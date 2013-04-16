Haber Editörü
Ürettiği fotoğraf makinelerine yazılımsal olarak destek vermeye devam eden Nikon, Coolpix S serisi kompakt fotoğraf makineleri için yeni yazılım güncellemeleri çıkarttı.
Coolpix S serisi fotoğraf makinelerinin lityum-iyon EN-EL10 bataryalarının, AC EH-68P ve USB UC-E6 şarj cihazları ile şarj etmeye çalışırken bazen bataryanın şarj olmama sorununu yeni güncelleme ile çözmüş durumda olan Nikon, bu güncellemeleri aşağıdaki modeller için çıkartmış durumda;
- COOLPIX S9300 v1.2
- COOLPIX S9200 v1.2
- COOLPIX S6300 v1.1
- COOLPIX S6200 v1.1
- COOLPIX S6150 v1.1
- COOLPIX S6100 v1.1
- COOLPIX S4300 v1.1
- COOLPIX S4150 v1.2
- COOLPIX S4000 v1.3
- COOLPIX S3300 v1.1
- COOLPIX S3100 v1.1
- COOLPIX S3000 v1.2
- COOLPIX S2600 v1.1
- COOLPIX S2550 v1.1
- COOLPIX S2500 v1.1
Listede adı geçen fotoğraf makinesi sahiplerinin mutlaka yapması gerektiği söylenen güncellemelere buradan ulaşabilirsiniz.
https://nikoneurope-en.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/55918 Yorum Yaz Paylaş Tweetle