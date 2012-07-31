Nike'ın yeni gözlüğü atletlerin yeteneklerini geliştiriyor

Sporcular için ürettiği takip cihazlarıyla son dönemde gündemde olan Nike, bu kez atletlerin duyusal yeteneklerini geliştirecek yeni bir teknolojiyi daha tanıttı.





Nike, Duke Üniversitesi ile sporcuların fiziksel tepki sürelerini ve görsel performanslarını geliştirecek SPARQ adı verilen bir program yürütüyor. Nike'ın yeni gözlük seti ise bu program kapsamında geliştirildi.





SPARQ Vapor Strobe Eyewear adı verilen gözlükler yoluyla atletlere belirli eğitim programları veriliyor. Bu programlar sporla ilişkili 10 görsel ve duyusal yeteneği geliştirmeyi amaçlıyor.





Bu gözlükler belirli aralıklarla flaş benzeri bir efekt vererek kullanıcının görüşünü kısa sürelerle engellenmesini sağlıyor. Beyin böylece, görüş engellendiğinde neyin karşısına çıkabileceğini tahmin etmeye çalışıyor ve tepki zamanı ile görsel duyuların keskinliği gelişiyor.





Gözlüğün efektleri tamamen programlanabiliyor ve hızları ayarlanabiliyor. Sistem şu anda profesyonel atletizm programlarında kullanılıyor ve yakın zamanda global olarak kullanıma sunulacak.