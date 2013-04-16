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Nikon, Coolpix S serisi kompakt fotoğraf makineleri için yeni yazılım güncellemeleri çıkarttı

6 yıl
873
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nikon, Coolpix S serisi kompakt fotoğraf makineleri için yeni yazılım güncellemeleri çıkarttı
Ürettiği fotoğraf makinelerine yazılımsal olarak destek vermeye devam eden Nikon, Coolpix S serisi kompakt fotoğraf makineleri için yeni yazılım güncellemeleri çıkarttı.
Coolpix S serisi fotoğraf makinelerinin lityum-iyon EN-EL10 bataryalarının, AC EH-68P ve USB UC-E6 şarj cihazları ile şarj etmeye çalışırken bazen bataryanın şarj olmama sorununu yeni güncelleme ile çözmüş durumda olan Nikon, bu güncellemeleri aşağıdaki modeller için çıkartmış durumda;
  • COOLPIX S9300  v1.2
  • COOLPIX S9200  v1.2
  • COOLPIX S6300  v1.1
  • COOLPIX S6200  v1.1
  • COOLPIX S6150  v1.1
  • COOLPIX S6100  v1.1
  • COOLPIX S4300  v1.1
  • COOLPIX S4150  v1.2
  • COOLPIX S4000  v1.3
  • COOLPIX S3300  v1.1
  • COOLPIX S3100  v1.1
  • COOLPIX S3000  v1.2
  • COOLPIX S2600  v1.1
  • COOLPIX S2550  v1.1
  • COOLPIX S2500  v1.1 

Listede adı geçen fotoğraf makinesi sahiplerinin mutlaka yapması gerektiği söylenen güncellemelere buradan ulaşabilirsiniz.

https://nikoneurope-en.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/55918 Yorum Yaz
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