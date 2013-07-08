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Nikon, akıllı cep telefonu geliştiriyor olabilir

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nikon, akıllı cep telefonu geliştiriyor olabilir
Dünyanın en büyük görüntüleme şirketlerinden Nikon'un başkanı Makoto Kimura, Bloomberg'e verdiği röportaj kapsamında önemli açıklamalarda bulundu.
Akıllı cep telefonu satışlarının ve kamera performanslarının artması sonucu giriş seviyesi kompakt fotoğraf makinesi satışlarının ciddi oranda düştüğünü belirten Kimura, cep telefonları ile mücadele amacıyla şirket içerisinde özel bir bölümün kurulduğunu ve en az beş yıl içerisinde piyasaya çıkması beklenen ürünler geliştirdiklerini belirtti. Sözlerine "Biz kamera kavramını değiştirecek ürünler oluşturmak istiyoruz" diyerek devam eden Makoto Kimura, ayrıca geliştirdikleri cihazların kamera harici tüketici ürünleri olabileceğini de söyledi.
Direkt olarak firmanın akıllı cep telefonu üretip üretmeyeceği konusunda açıklama yapmaktan kaçınan başkan Makoto Kimura, son olarak görevlerinin meydana gelen değişikliklere cevap bulmak olduğunu sözlerine ekledi.


http://www.bloomberg.com/news/2013-07-07/nikon-president-eyes-smartphone-users-as-compact-sales-fall.html Yorum Yaz
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UçanAtPegasus 5 yıl
Belirli bir kitlesi var millet alır diye tahmin ediyorum çıkarırlarsa tabi
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OKANATLI 5 yıl
Merakla bekliyorum sonu nasıl olacak diye :) Nokia Kameraya yüklenmeye başlayınca Nikon Telefona başlamış yorumu doğru geldi bana da ...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
android işletim sistemli nikon görürüz yakında
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pohuman 5 yıl
Keşke Nikon, Canon, Fuji, Beats, Monster gibi büyük firmalarda el atsa şu telefon sektörüne. İsteyen kamera için isteyen ses için alsa. Rekabetten dolayı hem fiyatlar düşer hem de daha kaliteli telefon üretmek zorunda kalırlar ve kaliteli telefon kullanırız...
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zesh 5 yıl
firefox vsvs birsürü cep tel ile işi olmayan firmalar senelerdir bu işi yapan şirketler var siz bilginiz işi yani fotograf makinelerini onlarda bildigi işi yani cep teli yapsınlar. nikon gelistirsede tutmaz piyasada kullanan olmaz zaten
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kartalaraz 5 yıl
bence iyi olur çıkartsınlar....
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Berkay Bekir Köse 5 yıl
web101
Çokta bizi ilgilendirmiyor Japonlarla Korelilerin savaşı ve sorunları Bizim için önemli olan milli bir işletim sisteminin geliştirilmesi Zamanı geldi artık

sakin ol şampiyon :D
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batkent 5 yıl
Allah aşkına sen fotoğraf makinesinde kal.
Neden firmalar en iyi yaptığı şeyi daha iyi yapmak yerine başka şeyler yapıyorlar
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kymelria 5 yıl
ayağını denk al nokia kaşınma :D



D90 a sim kart yuvası açıp tekrar piyasaya sürsünler :D
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General. 5 yıl
Çokta bizi ilgilendirmiyor Japonlarla Korelilerin savaşı ve sorunları Bizim için önemli olan milli bir işletim sisteminin geliştirilmesi Zamanı geldi artık
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EzoBride 5 yıl
ergenlere gün doğdu
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matrix22 5 yıl
samsungla anlaşmaları mantıklı olur hem samsung hemde nikon açısından çünkü diğer firmaların lensleri marka zaten

