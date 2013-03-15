Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nikon, D7100 modelini yakından tanımak isteyenler için "Digitutor" servisini yayınlandı

6 yıl
2,3b
1
25
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Optik görüntüleme konusunda dünyanın sayılı firmaları arasında yer alan Nikon, yakın zamanda birçok problem ile gündeme gelen D7000 modelinin yerine piyasaya çıkarttığı D7100 modeli hakkında hazırladığı bilgilendirme sayfasının yayınına başladı.
Nikon'un piyasaya çıkardığı fotoğraf makinelerinin etkileşimli ve açıklayıcı bir sunum ile kullanıcılara tanıtılması için hazırlanan Nikon Digitutor servisi, firmanın daha önce piyasaya çıkarttığı modellerden sonra, şimdi de güncel DSLR modeli olan D7100 modeli için hazırlanarak kullanıcılar karşısına çıkartıldı. Makinenin bütün özelliklerinin videolar ve animasyonlar ile oldukça ayrıntılı olarak incelenebileceği Digitutor servisi üzerinde, Nikon D7100 fotoğraf makinesi ile çekilmiş video ve fotoğraf örnekleri de yer alıyor.
Nikon D7100 DSLR fotoğraf makinesini almak isteyen kullanıcıların mutlaka göz gezdirmesi tavsiye edilen "Digitutor" servisine aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.
http://www.nikondigitutor.com/eng/d7100/index.html 


http://www.nikondigitutor.com/eng/d7100/index.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
arkadaslar d 71oo aldim fotoöari pc ye yükleim tarih gözükmüyo nasil ayarlanir yardimci olursaniz sevinirim tesekkürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
naturelnomad 6 yıl
bugün d7100 aldım, öncelikle söylemeliyim ki d7000 de kaliteli ve hoş bir makine. Ben d800 hedeflemiştim ama bütçe ve uzunca bir süre ara verip yeniden başlıyor olmam gibi sebeplerle. aşırı önemli olmasa da işin gerçeği biraz psikolojik olarak, birazda croplamaya şans tanıması dolayısı ile 24 MP olması, netlik noktalarının artması video özelliklerinin gelişmesi gibi sebeplerle d7100 aldım. Fazla test etme şansım olmasa da, Ama genel olarak hoş bir makine olduğunu söyleyebilirim.
D7100 için forum açtım sizleri beklerim.
[Kunye=]
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Bende canon 450D kullaniyordum nikon d 7000 gectim 1 hafta kullanmak nasip oldu makinem bozuldu bakalim bu hafta yerine d7100 gelecek deneyelim bir :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
musty578 6 yıl
d7000 e çamur atmayın lütfen kulaktan doğma hurafelerle şuanda piyasada olan d 7000 ler sorunsuzdur ilk çıkarttığında bir hatayla karşılaşılmış sonradan telafisi edilmiş ne var bunda
d7100 d7000 arasında pekte al beni diyicek fark yok 60 fps video çekse ne olur d 7000 ile çekilen videoyu splash playerle 60 fps izliyorum zaten
mp gelincede gereksiz yinede herkez bilirki d700 piyasadaki bir çok makineden iyidir 12 mp olmasına rağmen eminim d7100 dende iyi olucaktır
bana kalırsa d300s de d7000 den üstün fotoraf konusunda. özellik olarak d7000 daha iyi olmasına rağmen
3 inç lcd zaten doyurucu 3.2 ye gerek yoktu
özetlemek gerekirse
telefonlar gibi cıkıcak yenileri oyuncak edicekler makineleri
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ed - 6 yıl musty578
musty578
d7000 e çamur atmayın lütfen kulaktan doğma hurafelerle şuanda piyasada olan d 7000 ler sorunsuzdur ilk çıkarttığında bir hatayla karşılaşılmış sonradan telafisi edilmiş ne var bunda
d7100 d7000 arasında pekte al beni diyicek fark yok 60 fps video çekse ne olur d 7000 ile çekilen videoyu splash playerle 60 fps izliyorum zaten
mp gelincede gereksiz yinede herkez bilirki d700 piyasadaki bir çok makineden iyidir 12 mp olmasına rağmen eminim d7100 dende iyi olucaktır
bana kalırsa d300s de d7000 den üstün fotoraf konusunda. özellik olarak d7000 daha iyi olmasına rağmen
3 inç lcd zaten doyurucu 3.2 ye gerek yoktu
özetlemek gerekirse
telefonlar gibi cıkıcak yenileri oyuncak edicekler makineleri

Yanlış düşünceler. D7000 fanı gibi olmuş yorumlar.

Birincisi D7100 içerisinde D300, D300s gibi modellerde olan 51 noktalı AF sistemi gelecek. D7000'deki AF sisteminden eski dahi olsa çok daha başarılı.

İkincisi 60FPS videonun olayı sadece motion reality değil. Editing islemlerinde esneklik sağlayan bi durum.

Bu makineye konan MP crop'a daha fazla izin vermek için. D7000 ilk çıktığında da 16MP gereksiz demiştik ama performansı harika olmuştu. 24MP istemeyen kişiler almaz, bu kadar.

LCD'nin olayı boyutun büyümesi değil, içerideki noktaların artması. Diğer yeniliklere kıyasla çok önemli değil.

Yani kimse kimsenin beğendiği/kullandığı makineye çamur atmıyor. Bu konuda aşırı hassas olmaya gerek yok.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozturert 6 yıl
Nikon harika makineler yapıp kalite kontrol sorunları ve bunları kabul etmeyip kulağını kapatması yüzünden hakettiği piyasa payına bir türlü ulaşamayan bir firma. D7100 sorunsuz çıkarsa ve Canon 70D 60D gibi olursa (iyi ve sorunsuz ama iddialı değil) Canon zor günler yaşayacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cwr 6 yıl
1 aylık D7000 sahibiyim, D7100 ile ilgili haberleri gördükçe içten içe sinir oluyorum
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CanTnçr 6 yıl cwr
cwr

1 aylık D7000 sahibiyim, D7100 ile ilgili haberleri gördükçe içten içe sinir oluyorum


D5000 sahibiyim ben ne yapayım hocam
4 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2263 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Fotoğraf Makineleri, nikon ve
3 etiket daha fotoğraf uygulama DSLR
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl 2si1: "2 hafta aradan sonra dönen" oyun ve teknoloji programı video şov Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim