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Nike'ın yeni gözlüğü atletlerin yeteneklerini geliştiriyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Sporcular için ürettiği takip cihazlarıyla son dönemde gündemde olan Nike, bu kez atletlerin duyusal yeteneklerini geliştirecek yeni bir teknolojiyi daha tanıttı.

Nike, Duke Üniversitesi ile sporcuların fiziksel tepki sürelerini ve görsel performanslarını geliştirecek SPARQ adı verilen bir program yürütüyor. Nike'ın yeni gözlük seti ise bu program kapsamında geliştirildi.

SPARQ Vapor Strobe Eyewear adı verilen gözlükler yoluyla atletlere belirli eğitim programları veriliyor. Bu programlar sporla ilişkili 10 görsel ve duyusal yeteneği geliştirmeyi amaçlıyor.

Bu gözlükler belirli aralıklarla flaş benzeri bir efekt vererek kullanıcının görüşünü kısa sürelerle engellenmesini sağlıyor. Beyin böylece, görüş engellendiğinde neyin karşısına çıkabileceğini tahmin etmeye çalışıyor ve tepki zamanı ile görsel duyuların keskinliği gelişiyor.

Gözlüğün efektleri tamamen programlanabiliyor ve hızları ayarlanabiliyor. Sistem şu anda profesyonel atletizm programlarında kullanılıyor ve yakın zamanda global olarak kullanıma sunulacak.

http://mashable.com/2012/07/30/nike-strobe-light-glasses/ Yorum Yaz
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JoeyBane 7 yıl
Anasının gözü:D
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-Amigo[Nuri]- 7 yıl
Yok artık!

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Piêr Dé Sans 7 yıl
Chuck?
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DH Misafiri 7 yıl
arka lastik tasarlanırken türban takan kullanıcıları dikkate alınmamış.
islami açıdan pek caiz olmaz sanırım. nike gibi siyonist firmadan da bu beklenirdi...
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Bamya Avcisi 7 yıl
Ben ic camasiri olan atlet anladim lan o.O
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E_Aydin35 7 yıl
İlginç... Açıkcası bir tanıtım videosu v.b. görsel denenmiş kanıtlar olsaydı güzel olurdu :)
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mhmt- 7 yıl
Bu teknoloji doğuştan bizde mevcut zaten yürürken gözlerimi kırpıyorum ben flaş misali :)
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nickenegerekvar 7 yıl
teknoforum-bs
Turkiyede yayalar gozluksuzken bile carpılıyo .Bunu takarlarsa artık hepsi arabaların altında kalır...

atletin sokakta gezerken bunu giyme amacı ne ?
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IceRulez 7 yıl
kornea ne olacak sorması ayıp ?
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evrenselniceleyici 7 yıl
Bu tür şeyler gerçekten işe yarıyor bknz 2008 olimpiyatları kaç dünya rekoru kırıldı.
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teknoforum-bs 7 yıl
Turkiyede yayalar gozluksuzken bile carpılıyo .Bunu takarlarsa artık hepsi arabaların altında kalır...
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Pissoff 7 yıl
Bu gözlükler belirli aralıklarla flaş benzeri bir efekt vererek kullanıcının görüşünü kısa sürelerle engellenmesini sağlıyor. Beyin böylece, görüş engellendiğinde neyin karşısına çıkabileceğini tahmin etmeye çalışıyor ve tepki zamanı ile görsel duyuların keskinliği gelişiyor.
İyide ikide bir flaş efekti verip duyuları geliştirirken sporcunun psikolojisi ne olcak valla ben gözümün önünde sürekli flaş efekti olursa kafayı yerim sinemalarda 3d gözlüklerde bile ekran sürekli kararıp aydınlandığı için(pırpır) çok sinir bozucu bir durum oluyor
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