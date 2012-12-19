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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nikon'dan SLR kullanıcılarına sevindirici haber

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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 Dünyanın en büyük optik ve fotoğraf makinesi üreticilerinden olan Nikon'un, 2011 yılında aldığı ve ancak geçen hafta yayınlanan ilginç bir patenti ortaya çıktı.
35mm filmi SLR makineleri DSLR haline getirmeye yarayan bir aparatın patentini alan Nikon, analog fotoğraf makinesi sahipleri arasında büyük yankı uyandırdı. Patent çizimlerinde görüldüğü kadarıyla 35mm filmi SLR makinelerin film yerleştirilen arka kısımlarına takılan ve üzerinde dijital sensör bulunan aparat sayesinde SLR makineleri DSLR haline çevirmek mümkün oluyor ve bu sayede dijital görüntü elde edilmiş oluyor.
Benzer teknolojiyi kullanan Kodak DSC 100 modeli Ebay üzerinde $750 gibi yüksek bir fiyata satılıyor. Nikon'un bu patenti güncel dijital fotoğraf makinelerinin satışlarını baltalamayacak bir fiyat politikası uygulaması halinde tozlu raflarda kalan analog makineler tekrardan popüler olabilir.

http://nikonrumors.com/2012/12/17/nikon-patents-a-digital-back-for-35mm-film-slr-cameras.aspx/ Yorum Yaz
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ozturert 6 yıl en beğenilen sardemir
sardemir

Buna okadar parayi verecegime gider zaten yeni makina alirim. Ne diye bos yere cevireyim

Ne kadar para vereceğine?
sardemirBuna okadar parayi verecegime gider zaten yeni makina alirim. Ne diye bos yere cevireyimNe kadar para vereceğin...
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2 Yanıt Yanıtla +7
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DH Misafiri 6 yıl
bu aparat tutmaz arkadaşlar. boş yere şimdiden sevinmeyin. tutsa idi yıllar önce yapılan F3 prototipinin devamı gelirdi.. nikon bu aparatı çıkarsa bile şimdiki dslr lerin görüntü kalitesini yakalayamayacaktır. uzun lafın kısası, DÖKME SUYLA DEĞİRMEN DÖNMEZ. ölüye burnundan can üfleme oyunu...
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JoeyBane 6 yıl
750$ gibi bir mebla bunun için fazla..
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Deeper 6 yıl
Benim anlamadığım neden biri 35mm analog bir fotoğraf makinesini sensör takarak dijitale çevirmek istesin ki? 750$ imiş Kodak'ın ki.

1. 35 mm filmli bir makineyi saklayan adam gözü gibi bakmıştır makineye, bu da demektir ki filmle çalışmaktan zevk alıyor
2. Yurt dışında 750$ olan bu aparat yerine, gider Fuji x100 gibi bir şey alırsın kendine dijital kullanmak istiyorsan :)

Saçma bir iş yapar bence Nikon :)
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Brky 6 yıl
jimi1984
Zommby Ahaha yıllar öncesinden aynen bunun benzeri tartışmalar yaratıp forumu terkeden bi canoncu burkay vardı hey gidi günler...

Arif abi yoksa ? ? ? Brky BuRKaY Aman tanrım şifre çözüldü

Komedi tarzı üslupların bize bir faydası yok.Adım berkay.Forumuda terketmedim.
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X Files 6 yıl
İlk defa bizim Kültür - Bilim bölümündeki gibi bir tartışma gördüm. Bir mesaj yüzünden birbirimize girip 5 - 6 sayfa yazıyoruz sonra yöneticiler gelip kilitliyor konuyu. Anlaşmak mümkün değil tabi, konu kaldığı yerden başka bir mesajdan sonra devam ediyor.

