Nikon’un beş fotoğraf makinesi Red Dot 2013 tasarım ödülüne layık görüldü

Dünya çapında 54 ülkeden 1865 şirketin 4662 ürün ile katıldığı Red Dot 2013 ödüllerinde, Nikon’un beş fotoğraf makinesi ürün tasarım kategorisinde ödül almaya hak kazandı.





Tasarım çevrelerinde oldukça prestijli bir konumda bulunan ve değerlendirme yaparken inovasyon, fonksiyonellik, ergonomi, ekoloji ve dayanıklılık gibi kriterleri göz önüne alan Red Dot ödüllerinden bu sene üst seviye profesyonel DSLR fotoğraf makinesi D4, aynasız sistem fotoğraf makineleri 1 V2, 1 J3, 1 S1 ve Coolpix ailesi kompakt fotoğraf makinesi modeli S01 ile ürün tasarım kategorisinde toplam beş ödül almaya hak kazanan dünyanın önde gelen fotoğraf firmalarından Nikon, daha önce 2013 IF tasarım ödüllerinde elde ettiği başarıyı tamamlamış oldu.









http://www.nikon.com/news/2013/0409_reddotaward_01.htm