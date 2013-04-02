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Nikon, D4, D3s, D3x, D3, D7000 ve D3200 modellerine yeni yazılım güncellemesi çıkarttı

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nikon, D4, D3s, D3x, D3, D7000 ve D3200 modellerine yeni yazılım güncellemesi çıkarttı
Bugün D600 ve D800 modelleri için yeni yazılım güncellemeleri çıkartan dünyaca ünlü fotoğraf teknolojileri firması Nikon, ayrıca D4, D3s, D3x, D3, D7000 ve D3200 model fotoğraf makinelerini de güncelledi.
Nikon tarafından çıkartılan yeni yazılım güncellemeleri, firmanın güncel modellerinden olmayan D3s, D3x D3 ve D7000 DSLR fotoğraf makineleri için sadece AF-S Nikkor 800mm F/5.6 FL ED VR lensin desteği eklenmiş durumda. Nikon D4 ve D3200 modellerine ise aşağıdaki yenilikler getirilmiş durumda;
Nikon D4 A:1.05, B: 1.03 Yazılım Güncellemesi
  • Nikon AF-S 800mm F/5.6E FL ED VR lens desteği eklendi
  • Otomatik beyaz ayarı performansı geliştirilmiş
  • Fotoğraflar artık daha keskin ve daha üç boyutlu görünüyor
  • Live View üzerinde manuel ayarlarda pozlama ön izleme özelliğinin devamlı açık kalması düzeltildi
  • Ufak ve TIFF fotoğraf ayarlarında çekilen görüntülerin sağ kenarlarından meydana gelen mor çizgi sorunu çözüldü 
  • Çok nadir olarak  JPEG formatındaki fotoğrafların bazı yazılımlarda açılmama sorunu çözüldü
  • Nadiren olsa da manuel ayarlanmış olan renk sıcaklığında meydana gelen sorunlar düzeltilmiş 
Nikon D3200 C:1.01 Yazılım Güncellemesi
  • Kameranın çekim modu otomatik ya da flaş kapalı otomatik seçiliyse, artık gene bu mod da çalışır (Wireless Mobile Utility ile kullanımda)
  • Rehber modunda kamera otomatik ya da flaş kapalı seçiliyken Live View özelliği başlatılabilecek (Wireless Mobile Utility ile kullanımda)
  • Nadiren olsa da manuel ayarlanmış olan renk sıcaklığında meydana gelen sorunlar düzeltilmiş
  • Bazı hafıza kartları ile kullanımda video devam ediyor gibi görünse de, arka planda durması sorunu çözüldü
Nikon tarafından yayınlanmış bütün yazılım güncellemelerine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

http://support.nikonusa.com/app/answers/list/p/19 Yorum Yaz
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ozturert 6 yıl
Fotoğraflar artık daha keskin ve daha üç boyutlu görünüyor

Bunları mühendisler değil pazarlamacılar yazıyor galiba
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explorerAA 6 yıl
eski serilere guncelleme gelmemesi cok kotu bir davranis...

bilgisayar bilesen ureticilerini ornek alsalar biraz (nvidia amd intel vb) eski urunlerede destek verirdi, acikca nikon bu hareketiyle benim gozum paradan baska bir seyde degil, dslr ler amac degil arac diyor bence.
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