Hali ile artık eskisi kadar uzatmamaya çalışıyorum, yoksa insan sinir oluyor. Ama hep beraber bir adama yüklenmek de hoş değil. Konularda bende zaman ile yanlız kalıp yazdığım bir yazı yüzünden 5 farklı kişiye cevap vermek zorunda kalınca nevrim dönüyor.

Birkaç mesajı arka arkaya görünce "aksiyon" dolu günlerim aklıma geldi. Ama ne olursa olsun bu kadar kişinin bir kişiye, üstelik hatalı bir bilgi verse de yüklenmesi hoş olmamış. Daha fazla direnç üretmekten başka bir şeye yaramaz.

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jimi1984 6 yıl Brky
Brky

jimi1984

Zommby Ahaha yıllar öncesinden aynen bunun benzeri tartışmalar yaratıp forumu terkeden bi canoncu burkay vardı hey gidi günler...

Arif abi yoksa ? ? ? Brky BuRKaY Aman tanrım şifre çözüldü


Komedi tarzı üslupların bize bir faydası yok.Adım berkay.Forumuda terketmedim.

Hacı yanlış anladın yine


Komedi yok veya dalga geçme bir şey sakın anlama aman... Hakikaten üzülürüm.

Zommby emmi ile geyik yapıyorum yanlış anlama yani....

Fakat çok ciddi bir biçimde doğru bildiğinizi ve bunu körü körüne savunduğunuzu görünce merak ettim.

Hatta bir üst mesaj da da size ;

Yooohoooow hacı dayı dur sakin ol :)

Sohbet ediyoruz beyin fırtınası yapıp bildiklerimizi paylaşarak tartışıyoruz. Tartışmak kavga etmek değil :)

Şimdi Türkiye'de fotoğraf 1960'lar da değil daha da beter. Onu geç bir kere onda hem fikiriz.

SLR gövdeleri dijital'e çevirecek alet bana hayal geliyor. Ama yapılamaz da değil.Onda da hem fikiriz.

Ama Zoom lens konusunda hem fikir değiliz. Bu konu hakkında bilgilendirme yapın. Sohbet ve fikir paylaşımı yanlış bir şey değil :)

Belki yanlış biliyorsunuz. Belki biz yanlış biliyoruz. Anlatmak istediğiniz nedir ? ? ? Bu kadar küçümseyerek cevap veriyorsanız vardır bir bildiğiniz/bilmediğiniz. Ayıp değil yani :)

İyi akşamlar...


seslenmiştim.

Burada aktif olarak konuşan geyik yapan tayfanın yüzde doksanı samimi , içten ve birisi ile dalga geçecek , aşağılayacak tipte insanlar değiller. Yani komedi tarzı diye bahsettiğiniz durum

samimiyettendir.

Ama hala "zoom" hakkında sizin bidiğiniz bizim bilmediğimiz doğruları merak ediyorum
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First_Person 6 yıl
Bu arada Sigma 10-20 ye zoom lens denir mı diye merak edenler icin:
sigmaphoto.com/...
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Brky 6 yıl
First_Person
Dostum siz zoom lens diye sadece telefoto lenslere denir zannediyorsunuz sanırım. Biraz inceler iseniz böyle olmadıgını göreceksiniz.

Ben öyle birşey demedim,bu şimdi sizin uydurduğunuz birşey.Ben tamamı ile başka birşey anlatmak istiyorum.Burada 50 kişeye laf yetiştiriyorum.Biraz öncede yazdıklarımı okuyun demiştim.Neyse uzatmanın anlamı yok,siz bu şekilde düşünmeye devam edin.Sağlıcakla kalın.
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ozturert 6 yıl
Zoom = Odak mesafesi degistirilebilen objektif.
14-24mm f2.8, 18-55mm, 28-300mm, 70-200mm, 10-20mm, 11-16mm vs.. bunlarin hepsine "zoom" deniyor. "Zoom"un tanimi bu zaten.
200mm, 300mm 400mm vs.. gibi objektiflere "telefoto" denir. 120-300mm, 70-200mm, 150-500mm gibilerine de "telefoto zoom" deniyor.
Yapacak birsey yok, tanimlar boyle

