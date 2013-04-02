Nikon, D800 ve D600 DSLR fotoğraf makineleri için yeni yazılım güncellemesi çıkarttı

Haber Editörü
Dünya fotoğraf devleri arasında yer alan Nikon, güncel fotoğraf makinelerinden olan D800 ve D600 için yeni yazılım güncellemeleri çıkarttı.
Nikon tarafından yayınlanan güncellemeler firmanın FF(Tam Kare) yapıya sahip yüksek MP değeri ile çok konuşulan D800 ve giriş seviyesi FF gövde olarak konumlandırılan D600 modeli için geliştirilmiş durumda. Yeni güncellemelerin getirdiği yeniliklere ve düzenlemelere bakarsak;
Nikon D600 C1:01 Yazılım Güncellemesi
- Nikon AF-S 800mm F/5.6E FL ED VR lens desteği eklendi
- Vizör ile AF-C modu kullanımında obje takip performansı geliştirildi
- Nadiren olsa da manuel ayarlanmış olan renk sıcaklığında meydana gelen sorunlar düzeltilmiş
- DX görüntü ayarı seçiminde Active D-Lightning kapanma sorunu düzeltildi
- HDMI üzerinden bağlı bir cihaz varken ve Live View "Information off" seçiliyken çerçeve boyutu %95'den %100'e değiştirildi
- Kameranın deklanşör butonuna kesintisiz çekim için art arda basıldığında meydana gelen "Err" hata sorunu çözüldü
Nikon D800 A:1.01 / B:1.02 Yazılım Güncellemesi
- Nikon AF-S 800mm F/5.6E FL ED VR lens desteği eklendi
- Vizör ile AF-C modu kullanımında obje takip performansı geliştirildi
- Kamera ekranının Adobe RGB görüntüleri için gamut değiştirilerek, daha canlı görüntüler elde edildi
- Live View üzerinde manuel ayarlarda pozlama ön izleme özelliğinin devamlı açık kalması düzeltildi
- Bazı hafıza kartları ile kullanımda video devam ediyor gibi görünse de, arka planda durması sorunu çözüldü
- Ufak ve TIFF fotoğraf ayarlarında çekilen görüntülerin sağ kenarlarından meydana gelen mor çizgi sorunu çözüldü
- Çok nadir olarak JPEG formatındaki fotoğrafların bazı yazılımlarda açılmama sorunu çözüldü
- Nadiren olsa da manuel ayarlanmış olan renk sıcaklığında meydana gelen sorunlar düzeltilmiş
Nikon tarafından yayınlanan yeni yazılım güncellemelerine aşağıdaki bağlantılar üzerinden ulaşabilirsiniz;
Nikon D600: Firmware
Nikon D800: Firmware
http://nikonrumors.com/2013/04/02/nikon-releases-new-firmware-upgrades-for-the-d600-and-d800-cameras.aspx/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle