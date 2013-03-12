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Nikon, ViewNX 2.7.4 ve NEF Codec 1.18.0 güncellemelerini yayınladı

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nikon, ViewNX 2.7.4 ve NEF Codec 1.18.0 güncellemelerini yayınladı
Nikon'un kullanıcılarına ücretsiz olarak sunduğu fotoğraf düzenleme yazılımı olan ViewNX, ve Nikon'un RAW dosya formatına sahip fotoğraflarının açılmasına imkan sağlayan NEF Codec 1.18.0'un yeni güncellemeleri çıkartıldı.
Nikon tarafından yayınlanan yeni ViewNX 2.7.4 güncellemesi hem Windows hem de Mac bilgisayar sistemleri için yayınlanmış durumda. Yeni güncellemenin getirdiklerine kısaca bakarsak;
  • Nikon D7100 desteği eklendi
  • Fotoğraf bilgilerinde yer alan ve fotoğrafın çekildiği lens modelinin isim sorunu düzeltildi
  • Mac kullanıcıları için Jpeg formatta yapılan kayıtlarda meydana gelen sorun düzeltildi
Ayrıca yeni NEF Codec 1.18.0 güncellemesi ile Nikon'un yeni fotoğraf makineleri olan D7100 ve Coolpix A modellerine destek verilmeye başlanmış durumda. Yayınlanan yeni yapılan yazılım güncellemelerine aşağıdaki bağlantılar üzerinde ulaşabilirsiniz.
http://support.nikonusa.com/app/answers/detail/a_id/18205 
http://nikonimglib.com/nefcodec/ 

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AERN 6 yıl
Bilgi için teşekkürler.
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