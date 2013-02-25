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Nikon, Android fotoğraf makinesi S800c modelini, 1.3 sürümüne güncelledi

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Önde gelen optik ve fotoğraf makinesi üreticilerinden Nikon, Android işletim sistemine sahip fotoğraf makinesi modeli S800c için yeni bir yazılım güncellemesi duyurdu.
Ürettiği fotoğraf makinelerine destek vermeye devam eden Nikon, Android işletim sistemine sahip  fotoğraf makinesi Coolpix S800c için duyurduğu yeni yazılım (Firmware) güncellemesi, makineyi 1.3 sürümüne yükseltiyor. Yayınlanan yeni güncelleme ile makinenin Wi-Fi ayar menüsünde arada sırada ortaya çıkan "Not in Range" mesaj hatası sorunu çözülmüş.
Windows ve Mac sürümleri olan 120MB boyutundaki güncellemeyi aşağıdaki bağlantı yardımıyla indirebilirsiniz.
https://nikoneurope-en.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/55508 

https://nikoneurope-en.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/55508 Yorum Yaz
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AERN 6 yıl
Bilgi için teşekkürler.
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turxell 6 yıl
so?
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regaibyigit. 6 yıl
Allah Diyen Tirbüşon
android 1.3 mu yanlismi anladim

yanlış anladın bu fotoğraf makinası güncellmesi android olarak 2.3.7 var cihazda
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PwaGG 6 yıl
android 1.3 mu yanlismi anladim
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