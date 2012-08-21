Nikon'un Android'li kamerası Coolpix S800'e ait ilk görüntüler sızdı

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Akıllı kamera segmentinde yükselişe geçmeyi amaçlayan Nikon, iddia edildiği gibi gerçekten Google'ın açık kaynak kodlu mobil işletim sistemi Android'i kullanmaya karar vermiş olabilir. Söylentilerin kaynağı olan NikonRumors sitesi, Android'li kameraya ait ilk basın görsellerini internete sızdırmayı başardı.
Coolpix S800c model numaralı aygıt, önden bakıldığında herhangi bir kompakt kameradan farksız görünse de, arka tarafındaki 3.5 inçlik OLED ekranı ve Android platformunun bazı mühim butonları, cihazı bir akıllı telefondan farksız hale getiriyor. Akıllı kameranın diğer özellikleri arasında; Wi-Fi, GPS, Google Play Store'a erişim ve Android 2.3 Gingerbread işletim sisteminin bulunması bekleniyor.
22 Ağustos'ta ya da onu takip eden günlerde resmiyet kazanacak olan Coolpix S800c, akıllı kameralarda önemli bir dönüm noktası olabilir. Daha önce Polaroid Kodak tarafından piyasaya sürülen Android'li ilk akıllı kamera örneği, tanıtımı sırasında basın mensuplarından büyük ilgi görmüş olsa da tüketiciyi etkilemeyi başaramadı. Nikon gibi görüntüleme endüstrisinin en tecrübeli isimlerinden birinin Android'i tercih etmesinin ardından kameralarda, yüz binlerce uygulama desteği ve ücretsiz-esnek bir şekilde geliştirilebiliyor oluşuyla Google'ın mobil platformuna doğru bir geçiş yaşanabilir.
Nikon Coolpix S800c hakkında diğer detaylar için kaynak bağlantısını ziyaret edebilirsiniz.
http://nikonrumors.com/2012/08/20/first-pictures-of-the-upcoming-android-nikon-coolpix-camera.aspx/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
tamam
direk çek resmi at wifi ile
birdaha kamera alıcak olursam kesin android olmasını isterim harika çözüm
PlutosDaddy dediği "beni düşündüren batarya ömrü ve açılış süresi..." çok mantıklı.
ileride çamaşır ve bulaşık makineleri için android çıkarsa şaşmam
Beni düşündüren batarya ömrü ve açılış süresi...
akıllı evler denen şeyi duydunuz mu hiç?
Fotoğraf çekip anında internette yayınlamak gerçekten güzel olur.
Samsung Pixon gibi modeller tekrar gelse telefonumu satar alırım direk.
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