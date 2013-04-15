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Nikon’un beş fotoğraf makinesi Red Dot 2013 tasarım ödülüne layık görüldü

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nikon’un beş fotoğraf makinesi Red Dot 2013 tasarım ödülüne layık görüldü
Dünya çapında 54 ülkeden 1865 şirketin 4662 ürün ile katıldığı Red Dot 2013 ödüllerinde, Nikon’un beş fotoğraf makinesi ürün tasarım kategorisinde ödül almaya hak kazandı.

Tasarım çevrelerinde oldukça prestijli bir konumda bulunan ve değerlendirme yaparken inovasyon, fonksiyonellik, ergonomi, ekoloji ve dayanıklılık gibi kriterleri göz önüne alan Red Dot ödüllerinden bu sene üst seviye profesyonel DSLR fotoğraf makinesi D4, aynasız sistem fotoğraf makineleri 1 V2, 1 J3, 1 S1 ve Coolpix ailesi kompakt fotoğraf makinesi modeli S01 ile ürün tasarım kategorisinde toplam beş ödül almaya hak kazanan dünyanın önde gelen fotoğraf firmalarından Nikon, daha önce 2013 IF tasarım ödüllerinde elde ettiği başarıyı tamamlamış oldu.



http://www.nikon.com/news/2013/0409_reddotaward_01.htm Yorum Yaz
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oem84 6 yıl
nikon 1 v2????!!!!!...
ya bırah allasen
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zerocontrol 6 yıl
Ergenlere makina satmak için mükemmel bir fırsat -Şatış elemanı:Bu makina red dot tasarım ödülü aldı -Ergen:Sar abi bi tane bundan :D
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ozturert 6 yıl
Coolpix S01 haricindekilerin tamamı önceki modellerle aynı, sadece biraz geliştirilmiş halleri. D4, V2 vs.. hiçbirinin "özel" ya da "diğerlerinden çok farklı" birşeyi yok. D4 dediğin şey biraz gelişmiş D3s, J3 neredeyse J2'nin (ve J1'in) aynısı, V2 zaten ilk başta V1'in olması gereken hali.
Hikaye ödüller, Nikon kusura bakmasın.
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IgorStravinsky 6 yıl zerocontrol
zerocontrol

Ergenlere makina satmak için mükemmel bir fırsat -Şatış elemanı:Bu makina red dot tasarım ödülü aldı -Ergen:Sar abi bi tane bundan :D

Red dot ı böyle yorumlayan ilk seni gördüm
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Metabolism 6 yıl
Helal olsun Nikon'a tasarımları gerçekten güzel
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