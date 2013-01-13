Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nikon'dan yeni vizör patenti

6 yıl
608
1
9
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Dünyanın önde gelen fotoğraf makinesi üreticilerinden Nikon, melez (Hybrid) yapıda bir vizör patenti aldı.
Teknoloji şirketleri patent alımları ile ileride geliştirecekleri teknolojiler hakkında fikirler vermeye devam ediyorlar. Nikon tarafından Japonya'da alınan patent, bir fotoğraf makinesinde optik vizörün rahatlığı ile elektronik vizörün sunduğu avantajları birleştirmeyi amaçlıyor.  Bu şekilde optik vizör üzerinden canlı ön izleme mümkün hale gelebiliyor.
Daha öncede buna benzer bir patent alan Nikon, yeni fotoğraf makinelerinde bu teknolojiyi aktif olarak kullanabilir.

http://nikonrumors.com/2013/01/12/nikons-patent-for-a-hybrid-viewfinder-ovf-evf.aspx/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kozalakanon 6 yıl
Anladığım kadarıyla tek bir hareketli ayna yerine; bir tane tam yansıtmalı ayna, bir tane yarı geçirgen ayna kullanmışlar. Tahminimce tam yansıtmalı ayna aynı zamanda ekran görevi görüyordur fakat lens ile bu sistem arasına neden bir mercek yerleştirdiklerini anlamadım, ayrıca vizöre gelen görüntünün bir kısmı da sensörden yansıyor. Bu sistemin ne faydası olacak anlayamadım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ezimuse 6 yıl
Fujinin elektronik vizörlü makinasını kullandım gerçekten berbatdı. Gecikmeler yaşanıyor ve gece çekimleride berbat bir hal alır sanırım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozeba 6 yıl
algılayıcı soldaki şekilde 20 numara değil mi? vizöre görüntü nasıl gidecek peki? 19 numaralı parça hareketli mi? geliştirilen sistemi tam olarak anlayamadım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozturert 6 yıl
Fuji'nin hibrit bakacindan iyi olsa bari. Fotograf makinedi ureticileri teknolojiyi geriden takip ediyor ne yazik ki.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fotomani 6 yıl
İnşallah SLT'den daha başarılı bir nikon çıkar. Oynak aynaların dezavantajlarından arınık bir makine ortaya çıkar umarım. Aynasızlar (özellikle Nex serisi), SLT ve Dslr'yi sürekli araştırıyorum, araştırıp anlamaya çalışıyorum. İşin çok cahiliyim ama anlamak için baya bir gayret sarfediyorum. Bir makine alıp kullanmadan da anlamam çok zor olacaktır muhakkak.

Haydi aslanlarım aynasızı, sltyi komple kafamdan silecek bir şey geliştirin 5-6 ay sonra alacağım Nikon bu olsun :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eulogy 6 yıl
Kimse haberdeki resimleri incelememiş galiba... Sensör ile göz gelen ışığı, kırılma ve yansıma ilkeleri doğrultusunda paylaşıyorlar. Bu iyi birşey mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmetfahriguven 6 yıl
Vipracing
Bu alanda bir türlü devrimsel bir gelişme olmadı.Umarım bu sefer bir şeyleri gerçekten başarmışlardır

Apple'ı bekliyorlar hehalde, telefonlarda olduğu gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
talerk 6 yıl
dslr almak istesem hangisini almalıyım sizce nikon canon sony
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vipracing 6 yıl
Bu alanda bir türlü 'devrimsel' bir gelişme olmadı.Umarım bu sefer bir şeyleri gerçekten başarmışlardır
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Vestel ile Smart Center, 3D ve 4K televizyonları konuştuk 6 yıl 2012 yılının en dikkat çekici iOS oyunları 2.Bölüm 6 yıl Nikon Coolpix S800C "Android işletim sistemli ilk fotoğraf makinesi" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim