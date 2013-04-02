Nikon, D800 ve D600 DSLR fotoğraf makineleri için yeni yazılım güncellemesi çıkarttı





Dünya fotoğraf devleri arasında yer alan Nikon, güncel fotoğraf makinelerinden olan D800 ve D600 için yeni yazılım güncellemeleri çıkarttı.

Nikon tarafından yayınlanan güncellemeler firmanın FF(Tam Kare) yapıya sahip yüksek MP değeri ile çok konuşulan D800 ve giriş seviyesi FF gövde olarak konumlandırılan D600 modeli için geliştirilmiş durumda. Yeni güncellemelerin getirdiği yeniliklere ve düzenlemelere bakarsak;

Nikon D600 C1:01 Yazılım Güncellemesi

Nikon AF-S 800mm F/5.6E FL ED VR lens desteği eklendi

Vizör ile AF-C modu kullanımında obje takip performansı geliştirildi

Nadiren olsa da manuel ayarlanmış olan renk sıcaklığında meydana gelen sorunlar düzeltilmiş

DX görüntü ayarı seçiminde Active D-Lightning kapanma sorunu düzeltildi

HDMI üzerinden bağlı bir cihaz varken ve Live View "Information off" seçiliyken çerçeve boyutu %95'den %100'e değiştirildi

Kameranın deklanşör butonuna kesintisiz çekim için art arda basıldığında meydana gelen "Err" hata sorunu çözüldü

Nikon D800 A:1.01 / B:1.02 Yazılım Güncellemesi

Nikon AF-S 800mm F/5.6E FL ED VR lens desteği eklendi

Vizör ile AF-C modu kullanımında obje takip performansı geliştirildi

Kamera ekranının Adobe RGB görüntüleri için gamut değiştirilerek, daha canlı görüntüler elde edildi

Live View üzerinde manuel ayarlarda pozlama ön izleme özelliğinin devamlı açık kalması düzeltildi

Bazı hafıza kartları ile kullanımda video devam ediyor gibi görünse de, arka planda durması sorunu çözüldü

Ufak ve TIFF fotoğraf ayarlarında çekilen görüntülerin sağ kenarlarından meydana gelen mor çizgi sorunu çözüldü

Çok nadir olarak JPEG formatındaki fotoğrafların bazı yazılımlarda açılmama sorunu çözüldü

Nadiren olsa da manuel ayarlanmış olan renk sıcaklığında meydana gelen sorunlar düzeltilmiş

Nikon tarafından yayınlanan yeni yazılım güncellemelerine aşağıdaki bağlantılar üzerinden ulaşabilirsiniz;

Nikon D600: Firmware

Nikon D800: Firmware

http://nikonrumors.com/2013/04/02/nikon-releases-new-firmware-upgrades-for-the-d600-and-d800-cameras.aspx/