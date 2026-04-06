    Google Play Store'a beklenen özellik: Yorumlarda arama geliyor

    Google Play Store'a eklenen yeni özellikle kullanıcılar artık uygulama yorumları içinde anahtar kelime araması yapabiliyor. Özellik, karar sürecini hızlandırmayı hedefliyor.

    Google, Play Store tarafında yaptığı kapsamlı politika değişikliklerinin ardından bu kez kullanıcı deneyimine odaklanan yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Platforma eklenen yeni güncelleme ile birlikte artık uygulama ve oyun sayfalarındaki yorumlar içinde arama yapmak mümkün hale geliyor.

    Yorumlarda arama geliyor

    Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, bir uygulamanın yorumlar bölümüne girdiklerinde üst kısımda yer alan arama çubuğu üzerinden belirli anahtar kelimeleri filtreleyebiliyor. Bu sayede, belirli bir özelliğin çalışıp çalışmadığını ya da uygulamanın belirli senaryolardaki performansını anlamak için yüzlerce yorumu manuel olarak inceleme ihtiyacı ortadan kalkacak.

    Söz konusu yenilik, ilk olarak Kasım ayından bu yana test ediliyordu. Son Play Store güncellemesiyle birlikte ise kademeli olarak tüm kullanıcılara sunulmaya başlandı. Ancak Google'ın yazılım dağıtım sürecinin aşamalı ilerlemesi nedeniyle özelliğin tüm cihazlara ulaşması birkaç gün hatta haftalar sürebilir.

    Özelliğin kullanım tarafında ise bazı sınırlamalar mevcut. Arama fonksiyonunun çalışması için en az iki kelime girilmesi gerekiyor ve sonuçlar yalnızca tam eşleşmelere göre listeleniyor. Ayrıca yazarken anlık sonuç güncellemesi sunulmuyor. Ancak ilerleyen dönemde daha gelişmiş arama yetenekleriyle genişletilebilir.

    Kendi kendini dengeleyen elektrikli motosiklet üretimde

    G
    genconline 18 saat önce

    .

    D
    Dr.Perga 3 gün önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    Profil resmi
    maligezgin 3 gün önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

