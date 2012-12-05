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Nikon, 1 serisi makineler için 37mm F/2.4 Micro lens patenti aldı

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük dijital görüntüleme firmalarından olan Nikon, patent başvurularına hız kesmeden devam ediyor. Nikon tarafından alınan son patent, 1 serisi makineler ile uyumlu 37mm F/2.4 Micro lens oldu.
Alınan patentin teknik özellikleri şu şekilde;
- Odak Uzaklığı: 37mm
- Diyafram Oranı: 2.4 
- Görüş Açısı: 24.7
- Lens Yapısı: 14 element, 10 grup, 1 düşük dağılımlı cam
- Büyütme Oranı: 1.01 
Alınan bu patenti önemli kılan nokta ise 1 serisi makineler için halihazırda Nikon Micro lens olmaması. Bu gelişme doğrultusunda önümüzdeki dönemde 1 serisi aynasız makineler için Nikkor Micro lens görebiliriz.

http://egami.blog.so-net.ne.jp/2012-12-05 Yorum Yaz
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jawenk 6 yıl
bu 1 serisi makinalar ne oluyor hocam kusura bakma çok basit birşey sormuş olabilirim.
1 Yanıt Yanıtla
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CanTnçr 6 yıl jawenk
jawenk

bu 1 serisi makinalar ne oluyor hocam kusura bakma çok basit birşey sormuş olabilirim.

nikonusa.com/...
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