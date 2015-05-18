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Nikon'dan ilginç konsept: Heartography

4 yıl
1,8b
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nikon'dan ilginç konsept: Heartography
 
Görüntüleme dünyasının en önemli isimleri arasında yer alan Nikon, Coolpix serisi L31 kompakt fotoğraf makinesi için geliştirdiği Heartography isimli kılıf modelini görücüye çıkarttı.
Kalbi atan herkesi hedefleyen Heartography, Nikon'un Coolpix L31 model isimli 16.1 megapiksellik fotoğraf makinesi üzerine kılıf şekilde takılıyor ve kap hızını ölçen göğüs bandıyla Bluetooth teknolojisi üzerinden haberleşiyor. Bu ikili, elde edilen kalp atış hızı verilerine göre asılı Coolpix L31'in fotoğraf çekmesine imkan tanıyor ve böylece en heyecanlı ya da mutlu olunan anlar otomatikman kayıt altına alınabiliyor. Nikon'un tanıtımlarında Grizzler isimli köpek üzerine monte edilmiş olarak görünen Heartography sistemi, üzerinde yer alan OLED ekranında da kalp atış hızını aktif olarak görüntülüyor.
Nikon'un Coolpix L31'in tanıtımı doğrultusunda ne kadar yenilikçi olabileceğini göstermek için hazırladığı Heartography'nin tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. 

http://www.ephotozine.com/article/nikon-asia-introduces-heartography-technology--27517 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
theyapici 4 yıl
traş ya kalp malp çok merak eden gider tansiyon aleti alır kompakt makine artık büyük sensörlü olursa alınır 1'' gibi bunlar artık cep telefonu ile yapılıyor
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OverClocK1ng 4 yıl
PhoDOGrapher. Güzel meslek bulmuşlar.
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