Internette aratabilirsin: Wide zoom, telephoto zoom, super wide angle zoom, standard zoom vs..
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First_Person 6 yıl
Dostum siz zoom lens diye sadece telefoto lenslere denir zannediyorsunuz sanırım. Biraz inceler iseniz böyle olmadıgını göreceksiniz.
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Brky 6 yıl
ozturert
Turkiyede fotografcilik neden geriledi:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

@ozturert Siz kesinlikle benim dediğimi anlamadınız.Birisi der yok efendim 18 den 40 a zoom yaparsın,o zoom lens olur bilmem ne.Ona bakarsanız ben ben sigma 10-20 de kullanıyorum 10dan 20ye zoom yapıyorum ama buna zoom lens diyemeyiz değilmi.Kavramlar karıştı.Bana cevap atan 2 3 arkadaş öncelikle yazdıklarımı iyice okuyup anlamaya çalışsın.
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First_Person 6 yıl
Belli ki Canondakiler de bilmiyor bu zoom isinin aslini:
canon.co.uk/...
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Brky 6 yıl
jimi1984
Brky
rbatasoy
Brky
Crosshair 18-55 ne tür bi lens peki?
18-55 standart geniş açı lens olarak geçer.Tabi bu işi gerçekten bilen fotoğrafçılar tarafından böyle bilinir(bu kişilere 18-55 zoom lens dersen güler geçer işten kovarlar seni).Sizin için hiçbirşey ifade etmiyor olabilir bu tabir fakat durum böyledir.
Bu kadar kendinizden emin olmayın. Hele bu kadar bilmiş bir tavırla hiç konuşmayın. Herkes size güldü geçti şimdi. Benden naçizane tavsiye. usa.canon.com/... nikonusa.com/...
Tamamen uyduruk bir yazı olmuş.İngilizceniz olsaydı zoom kategorisi altında yazanları okuyup,kavrayabilirdiniz.Bu saçmalıklar bu işe yeni başlayanlar için oldukça kafa karıştırıcı şeyler..Uzatmycam daha fazla,gidin gerçek bir fotoğrafçıya 18-55 zoom lens deyin.Sonra gelin verdiği cevabı bana söyleyin.
Basit bir soru sorayım. 18mm de çekim yapıyorsunuz. 40mmye yakınlaştırma halkasını çevirerek geldiniz :) Ne yapmış olursunuz ? Yakınlaştırma :) Yakınlaştırma ingilizce ne demek ? = Zoom :) Nikon 14-24mm f/2.8 AF-S is an ultra-ultra wide zoom. Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM Telephoto Zoom. Yani zoom lens aralıklı lens demek. Bence siz Tele objektiflerle durumu pekiştirdiniz. Bu işi gerçekten bilen kişilere 18-55mm zoom lens derseniz ve sizi kovarsa kovmasına izin vermeyin istifa edin :) öyle birisi yanında çalışmayın :)

"18mm de çekim yapıyorsunuz. 40mm'ye yakınlaştırma halkasını çevirerek geldiniz :)
Ne yapmış olursunuz ? Yakınlaştırma :) Yakınlaştırma ingilizce ne demek ? = Zoom :)"
Bravo bravo müthiş bir mantık(böyle birşey yazılacağını tahmin etmiştim).O zaman bu mesnetsiz mantığınızdan yola çıkarak bir cep telefondan örnek vereyim;Benim telefonda zoom yapıyor...? İşte bu D-SLR yani dijital akımıyla beraber maalesef bazı fotoğrafçılarda bu saçma sapan düşünceler cereyan etti ve işte bu yüzden türkiye fotoğrafçılıkta şuan 1960larda.Daha fazlada konuşmycam.
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Afyonteam 6 yıl
Nikon önce plastik malzeme kalitesine bi bakksın
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