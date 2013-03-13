Nikon, popüler birçok programına yeni yazılım güncellemeleri çıkarttı





Ürettiği başarılı fotoğraf makineleri ve optik sistemler yanında birçok başarılı fotoğraf düzenleme ve kontrol programı altında da imzası olan Nikon, popüler birçok uygulamasına yeni yazılım güncellemesi çıkarttı.

Nikon tarafından güncellenen programlar genel olarak yeni çıkan fotoğraf makinelerine (Nikon D7100) destek vermek ve kullanıcılardan gelen geri bildirimler sonucunda ortaya çıkan hataların kapatılması amaçlı olarak çıkartılmış durumda. Farklı işletim sistemlerine özel bazı değişikliklerin de yapıldığı yazılımlar, Capture NX 2.4.1, Camera Control Pro 2.14.0, Wireless Transmitter Utility 1.4.0, Wireless Remote Controller WR-R10 2.00 ve Communication Unit UT-1 1.1 isim ve sürüm kodlarına sahipler.

Windows ve Mac sitemler ile uyumlu olarak geliştirilen yeni yazılım güncellemelerine aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşarak, mevcut yazılımlarınızı güncelleyebilirsiniz.

http://support.nikonusa.com/app/answers/detail/a_id/61

http://support.nikonusa.com/app/answers/detail/a_id/61