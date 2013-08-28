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Nintendo, 2DS adlı yeni el konsolunu resmen duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nintendo, 2DS adlı yeni el konsolunu resmen duyurdu

Yeni nesil oyun konsolu Wii U satışları firmanın yüzünü güldürecek kadar iyi gitmese de, taşınabilir oyun konsolu 3DS pazarda 33 milyon gibi rekor bir satış rakamına ulaşmış durumda. Nintendo ise beklenmedik bir hareketle, yeni bir taşınabilir oyun konsolu daha tanıttı.

2DS adındaki konsol 3DS modelinin 3D olmayan bir versiyonu olarak adlandırılabilir. Ancak daha çok 3DS'nin iki yana açılmış bir hali gibi görünüyor. Nintendo 2DS bununla birlikte 3DS ve DS oyunlarına destek sunuyor. Orijinal modeldeki WiFi, yerel çoklu oyuncu gibi özellikler bu modelde de yer alıyor.

Modelde çift ekran, 4GB SD kart, arkada iki kamera, tek hoparlör, 3.5mm kulaklık girişi şeklinde diğer özellikler yer alıyor. Modelin arka kısmı siyah veya kırmızı renkte iken, ön panel bölgeye göre siyah veya beyaz renk ile geliyor. 

Nintendo 2DS 12 Ekim itibariyle global olarak satışa sunulacak. Modelin satış fiyatı ise 129$ olarak belirlenmiş. 3D özelliğine ihtiyacı olmadığını düşünen ve nispeten daha ucuz bir el konsolu arayan tüketicilere hitap eden Nintendo 2DS'in nasıl bir satış başarısı yaklayacağını hep birlikte göreceğiz. 

https://twitter.com/NintendoUK/status/372742218379194368 Yorum Yaz
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hazarRS 6 yıl en beğenilen
Tasarımcılar küfür ede ede tasarlamışlar bunu belli ki. Böyle bir ürün normal ruh haliyle ortaya çıkamaz.
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ardaalisahin 6 yıl
ulkemizde 3dsten daha pahali olacak
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NaneLimoni 6 yıl
normalde nintendonun tasarımları iyi olurdu, ama bu olmamış.
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okan_cehapelioglu 6 yıl
bildiğin tablet boyutunda olmuş bu
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serdar_5959 6 yıl
şimdiden XL olanını merak ettim.
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unicornek 6 yıl
nedense ben bayıldım konsola, yine milyonlar satıcaktır..
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iboocum 6 yıl
wii u gibi bişey olsun iştemişler de olmamış be nintendo satmaz mı anca fiyatı 99 dolar olursa belki
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AERN 6 yıl
Bilgi için teşekkürler.
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halitkin 6 yıl
dalga mı geçiyor nintento?

bu kadar kalın ve büyük konsolu neremizde taşıyacağız? tablet alırım daha iyi.

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kesbi 6 yıl
xxbymanxx
Bunu tasarlayan mühendis kör oldu. :D

Bence zaten kör biri tasarlamış. :-)
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blackemre 6 yıl
fiyatı 50 dolara düşsün alırım.Zaten sadece Mario ve donkey kong için alırım alırsam.
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Th3Joker 6 yıl
Eh fena degil iste
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fenakesim 6 yıl
bu alet 99 dolara sonrada 79 dolara duser

demedi demeyin
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Bamya Avcisi 6 yıl
Alinir aslinda yav,vitayi 450ye satsam,bozuk 3dsi 100e okutsam,elde olur 550 250sine ya 2ds ya da 3ds alinir kalan para da ps4e harcanir.
İyi taktik yaptim he:)
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mehmetoguzderin 6 yıl
Eline almadan karar verebilen DH mühendisleri hayır dedi.
Fakat cihaz tamamen doğru tasarlanmış. Elinizde 3DS'i nasıl tuttuğunuzu yapın. Ve cihaz arkada ufak çıkıntılara sahip. Bence ergonomik.
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EddyCue 6 yıl
ben de ilk gordugumde wtf is that? dedim. ama biraz dusununce ve videosunu izleyince aslinda hedef kitle yasi kucuk olanlar oldugu ortaya cikiyor.

sanki tuslarin yukariya tasinmasi sanki oyun deneyimi acisindan biraz daha iyi olabilir.
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xxbymanxx 6 yıl
Bunu tasarlayan mühendis kör oldu. :D
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