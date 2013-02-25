Nikon, Android fotoğraf makinesi S800c modelini, 1.3 sürümüne güncelledi





Önde gelen optik ve fotoğraf makinesi üreticilerinden Nikon, Android işletim sistemine sahip fotoğraf makinesi modeli S800c için yeni bir yazılım güncellemesi duyurdu.

Ürettiği fotoğraf makinelerine destek vermeye devam eden Nikon, Android işletim sistemine sahip fotoğraf makinesi Coolpix S800c için duyurduğu yeni yazılım (Firmware) güncellemesi, makineyi 1.3 sürümüne yükseltiyor. Yayınlanan yeni güncelleme ile makinenin Wi-Fi ayar menüsünde arada sırada ortaya çıkan "Not in Range" mesaj hatası sorunu çözülmüş.

Windows ve Mac sürümleri olan 120MB boyutundaki güncellemeyi aşağıdaki bağlantı yardımıyla indirebilirsiniz.

https://nikoneurope-en.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/55508

https://nikoneurope-en.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/55508