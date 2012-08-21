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Nikon'un Android'li kamerası Coolpix S800'e ait ilk görüntüler sızdı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Fotoğraf Makineleri
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Nikon'un Android'li kamerası Coolpix S800'e ait ilk görüntüler sızdı
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Akıllı kamera segmentinde yükselişe geçmeyi amaçlayan Nikon, iddia edildiği gibi gerçekten Google'ın açık kaynak kodlu mobil işletim sistemi Android'i kullanmaya karar vermiş olabilir. Söylentilerin kaynağı olan NikonRumors sitesi, Android'li kameraya ait ilk basın görsellerini internete sızdırmayı başardı.
Coolpix S800c model numaralı aygıt, önden bakıldığında herhangi bir kompakt kameradan farksız görünse de, arka tarafındaki 3.5 inçlik OLED ekranı ve Android platformunun bazı mühim butonları, cihazı bir akıllı telefondan farksız hale getiriyor. Akıllı kameranın diğer özellikleri arasında; Wi-Fi, GPS, Google Play Store'a erişim ve Android 2.3 Gingerbread işletim sisteminin bulunması bekleniyor.
22 Ağustos'ta ya da onu takip eden günlerde resmiyet kazanacak olan Coolpix S800c, akıllı kameralarda önemli bir dönüm noktası olabilir. Daha önce Polaroid Kodak tarafından piyasaya sürülen Android'li ilk akıllı kamera örneği, tanıtımı sırasında basın mensuplarından büyük ilgi görmüş olsa da tüketiciyi etkilemeyi başaramadı. Nikon gibi görüntüleme endüstrisinin en tecrübeli isimlerinden birinin Android'i tercih etmesinin ardından kameralarda, yüz binlerce uygulama desteği ve ücretsiz-esnek bir şekilde geliştirilebiliyor oluşuyla Google'ın mobil platformuna doğru bir geçiş yaşanabilir.
Nikon Coolpix S800c hakkında diğer detaylar için kaynak bağlantısını ziyaret edebilirsiniz. 
Nikon'un Android'li kamerası Coolpix S800'e ait ilk görüntüler sızdı
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http://nikonrumors.com/2012/08/20/first-pictures-of-the-upcoming-android-nikon-coolpix-camera.aspx/ Yorum Yaz
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Public_Enemy 7 yıl en beğenilen
bende wifi'li fotograf makinası kullanıyorum ama yazılım çok kötü, wifiye bağlanıp fotoları bi yere atmak filan baya iş, android bu is icin cok uygun, hemde kişiselleştirebiliyorsun, istedigin uygulamayı, file manageri kullanabiliyorsun artı eminim makinaya ek özellikler katacak bir cok 3.party yazılım çıkacaktır ve bu da ürünün satışını arttıracaktır, artı bu yazılımlardan başarılı olanları firmalar bünyelerine katıp geliştirebilirler ki bu da daha iyi ürünlerin önünü açar.
bende wifi'li fotograf makinası kullanıyorum ama yazılım çok kötü, wifiye bağlanıp fotoları bi yere atmak filan baya iş, android bu is icin cok uygun, hemde kiş...
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Adam Lallana 7 yıl
Işlemci olarak ne kullanilicak aacaba? Nikon stabiliteyi sağlayamazsa cihaz ölü doğar.
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wustti 7 yıl
arkadaş cihazı çıkar içine isteyen istediğini alıp yüklesin android kullanmam ben. kullananlar alsın...
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muhamnet 7 yıl wustti
wustti

arkadaş cihazı çıkar içine isteyen istediğini alıp yüklesin android kullanmam ben. kullananlar alsın...

tamam
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interwap 7 yıl
Çekim yapmak için cihazı açtığımızda umarım Android'in açılmasını beklemiyoruzdur.
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Makaroncu 7 yıl
Ya mükemmel olur düşünsenize buna instagramı kur facebook twitter kur
direk çek resmi at wifi ile
birdaha kamera alıcak olursam kesin android olmasını isterim harika çözüm
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JoeyBane 7 yıl
Nikon doğru yolu buldu:)
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MattPegasus 7 yıl
data hattıyla kullanabilseydik çok daha kullanışlı olabilirdi.Her yerde internet yok,arama yapmasa bile interneti olmalı.Daha uzun kullanım süresi için yapmamışlar bence ama büyük eksik
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bilgehankalkan 7 yıl
Tüm cihazlarda Android görür olduk. Arayüzlerin aynı olması güzel olacaktır tabiki ama zamanla ondan bıkkınlık gelecektir. Canın sıkıldığında fotoğraf makinesini kurcalarsın olayı zaten saçma, fotoğraf makinesi varsa yanında elbet cep telefonunda cebindedir.
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PlutosDaddy 7 yıl
Geliştirilebilir şekilde açık bırakacaklarsa cidden güzel gelişme; açılış süresi ve batarya ömrü işletim sistemine endekslenmemişse yüzüne bile bakılmaz ama. Bir de dahili hafızası ne kadar acaba? İşletim sistemi ve uygulamalar hafıza kartında barındırılmaz sonuçta... Çekim ekranı ve/veya çekim ekranına geçiş de işletim sistemine bırakılmışsa yine düşündürücü.
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alp0007 7 yıl
Bence güzel fikir. Ön tasarımının klasik hali yenilikçi halini baltalamış. Daha kompakt ve yeni tasarım yapsaydı tutabilirdi.
PlutosDaddy dediği "beni düşündüren batarya ömrü ve açılış süresi..." çok mantıklı.
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simaros 7 yıl
fikir iyide bu ne biçim arayüz bir işi yaptın mı tam yapacaksın kullanımı makinelere daha uygun hale getirecek bir arayüz lazım
ileride çamaşır ve bulaşık makineleri için android çıkarsa şaşmam
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PlutosDaddy 7 yıl
Twitter'lı buzdolabından sonra güzel icat



Beni düşündüren batarya ömrü ve açılış süresi...
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muhamnet 7 yıl simaros
simaros

fikir iyide bu ne biçim arayüz bir işi yaptın mı tam yapacaksın kullanımı makinelere daha uygun hale getirecek bir arayüz lazım



ileride çamaşır ve bulaşık makineleri için android çıkarsa şaşmam

akıllı evler denen şeyi duydunuz mu hiç?
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::Ashes:: 7 yıl
Aslında telefon özelliği yada en azından 3g desteği olsa çok güzel olur.
Fotoğraf çekip anında internette yayınlamak gerçekten güzel olur.
Samsung Pixon gibi modeller tekrar gelse telefonumu satar alırım direk.
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