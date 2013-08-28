Nintendo, 2DS adlı yeni el konsolunu resmen duyurdu





Yeni nesil oyun konsolu Wii U satışları firmanın yüzünü güldürecek kadar iyi gitmese de, taşınabilir oyun konsolu 3DS pazarda 33 milyon gibi rekor bir satış rakamına ulaşmış durumda. Nintendo ise beklenmedik bir hareketle, yeni bir taşınabilir oyun konsolu daha tanıttı.





2DS adındaki konsol 3DS modelinin 3D olmayan bir versiyonu olarak adlandırılabilir. Ancak daha çok 3DS'nin iki yana açılmış bir hali gibi görünüyor. Nintendo 2DS bununla birlikte 3DS ve DS oyunlarına destek sunuyor. Orijinal modeldeki WiFi, yerel çoklu oyuncu gibi özellikler bu modelde de yer alıyor.





Modelde çift ekran, 4GB SD kart, arkada iki kamera, tek hoparlör, 3.5mm kulaklık girişi şeklinde diğer özellikler yer alıyor. Modelin arka kısmı siyah veya kırmızı renkte iken, ön panel bölgeye göre siyah veya beyaz renk ile geliyor.





Nintendo 2DS 12 Ekim itibariyle global olarak satışa sunulacak. Modelin satış fiyatı ise 129$ olarak belirlenmiş. 3D özelliğine ihtiyacı olmadığını düşünen ve nispeten daha ucuz bir el konsolu arayan tüketicilere hitap eden Nintendo 2DS'in nasıl bir satış başarısı yaklayacağını hep birlikte göreceğiz.

https://twitter.com/NintendoUK/status/372742218379194368