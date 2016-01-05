Nikon, KeyMission 360 ile sanal gerçekliğe giriş yapıyor

Sanal gerçeklik için içerik üretimi popüler hale gelirken, büyük görüntüleme firmaları da bu furya içerisinde yer almak istiyor. Nikon'un CES 2016'da tanıttığı aksiyon kamerası KeyMission 360, söylendiği kadarıyla etkili bir kullanıcı deneyimi ortaya koyuyor.

Nikon'un VR yani sanal gerçeklik için 360 derece içerikler üretilmesi odağında hazırladığı aksiyon kamerası KeyMission 360, zorlu şartlara dayanıklı su geçirmez (30 metre su altı) köşeli bir gövde ile geliyor. Ön ve arka tarafına yeleştirilen oldukça geniş açı lensiyle 360 derece 4K video kaydedebilen aksiyon kamerası, aynı zamanda fotoğraf çekimi de gerçekleştirebiliyor.

Geliştirilen elektronik görüntü sabileme sistemiyle oldukça yumuşak sonuçlar sağlayabilen KeyMission, şimdilik tüm detayları açıklanmamış olmasına rağmen her zaman taşınabilecek bir çözüm gibi görünüyor. NFC, WiFi ve Bluetooth teknolojileri ile akıllı telefonlara bağlanabilen, cihazlardan kontrol edilebilen ve görüntü aktarımı yapabilen kamera, bünyesinde herhangi bir LCD ekran taşımıyor ve tek bir kayıt tuşuyla çekime başlayabiliyor.

Nikon KeyMission 360'ın 2016 bahar aylarında satışa sunulması hedeflenirken, fiyat tarafı halen gizliliğini koruyor.

http://www.engadget.com/2016/01/05/nikon-keymission-360-camera/#