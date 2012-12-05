Nikon, 1 serisi makineler için 37mm F/2.4 Micro lens patenti aldı

Dünyanın en büyük dijital görüntüleme firmalarından olan Nikon, patent başvurularına hız kesmeden devam ediyor. Nikon tarafından alınan son patent, 1 serisi makineler ile uyumlu 37mm F/2.4 Micro lens oldu.

Alınan patentin teknik özellikleri şu şekilde;

- Odak Uzaklığı: 37mm

- Diyafram Oranı: 2.4

- Görüş Açısı: 24.7

- Lens Yapısı: 14 element, 10 grup, 1 düşük dağılımlı cam

- Büyütme Oranı: 1.01

Alınan bu patenti önemli kılan nokta ise 1 serisi makineler için halihazırda Nikon Micro lens olmaması. Bu gelişme doğrultusunda önümüzdeki dönemde 1 serisi aynasız makineler için Nikkor Micro lens görebiliriz.

http://egami.blog.so-net.ne.jp/2012-12-05