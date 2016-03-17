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Nike kendi bağcıklarını bağlayan spor ayakkabısını tanıttı

ABD merkezli spor aksesuarları üreticisi Nike, Geleceğe Dönüş 2 filminin kahramanı Marty McFly'ın 2015 yılına giderek giydiği kendi bağcıklarını bağlayabilen spor ayakkabıyı gerçeğe dönüştürdü.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6,5b
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17
Zamazingo
Onur Seven
Haber Editörü
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Nike'ın Geleceğe Dönüş 2 (Back to the Future Part II) filminden esinlenerek tasarladığı kendi bağcıklarını bağlayabilen spor ayakkabı modeli Nike HyperAdapt 1.0 tanıtıldı. Şirketin Çarşamba günü gerçekleştirilen Innovation 2016 etkinliğinde ortaya çıkarılan ayakkabıyla Marty McFly hayranlarının rüyası da gerçeğe dönüşmüş oluyor.
Çoğumuzun hatırlayacağı gibi Geleceğe Dönüş 2 filminde Marty, 2015 yılına giderek kendi bağcıklarını bağlayan ayakkabılarını giyiyordu. Efsanevi ayakkabı tasarımcısı Tinker Hatfield ve Tiffany Bira tarafından dizayn edilen HyperAdapt 1.0 "adaptif bağcık" sistemi ile geliyor. Ayaklarınız ayakkabının içinde yer alan sensörle temas ettiğinde bağcıklar bileğinize bileğinizi saracak şekilde otomatik olarak ayarlanıyor. Yan kısımdaki düğmelere basarak da sıkılaştırma ya da gevşetme yapabiliyorsunuz.
Şirket daha önce Marty McFly karakterini canlandıran Michael J. Fox için özel bir çift tasarlamış ve filmdeki gibi 21 Ekim 2015 tarihinde kendisine bunları teslim etmişti. Nike'ın bu teknolojiye sahip ayakkabılar üzerinde çalıştığı biliniyordu fakat HyperAdapt 1.0 modelinin ticari olarak satışa sunulacak ilk çift olcağı belirtiliyor. Uzun zamandır beklenen kendi bağcıklarını bağlayan spor ayakkabı 2016 sonlarında piyasada olacak. Ancak ne yazık ki sadece ücretsiz sadakat programı Nike+ programına üye olan insanlar tarafından satın alınabilecek.

http://www.techinsider.io/nike-announces-hyperadapt-10-self-lacing-sneakers-2016-3 Yorum Yaz
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chtsydn 3 yıl
2 seneye ayakkabıları da şarja takacaz demek
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aspirin_00 3 yıl en beğenilen
chtsydn
2 seneye ayakkabıları da şarja takacaz demek

aklımı okudun resmen :)
bizimkiler yürüyerek şarj yapanı yaparlar tübitak çöpe atar :D
chtsydn2 seneye ayakkabıları da şarja takacaz demekaklımı okudun resmen :)bizimkiler yürüyerek şarj yapanı yaparlar tübitak çöp...
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kenan_0 3 yıl
chtsydn
2 seneye ayakkabıları da şarja takacaz demek

ayakkabıları ne şarza takacaksın. mouse gibi küçücük bi pille 1-2 sene gider zaten.
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BekirTemel 3 yıl
Sağlam düğümlüyorsa tam benim ihtiyacım olan teknoloji,converse gibi markalardan da bekliyorum bu işi😎
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Guest-1E7109D3E 3 yıl
Aman ne büyük icat eğilip ayakkabı bağcığını bağlamaya üşenen insanlar olduk.
Teknoloji yerinde kullanıldığında güzel birşey ama çoğu zaman insanları tembelliğe teşvik ediyor.
Bundan 100 yıl sonra ki nesli düşünemiyorum bile wall-e de ki gibi olacaz heralde sıçmaya bile üşenen bir toplum makineler vakumlar artık yazık çok yazık bizi insan yapan şeyleri her geçen gün kaybediyoruz.
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kaju waffle 3 yıl Guest-1E7109D3E
Bende tembellik yok da ayakkabi bagciklari mikrop dolu. Ben bacigi bagladiktan sonra elimi kirli hissediyorum ki gercekten de baya mikrop aliyoruz o bagciklardan. Bir air max rahatliginda olursa artik bu ayakkabidan alirim ki ileride air maxleri de boyke yaparlar.
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Umutcan 3 yıl
7 yaşındayken giydiğim ışıklı çocuk ayakkabılarına benzettim ışığı görünce...
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kadirirdem 3 yıl
teknoloji gelişiyor güzel hoşda,insanı tembelliğe götürüyor...
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Spiderhip 3 yıl
Ücretsiz sadakat programı ne yahu? Nike'a sadık kalıp, adidas puma neyim almayacağımıza ant mı içeceğiz.
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alito 3 yıl
1500-2000 liradan satarlar artık.
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FreeRun 3 yıl
çinlilerden yakında gelir gırla
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Captain_Ivy 3 yıl
nixe is coming soon..
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aspirin_00 3 yıl en beğenilen
chtsydn
2 seneye ayakkabıları da şarja takacaz demek

aklımı okudun resmen :)
bizimkiler yürüyerek şarj yapanı yaparlar tübitak çöpe atar :D
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chtsydn 3 yıl
2 seneye ayakkabıları da şarja takacaz demek
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nike, marty mcfly ve
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