmada birşeylerin yolunda gitmediğini gösteriyordu.

Nike'ın teknoloji devlerinin sektöre girişiyle ısınmaya başlayan rekabete fazla direnemeyeceğini düşündüğü ve bu bakımdan yazılım ürünleri ile yola devam etme kararı aldığı belirtiliyor. 

Nike'in yönetim kurulunda Tim Cook'un da yer alması ve iki firmanın iWatch için beraber çalıştığına dair iddialar da Nike'ın neden böyle bir karar aldığına ışık tutuyor. Kaynaklar firmanın iPhone için geliştirdiği uygulamalara yeni fonksiyonlar ekleyeceğini ve donanım kısmını iWatch'a bırakacağını iddia ediyor. Şimdilik Nike tarafından resmi bir açıklama gelmedi.

http://www.cnet.com/news/nike-fires-fuelband-engineers-will-stop-making-wearable-hardware/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
darkaura 5 yıl
mantikli bir karar. google ve apple giyilebilir cihazlarini yayginlastirdiklarinda ayni alanda baska bir firmanin rekabet edebilmesi cok zor. heleki asil isi teknoloji olan buyuk bir firma degilseniz. direk rekabet etmek yerine bu yeni cikacak cihazlar uzerinden yazilim satmak cok daha akillica.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
yedirmezler nikeye
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12 Angry Men 5 yıl
Nike giyim üzere odaklansın.
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turyunus 5 yıl
LG Lifeband gelse de alsak
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Gl4dius 5 yıl
ya şu Fuelband çok güzel bir ürün ama fiyatı çok yüksek az daha ucuz olsa tam alınacak bir ürün
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***Respect*** 5 yıl
Tam zamanında alınmış çok doğru bir karar. Sektörün ağa babaları ile kapışamayacağını biliyor ve geri çekiliyor.
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akmac 5 yıl
Nike, iyi yönetiliyor.
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