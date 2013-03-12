Nikon, ViewNX 2.7.4 ve NEF Codec 1.18.0 güncellemelerini yayınladı

Nikon'un kullanıcılarına ücretsiz olarak sunduğu fotoğraf düzenleme yazılımı olan ViewNX, ve Nikon'un RAW dosya formatına sahip fotoğraflarının açılmasına imkan sağlayan NEF Codec 1.18.0'un yeni güncellemeleri çıkartıldı.

Nikon tarafından yayınlanan yeni ViewNX 2.7.4 güncellemesi hem Windows hem de Mac bilgisayar sistemleri için yayınlanmış durumda. Yeni güncellemenin getirdiklerine kısaca bakarsak;

Nikon D7100 desteği eklendi

Fotoğraf bilgilerinde yer alan ve fotoğrafın çekildiği lens modelinin isim sorunu düzeltildi

Mac kullanıcıları için Jpeg formatta yapılan kayıtlarda meydana gelen sorun düzeltildi

Ayrıca yeni NEF Codec 1.18.0 güncellemesi ile Nikon'un yeni fotoğraf makineleri olan D7100 ve Coolpix A modellerine destek verilmeye başlanmış durumda. Yayınlanan yeni yapılan yazılım güncellemelerine aşağıdaki bağlantılar üzerinde ulaşabilirsiniz.

http://support.nikonusa.com/app/answers/detail/a_id/18205

http://nikonimglib.com/nefcodec/