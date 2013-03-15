Nikon, D7100 modelini yakından tanımak isteyenler için "Digitutor" servisini yayınlandı

Haber Editörü
Optik görüntüleme konusunda dünyanın sayılı firmaları arasında yer alan Nikon, yakın zamanda birçok problem ile gündeme gelen D7000 modelinin yerine piyasaya çıkarttığı D7100 modeli hakkında hazırladığı bilgilendirme sayfasının yayınına başladı.
Nikon'un piyasaya çıkardığı fotoğraf makinelerinin etkileşimli ve açıklayıcı bir sunum ile kullanıcılara tanıtılması için hazırlanan Nikon Digitutor servisi, firmanın daha önce piyasaya çıkarttığı modellerden sonra, şimdi de güncel DSLR modeli olan D7100 modeli için hazırlanarak kullanıcılar karşısına çıkartıldı. Makinenin bütün özelliklerinin videolar ve animasyonlar ile oldukça ayrıntılı olarak incelenebileceği Digitutor servisi üzerinde, Nikon D7100 fotoğraf makinesi ile çekilmiş video ve fotoğraf örnekleri de yer alıyor.
Nikon D7100 DSLR fotoğraf makinesini almak isteyen kullanıcıların mutlaka göz gezdirmesi tavsiye edilen "Digitutor" servisine aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.
http://www.nikondigitutor.com/eng/d7100/index.html
http://www.nikondigitutor.com/eng/d7100/index.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
D7100 için forum açtım sizleri beklerim.
[Kunye=]
d7100 d7000 arasında pekte al beni diyicek fark yok 60 fps video çekse ne olur d 7000 ile çekilen videoyu splash playerle 60 fps izliyorum zaten
mp gelincede gereksiz yinede herkez bilirki d700 piyasadaki bir çok makineden iyidir 12 mp olmasına rağmen eminim d7100 dende iyi olucaktır
bana kalırsa d300s de d7000 den üstün fotoraf konusunda. özellik olarak d7000 daha iyi olmasına rağmen
3 inç lcd zaten doyurucu 3.2 ye gerek yoktu
özetlemek gerekirse
telefonlar gibi cıkıcak yenileri oyuncak edicekler makineleri
Yanlış düşünceler. D7000 fanı gibi olmuş yorumlar.
Birincisi D7100 içerisinde D300, D300s gibi modellerde olan 51 noktalı AF sistemi gelecek. D7000'deki AF sisteminden eski dahi olsa çok daha başarılı.
İkincisi 60FPS videonun olayı sadece motion reality değil. Editing islemlerinde esneklik sağlayan bi durum.
Bu makineye konan MP crop'a daha fazla izin vermek için. D7000 ilk çıktığında da 16MP gereksiz demiştik ama performansı harika olmuştu. 24MP istemeyen kişiler almaz, bu kadar.
LCD'nin olayı boyutun büyümesi değil, içerideki noktaların artması. Diğer yeniliklere kıyasla çok önemli değil.
Yani kimse kimsenin beğendiği/kullandığı makineye çamur atmıyor. Bu konuda aşırı hassas olmaya gerek yok.
D5000 sahibiyim ben ne yapayım hocam