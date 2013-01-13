Nikon'dan yeni vizör patenti

Dünyanın önde gelen fotoğraf makinesi üreticilerinden Nikon, melez (Hybrid) yapıda bir vizör patenti aldı.

Teknoloji şirketleri patent alımları ile ileride geliştirecekleri teknolojiler hakkında fikirler vermeye devam ediyorlar. Nikon tarafından Japonya'da alınan patent, bir fotoğraf makinesinde optik vizörün rahatlığı ile elektronik vizörün sunduğu avantajları birleştirmeyi amaçlıyor. Bu şekilde optik vizör üzerinden canlı ön izleme mümkün hale gelebiliyor.

Daha öncede buna benzer bir patent alan Nikon, yeni fotoğraf makinelerinde bu teknolojiyi aktif olarak kullanabilir.

http://nikonrumors.com/2013/01/12/nikons-patent-for-a-hybrid-viewfinder-ovf-evf.aspx/