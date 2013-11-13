Nikon Camera Control Pro, firmanın yeni modellerine destek vermeye başladı

Nikon marka birçok DSLR fotoğraf makinesinin özel bağlantı aparatları ile kablolu ya da kablosuz olarak kontrol edilmesine imkan sağlayan Camera Control Pro yazılımı, 2.16.0 sürümüne güncellendi.

Yayınlanan 2.16.0 güncellemesi ile Nikon'un giriş seviyesi yeni DSLR modeli "D5300" ile geçtiğimiz hafta tanıttığı retro görünümlü ve FF (Tam Kare) sensörlü "Df" fotoğraf makinelerine destek vermeye başlayan Camera Control Pro yazılımı, hem Windows hem de Mac sistemler üzerinde çalışabiliyor ve oldukça detaylı kamera kontrol seçenekleri ile geliyor.

Nikon tarafından yayınlanan Camera Control Pro 2.16.0 güncellemesine buradan ulaşabilirsiniz.





http://www.the-digital-picture.com/News/News-Post.aspx?News=8292