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Nikon, KeyMission 360 ile sanal gerçekliğe giriş yapıyor

CES 2016 etkinliği kapsamında iki yeni DSLR fotoğraf makinesini tanıtan Nikon, aynı zamanda son dönemde ihtiyacı ve popülerliği artan sanal gerçeklik dünyasına giriş yaptı.
3 yıl
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nikon, KeyMission 360 ile sanal gerçekliğe giriş yapıyor

Sanal gerçeklik için içerik üretimi popüler hale gelirken, büyük görüntüleme firmaları da bu furya içerisinde yer almak istiyor. Nikon'un CES 2016'da tanıttığı aksiyon kamerası KeyMission 360, söylendiği kadarıyla etkili bir kullanıcı deneyimi ortaya koyuyor.
Nikon'un VR yani sanal gerçeklik için 360 derece içerikler üretilmesi odağında hazırladığı aksiyon kamerası KeyMission 360, zorlu şartlara dayanıklı su geçirmez (30 metre su altı) köşeli bir gövde ile geliyor. Ön ve arka tarafına yeleştirilen oldukça geniş açı lensiyle 360 derece 4K video kaydedebilen aksiyon kamerası, aynı zamanda fotoğraf çekimi de gerçekleştirebiliyor.
Geliştirilen elektronik görüntü sabileme sistemiyle oldukça yumuşak sonuçlar sağlayabilen KeyMission, şimdilik tüm detayları açıklanmamış olmasına rağmen her zaman taşınabilecek bir çözüm gibi görünüyor. NFC, WiFi ve Bluetooth teknolojileri ile akıllı telefonlara bağlanabilen, cihazlardan kontrol edilebilen ve görüntü aktarımı yapabilen kamera, bünyesinde herhangi bir LCD ekran taşımıyor ve tek bir kayıt tuşuyla çekime başlayabiliyor.
Nikon KeyMission 360'ın 2016 bahar aylarında satışa sunulması hedeflenirken, fiyat tarafı halen gizliliğini koruyor.
Nikon, KeyMission 360 ile sanal gerçekliğe giriş yapıyor
 

http://www.engadget.com/2016/01/05/nikon-keymission-360-camera/# Yorum Yaz
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EzoBride 3 yıl
gayet pahalı olacağı aşikar
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GetSomeRest 3 yıl
Camı çizilsin diye o şekilde yapmışlar heralde. Yılların fotoğrafçı firması böyle bir tasarımı nasıl yapar hayret doğrusu.
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VYC Majoris 3 yıl GetSomeRest
Yoksa nasıl 180 derece çekim yapacak? Ultra geniş açılı her lenste böyle ovallik vardır. Balıkgözleri iyice oval olur. Tasarım hatası yok yani. Dediğiniz gibi yılların firması zaten.
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simbolmina 3 yıl
Şu başlıkların standart bir işletim sistemi falan olsaydı bari de neyin ne olduğunu bileydik. 80 yaşında dedelerin akıllı telefonla tanışması gibi bir deneyim yaşayacağız bu gidişle
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