örn: nokia carl zenis -sony cyber shot -htc ultra pixel vs birsürü markalaşma ortamı var ama samsungta bu ne ses tarafında ne de kamera tarafında mevcut değil (s4 zoom saymıyorum) düşününsene çıkacak olan s5 ve note 3 kamera özelliklerinde nikonun parmağı olsa lensi xenon flashı koysalar kötü mü olur.. şahsi fikrim nikon asla telefon yapmaz..
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crossmatch 5 yıl
Nikon nikon. Biat et sende gelişime.
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Konungariket Sverige 5 yıl
arkadaş artık bize olası haberlerden çok oluşan güncel haberleri istiyoruz bize ne cıkmamış telefondan heleki bi geliştirip lansman yapılsın ole haber yapın ön inceleme olsun siz bize 5 yıl sonraki çıkıcak telefonun haberini yapıyorsunuz... artık olasılıklardan çok sıkıldım ben. yok o bunu gelistiriyor olabilir yok o cıkabilir tamam bunlar olsun,olmasın demiyorum ancak 3 haberden 1'isi böle olunca insan sıkılıyor ayrıca soruyorum size 6-7 ay önce dh de haftanın menesü olurdu her pazartesi bakardık bu hafta neler olacak diye nerde o haftada 5 dklık video cekmek bu kadar mı zor insanlarda bekliyor yalandan yalandan hep haftaya atıyorsunuz s4 incelemesini bu saatten sonra bırakın yapmasanızda olur zaten alan almıştır zaten [>:] ayrıca soruyorum sizlere uygulama haber,gelecek nesil,haftanın menüsü... nerde bunlar bari bir açıklama yapın yapamıcaz bunları diye
. teknoloji diyince parmakla gösteriyorsunuz hepimiz severek dh'yi takip ediyoruz
.sizleri abimiz olarak,siz bizi kardeşiniz olarak görüyor birlik beraberlikle teknoloji haberlerimizi alıyoruz
. ancak siz kaliteyi düsürdükce ve siteyi saçma sapan reklamlarla doldurdukca(bakın reklam koymayın demiyorum reklam koyun ama koca sayfaya lol reklamı koymussunuz iğrenc gözüküyor
oldu olacak v-pills reklamı alında tam olsun
) +player'ınız iğrenç sırf reklam koyucaksınız diye player'ı değiştir miyorsunuz mobilden hiç bişi izlenmiyor ne olur şunları youtube'a yükleseniz de mobilden rahat rahat izlesek
+ ve son olarak forumlardaki yönetim iğrenç hiç bişi yapmıyo trol kaynıyo sunları cizseniz olmuyor mu nerdeyse bazı konular 2-3 sayfa sadece smileylerden oluşuyor su konuları kimse kapatmıyor (konu dışından bahsediyorum) sürekli hll knk yazarlar (adım gibi eminim salağın biri bunu alıntılayıp hll knk yada knk hll veya üff snn be salak gibi bişi yazıcak nerde bu yönetim bu adamlar forumda kalabalıktan başka bi şeye yaramıyor dh premium muhabbeti yapanları çizmiyorsunuz ,forumdan para aldıklarını idda edenleri çizmiyorsunuz ,3 günde bir forum çöküyor ama üzgünüz ama benim gibi çogu kisi bu durumdan şikayetçi
sonunda üye kaybına uğrarsınız bu kadar güzel olan forumumuzu,editörlerimizi,10 yıllık geçmişinizi... yazık edersiniz saygılarımla ,iyi forumlar
1 Yanıt Yanıtla
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UçanAtPegasus 5 yıl Konungariket Sverige
Marge Simpson
arkadaş artık bize olası haberlerden çok oluşan güncel haberleri istiyoruz bize ne cıkmamış telefondan heleki bi geliştirip lansman yapılsın ole haber yapın ön inceleme olsun siz bize 5 yıl sonraki çıkıcak telefonun haberini yapıyorsunuz... artık olasılıklardan çok sıkıldım ben. yok o bunu gelistiriyor olabilir yok o cıkabilir tamam bunlar olsun,olmasın demiyorum ancak 3 haberden 1'isi böle olunca insan sıkılıyor ayrıca soruyorum size 6-7 ay önce dh de haftanın menesü olurdu her pazartesi bakardık bu hafta neler olacak diye nerde o haftada 5 dklık video cekmek bu kadar mı zor insanlarda bekliyor yalandan yalandan hep haftaya atıyorsunuz s4 incelemesini bu saatten sonra bırakın yapmasanızda olur zaten alan almıştır zaten [>:] ayrıca soruyorum sizlere uygulama haber,gelecek nesil,haftanın menüsü... nerde bunlar bari bir açıklama yapın yapamıcaz bunları diye
. teknoloji diyince parmakla gösteriyorsunuz hepimiz severek dh'yi takip ediyoruz
.sizleri abimiz olarak,siz bizi kardeşiniz olarak görüyor birlik beraberlikle teknoloji haberlerimizi alıyoruz
. ancak siz kaliteyi düsürdükce ve siteyi saçma sapan reklamlarla doldurdukca(bakın reklam koymayın demiyorum reklam koyun ama koca sayfaya lol reklamı koymussunuz iğrenc gözüküyor
oldu olacak v-pills reklamı alında tam olsun
) +player'ınız iğrenç sırf reklam koyucaksınız diye player'ı değiştir miyorsunuz mobilden hiç bişi izlenmiyor ne olur şunları youtube'a yükleseniz de mobilden rahat rahat izlesek
+ ve son olarak forumlardaki yönetim iğrenç hiç bişi yapmıyo trol kaynıyo sunları cizseniz olmuyor mu nerdeyse bazı konular 2-3 sayfa sadece smileylerden oluşuyor su konuları kimse kapatmıyor (konu dışından bahsediyorum) sürekli hll knk yazarlar (adım gibi eminim salağın biri bunu alıntılayıp hll knk yada knk hll veya üff snn be salak gibi bişi yazıcak nerde bu yönetim bu adamlar forumda kalabalıktan başka bi şeye yaramıyor dh premium muhabbeti yapanları çizmiyorsunuz ,forumdan para aldıklarını idda edenleri çizmiyorsunuz ,3 günde bir forum çöküyor ama üzgünüz ama benim gibi çogu kisi bu durumdan şikayetçi
sonunda üye kaybına uğrarsınız bu kadar güzel olan forumumuzu,editörlerimizi,10 yıllık geçmişinizi... yazık edersiniz saygılarımla ,iyi forumlar


özet geç
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hawloo 5 yıl
O zamana kadar Nokia ortalığı kasıp kavuracak.
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olağan_şüpheli 5 yıl
ilk önce video kamera yapması daha mantıklı olurdu.nokiadan da fotoğraf makinesi bekliyoruz hadi bakalım
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