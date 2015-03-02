Nikon'dan yeni fotoğraf ile video görüntüleme yazılımı: ViewNX-i

Geçtiğimiz saatlerde uzun zamandır bilgiler gelen APS-C sensörlü yeni amiral gemisi D7200 ile 83 kat optik yakınlaştırma yapabilen SLR-Benzeri kompakt fotoğraf makinesi Coolpix P900'ü duyuran Nikon, aynı zamanda yeni fotoğraf ile video görüntüleme yazılımı ViewNX-i'yi de görücüye çıkarttı.

Windows ve OSX işletim sistemli bilgisayarlar için geliştirilen ViewNX-i, hem fotoğraf hem de video görüntüleme noktasında hizmet veriyor. Yukarıda yer alan görselden de görülebileceği üzere ViewNX-i yazılımını hazırladığı diğer çözümlerin merkezine yerleştiren ve bir nevi başlangıç noktası olarak gören Nikon, bu doğrultuda görüntülenen fotoğraf ya da videoları direkt olarak RAW işleme için hazırlanan Capture NX-D ile video editörü ViewNX-Movie Editor yazılımlarına aktararak daha hızlı bir iş akışı sağlayabiliyor. Seçilen içeriklerini Facebook ile YouTube gibi sosyal ağlar ile kendi geliştirdiği IMAGE SPACE'e de aktarabilen yeni yazılım, makinelerin fotoğraflar içerisine eklediği EXIF bilgilerini gözler önüne serebiliyor ve birden fazla görüntü formatıyla isteğe bağlı olarak rahatlıkla kişiselleştirilebiliyor.

Nikon'un yeni yazılım ViewNX-i, 17 Mart tarihinde ücretsiz olarak indirmeye açılıyor.





http://nikonrumors.com/2015/03/02/nikon-viewnx-i-software-announced.aspx/