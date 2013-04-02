Nikon, D4, D3s, D3x, D3, D7000 ve D3200 modellerine yeni yazılım güncellemesi çıkarttı

Bugün D600 ve D800 modelleri için yeni yazılım güncellemeleri çıkartan dünyaca ünlü fotoğraf teknolojileri firması Nikon, ayrıca D4, D3s, D3x, D3, D7000 ve D3200 model fotoğraf makinelerini de güncelledi.

Nikon tarafından çıkartılan yeni yazılım güncellemeleri, firmanın güncel modellerinden olmayan D3s, D3x D3 ve D7000 DSLR fotoğraf makineleri için sadece AF-S Nikkor 800mm F/5.6 FL ED VR lensin desteği eklenmiş durumda. Nikon D4 ve D3200 modellerine ise aşağıdaki yenilikler getirilmiş durumda;

Nikon D4 A:1.05, B: 1.03 Yazılım Güncellemesi

Nikon AF-S 800mm F/5.6E FL ED VR lens desteği eklendi

Otomatik beyaz ayarı performansı geliştirilmiş

Fotoğraflar artık daha keskin ve daha üç boyutlu görünüyor

Live View üzerinde manuel ayarlarda pozlama ön izleme özelliğinin devamlı açık kalması düzeltildi

Ufak ve TIFF fotoğraf ayarlarında çekilen görüntülerin sağ kenarlarından meydana gelen mor çizgi sorunu çözüldü

Çok nadir olarak JPEG formatındaki fotoğrafların bazı yazılımlarda açılmama sorunu çözüldü

Nadiren olsa da manuel ayarlanmış olan renk sıcaklığında meydana gelen sorunlar düzeltilmiş Nikon D3200 C:1.01 Yazılım Güncellemesi Kameranın çekim modu otomatik ya da flaş kapalı otomatik seçiliyse, artık gene bu mod da çalışır (Wireless Mobile Utility ile kullanımda)

Rehber modunda kamera otomatik ya da flaş kapalı seçiliyken Live View özelliği başlatılabilecek (Wireless Mobile Utility ile kullanımda)

Nadiren olsa da manuel ayarlanmış olan renk sıcaklığında meydana gelen sorunlar düzeltilmiş

Bazı hafıza kartları ile kullanımda video devam ediyor gibi görünse de, arka planda durması sorunu çözüldü Nikon tarafından yayınlanmış bütün yazılım güncellemelerine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

http://support.nikonusa.com/app/answers/list/p/19