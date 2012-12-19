Nikon'dan SLR kullanıcılarına sevindirici haber





Dünyanın en büyük optik ve fotoğraf makinesi üreticilerinden olan Nikon'un, 2011 yılında aldığı ve ancak geçen hafta yayınlanan ilginç bir patenti ortaya çıktı.

35mm filmi SLR makineleri DSLR haline getirmeye yarayan bir aparatın patentini alan Nikon, analog fotoğraf makinesi sahipleri arasında büyük yankı uyandırdı. Patent çizimlerinde görüldüğü kadarıyla 35mm filmi SLR makinelerin film yerleştirilen arka kısımlarına takılan ve üzerinde dijital sensör bulunan aparat sayesinde SLR makineleri DSLR haline çevirmek mümkün oluyor ve bu sayede dijital görüntü elde edilmiş oluyor.

Benzer teknolojiyi kullanan Kodak DSC 100 modeli Ebay üzerinde $750 gibi yüksek bir fiyata satılıyor. Nikon'un bu patenti güncel dijital fotoğraf makinelerinin satışlarını baltalamayacak bir fiyat politikası uygulaması halinde tozlu raflarda kalan analog makineler tekrardan popüler olabilir.

http://nikonrumors.com/2012/12/17/nikon-patents-a-digital-back-for-35mm-film-slr-cameras.aspx/