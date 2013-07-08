Nikon, akıllı cep telefonu geliştiriyor olabilir

Dünyanın en büyük görüntüleme şirketlerinden Nikon'un başkanı Makoto Kimura, Bloomberg'e verdiği röportaj kapsamında önemli açıklamalarda bulundu.

Akıllı cep telefonu satışlarının ve kamera performanslarının artması sonucu giriş seviyesi kompakt fotoğraf makinesi satışlarının ciddi oranda düştüğünü belirten Kimura, cep telefonları ile mücadele amacıyla şirket içerisinde özel bir bölümün kurulduğunu ve en az beş yıl içerisinde piyasaya çıkması beklenen ürünler geliştirdiklerini belirtti. Sözlerine "Biz kamera kavramını değiştirecek ürünler oluşturmak istiyoruz" diyerek devam eden Makoto Kimura, ayrıca geliştirdikleri cihazların kamera harici tüketici ürünleri olabileceğini de söyledi.

Direkt olarak firmanın akıllı cep telefonu üretip üretmeyeceği konusunda açıklama yapmaktan kaçınan başkan Makoto Kimura, son olarak görevlerinin meydana gelen değişikliklere cevap bulmak olduğunu sözlerine ekledi.





http://www.bloomberg.com/news/2013-07-07/nikon-president-eyes-smartphone-users-as-compact-sales-fall.html