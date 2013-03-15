Nikon, D7100 modelini yakından tanımak isteyenler için "Digitutor" servisini yayınlandı





Optik görüntüleme konusunda dünyanın sayılı firmaları arasında yer alan Nikon, yakın zamanda birçok problem ile gündeme gelen D7000 modelinin yerine piyasaya çıkarttığı D7100 modeli hakkında hazırladığı bilgilendirme sayfasının yayınına başladı.

Nikon'un piyasaya çıkardığı fotoğraf makinelerinin etkileşimli ve açıklayıcı bir sunum ile kullanıcılara tanıtılması için hazırlanan Nikon Digitutor servisi, firmanın daha önce piyasaya çıkarttığı modellerden sonra, şimdi de güncel DSLR modeli olan D7100 modeli için hazırlanarak kullanıcılar karşısına çıkartıldı. Makinenin bütün özelliklerinin videolar ve animasyonlar ile oldukça ayrıntılı olarak incelenebileceği Digitutor servisi üzerinde, Nikon D7100 fotoğraf makinesi ile çekilmiş video ve fotoğraf örnekleri de yer alıyor.

Nikon D7100 DSLR fotoğraf makinesini almak isteyen kullanıcıların mutlaka göz gezdirmesi tavsiye edilen "Digitutor" servisine aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

http://www.nikondigitutor.com/eng/d7100/index.html





http://www.nikondigitutor.com/eng/d7100/index.html