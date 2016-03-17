Nike kendi bağcıklarını bağlayan spor ayakkabısını tanıttı

Nike'ın Geleceğe Dönüş 2 (Back to the Future Part II) filminden esinlenerek tasarladığı kendi bağcıklarını bağlayabilen spor ayakkabı modeli Nike HyperAdapt 1.0 tanıtıldı. Şirketin Çarşamba günü gerçekleştirilen Innovation 2016 etkinliğinde ortaya çıkarılan ayakkabıyla Marty McFly hayranlarının rüyası da gerçeğe dönüşmüş oluyor.

Çoğumuzun hatırlayacağı gibi Geleceğe Dönüş 2 filminde Marty, 2015 yılına giderek kendi bağcıklarını bağlayan ayakkabılarını giyiyordu. Efsanevi ayakkabı tasarımcısı Tinker Hatfield ve Tiffany Bira tarafından dizayn edilen HyperAdapt 1.0 "adaptif bağcık" sistemi ile geliyor. Ayaklarınız ayakkabının içinde yer alan sensörle temas ettiğinde bağcıklar bileğinize bileğinizi saracak şekilde otomatik olarak ayarlanıyor. Yan kısımdaki düğmelere basarak da sıkılaştırma ya da gevşetme yapabiliyorsunuz.

Michael J. Fox için özel bir çift tasarlamış ve filmdeki gibi 21 Ekim 2015 tarihinde kendisine bunları ticari olarak satışa sunulacak ilk çift olcağı belirtiliyor. Uzun zamandır beklenen kendi bağcıklarını bağlayan spor ayakkabı 2016 sonlarında piyasada olacak. Ancak ne yazık ki sadece ücretsiz sadakat programı Nike+ programına üye olan insanlar tarafından satın alınabilecek. Şirket daha önce Marty McFly karakterini canlandıraniçin özel bir çift tasarlamış ve filmdeki gibitarihinde kendisine bunları teslim etmişti . Nike'ın bu teknolojiye sahip ayakkabılar üzerinde çalıştığı biliniyordu fakat HyperAdapt 1.0 modelininsatışa sunulacak ilk çift olcağı belirtiliyor. Uzun zamandır beklenen kendi bağcıklarını bağlayan spor ayakkabı 2016 sonlarında piyasada olacak. Ancak ne yazık ki sadece ücretsiz sadakat programıprogramına üye olan insanlar tarafından satın alınabilecek.

http://www.techinsider.io/nike-announces-hyperadapt-10-self-lacing-sneakers-2016-3