Ürettiği fotoğraf makinelerine yazılımsal olarak destek vermeye devam eden Nikon, Coolpix S serisi kompakt fotoğraf makineleri için yeni yazılım güncellemeleri çıkarttı.

Coolpix S serisi fotoğraf makinelerinin lityum-iyon EN-EL10 bataryalarının, AC EH-68P ve USB UC-E6 şarj cihazları ile şarj etmeye çalışırken bazen bataryanın şarj olmama sorununu yeni güncelleme ile çözmüş durumda olan Nikon, bu güncellemeleri aşağıdaki modeller için çıkartmış durumda;

COOLPIX S9300 v1.2

COOLPIX S9200 v1.2

COOLPIX S6300 v1.1

COOLPIX S6200 v1.1

COOLPIX S6150 v1.1

COOLPIX S6100 v1.1

COOLPIX S4300 v1.1

COOLPIX S4150 v1.2

COOLPIX S4000 v1.3

COOLPIX S3300 v1.1

COOLPIX S3100 v1.1

COOLPIX S3000 v1.2

COOLPIX S2600 v1.1

COOLPIX S2550 v1.1

COOLPIX S2500 v1.1





Listede adı geçen fotoğraf makinesi sahiplerinin mutlaka yapması gerektiği söylenen güncellemelere buradan ulaşabilirsiniz.

https://nikoneurope-en.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/55918