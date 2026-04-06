Google Play Store'a beklenen özellik: Yorumlarda arama geliyor

Tam Boyutta Gör Google, Play Store tarafında yaptığı kapsamlı politika değişikliklerinin ardından bu kez kullanıcı deneyimine odaklanan yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Platforma eklenen yeni güncelleme ile birlikte artık uygulama ve oyun sayfalarındaki yorumlar içinde arama yapmak mümkün hale geliyor.

Yorumlarda arama geliyor

Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, bir uygulamanın yorumlar bölümüne girdiklerinde üst kısımda yer alan arama çubuğu üzerinden belirli anahtar kelimeleri filtreleyebiliyor. Bu sayede, belirli bir özelliğin çalışıp çalışmadığını ya da uygulamanın belirli senaryolardaki performansını anlamak için yüzlerce yorumu manuel olarak inceleme ihtiyacı ortadan kalkacak.

Söz konusu yenilik, ilk olarak Kasım ayından bu yana test ediliyordu. Son Play Store güncellemesiyle birlikte ise kademeli olarak tüm kullanıcılara sunulmaya başlandı. Ancak Google'ın yazılım dağıtım sürecinin aşamalı ilerlemesi nedeniyle özelliğin tüm cihazlara ulaşması birkaç gün hatta haftalar sürebilir.

Google, Play Store'daki komisyon oranlarını %20'ye düşürdü 1 ay önce eklendi

Özelliğin kullanım tarafında ise bazı sınırlamalar mevcut. Arama fonksiyonunun çalışması için en az iki kelime girilmesi gerekiyor ve sonuçlar yalnızca tam eşleşmelere göre listeleniyor. Ayrıca yazarken anlık sonuç güncellemesi sunulmuyor. Ancak ilerleyen dönemde daha gelişmiş arama yetenekleriyle genişletilebilir.

