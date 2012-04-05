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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nintendo 3DS modeli Japonya'daki son hafta satışında, toplamda 4 Sony konsolunu geride bıraktı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz yıl piyasaya sürüldüğünde büyük satış rakamları yakalayan ancak hemen ardından düşüşe geçen, Nintendo'nun gözlüksüz 3D deneyimi sunan 3DS modeli Ağustos ayındaki indirimden sonra toparlandı ve şu anda vgchartz verilerine göre 17 milyon barajına yaklaşmış durumda.

Mario Kart 7 ve Super Mario 3D Land gibi popüler oyunların da desteğiyle 3DS modeli ABD, Avrupa ve Japonya'da halen konsol satışlarında lider.
29 Mart tarihinde Japonya'da piyasaya sürülen Square Enix firmasının Kingdom Hearts 3D : Dream Drop Distance oyunu henüz ilk haftada 213 000 satış yapınca 3DS satışlarına da olumlu katkı yaptı. Bir önceki hafta 94 000 olan 3DS satışları bu hafta 121 000 olarak gerçekleşti. 

Sony'nin iddialı taşınabilir konsolu PS Vita ise son haftada bu üç bölgede ortalama 35 000 civarı bir satış rakamı yakaladı. Lansman ile birlikte dikkat çekici oyunlar da piyasaya sürülmüştü. Ancak yüksek seyreden fiyatlar nedeniyle PS Vita beklenen çıkışı yapamadı. Avrupa'da ilk hafta 380 000 satış yapan PS Vita, PSP modelinin 330 000'lik ilk hafta rekorunu kırmıştı ancak son hafta rakamı 33 000 oldu. Verilere göre PS Vita toplamda 1.7 milyon satış rakamını geçti. 

Son hafta rakamlarına bakıldığında ise sadece bir PS Vita yapımı Japonya'da ilk 20 listesine girdi ve ancak 19. sırada kendisine yer bulabildi. Diğer bölgeler ve global oyun satışları ilk on listesinde de PS Vita yapımlarına rastlanamıyor.

3DS ve PS Vita'nın anavatanı Japonya olmasına rağmen satış rakamları arasındaki müthiş fark düşündürücü. Japonya'da 26 Mart-1 Nisan haftasında PS3 modeli 23 771, PSP modeli 18 356, PS Vita modeli 12 105, PS2 modeli 1 374 satış yaptı. 121 000 satış rakamı ile 3DS modeli 4 Sony konsolunu toplamda da geride bırakmış oldu.

Hem yazılım olarak hem de donanım olarak PS Vita gözle görülür bir satış başarısı henüz yakalayamadı. Analistlerin ortak görüşü Sony'nin zaman kaybetmeden konsolda hatırı sayılır bir indirim yapması. Ülkemizde de PS Vita WiFi modeli 799TL, 3G modeli ise 959TL şeklinde satılmakta. Oyunlar ise 110TL-130TL arasında değişiyor. Konsol ülkemizdeki ilk iki haftasında 2000 adet satılmıştı.

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wustti 7 yıl en beğenilen
sony bu cihazı çok şişirdi işi bilen kullanıcı bekliyor. aletin fiyatı dediklerinin 2 katına geliyor umarım aletler ellerinde kalır bi daha milleti enayi yerine koymazlar...
sony bu cihazı çok şişirdi işi bilen kullanıcı bekliyor. aletin fiyatı dediklerinin 2 katına geliyor umarım aletler ellerinde kalır bi daha milleti enayi yerine...
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iismailcu 7 yıl
sony ii markadır ama cok paragöz herifler özel hafıza kartı yapıyorlar sırf vita için onuda faiş fiyata satıyorlar almazsan makinayı at cöpe gitsin
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar sony cihazlarındaki tüm malzemelerde donanım kozmetik vs... kaliteli malzeme kullanırı bu nedenle fiyatları hep yüksektir. bir ps3 ile xbox ve wii yi , bir psp , ps vita ile ds , 3ds yi karşılaştırın bakalım. artı olarak yüksek performansla geliyor adamlar herşeyiyle diğerlerinden üstnü çıkıyor ürünleri hakeza ps vita da böyle ve doğal olarak fiyatı da yüksek biraz , sony nin son zamanlarda satış stratejileri berbat , reklam berbat hal böyle olunca ne kadar iyi yaparsan yap çuvallayabiliyorsun.
sonynin zarar etmesini istemem. çünkü bizi hep yeni teknolojiler ile buluşturan cesaretli, atılımcı bir firma ,
sony dediğiniz firmanın piyasa değeri o kadar zarar etmesine rağmen bu gün migrosoft dan 20 milyon dolar daha fazladır. film endüstrisi sony dediğiniz firmanın ürünleri ile yürüyor, müzik piyasası, vs.vsv.vs... insan aklının sınırlarını zorlayan derecede geniş bir yelpazede iş yapıyr bu adamlar. sony dediğiniz firma tek başına bir dünya devi,
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DH Misafiri 7 yıl
iismailcu
sony ii markadır ama cok paragöz herifler özel hafıza kartı yapıyorlar sırf vita için onuda faiş fiyata satıyorlar almazsan makinayı at cöpe gitsin

Adamlar orjinal ürün kullanılmasını istiyor. Dolayısıyla yeni yazılım yapmak zorunda kalıyolar hafıza kartları içine. E yazılımcılarda bedava çalışmıyor yani.
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VirgilSollozzo 7 yıl
Iki farkli konsept,iki farkli musteri kitlesi olan konsollar bunlar.

8-12 yas icin Nintendo bambaska bir dunyadir..bizim gibi 20 kusur 30 yas ve uzeri grupta olan hardcore oyuncular icin ise Sony konsollari bicilmis kaftandir.Bunu hepimiz kendimizden bile biliyoruz.Cogumuzun elinden kartli,yesil ekranli gameboylar gecmistir...kucukken mario oynamisligi da vardir hepimizin..

O yuzden farkli konseptleri olan bu iki cihazin karsilastirilmasina karsisiyim.Nintendo konsollari Uncharted,Fifa soccer gibi oyunlari Vita performansinda oynatabildigi ve bu tur oyunlari kendi konsollarina getirebildigi zaman Sony'i birakir Nintendo'ya geceeim...ama hepimiz biliyoruz ki bu en azindan kisa vadede mumkun degil
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perikentli 7 yıl
mario yu hala oynayanlar var hemde en tutkun cinsinden valla helal olsu nintendo da işini biliyor bu kesimi kaybetmiyor nediyelim hayırlısı olsun :)
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T3RR1BL3WH1SP3R 7 yıl
Vita yı çok abarttı sony vitayı inceledim almak için bir sebep yok.En azından ben öyle görüyorum oyunlar desen ateş pahası ve ben oyunlarınıda sevmedim.Bence Sony el konsolu işine girmemeliydi.Önünde nintendo gibi firma varken
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Deiyonize 7 yıl T3RR1BL3WH1SP3R
asisar1907

Vita yı çok abarttı sony vitayı inceledim almak için bir sebep yok.En azından ben öyle görüyorum oyunlar desen ateş pahası ve ben oyunlarınıda sevmedim.Bence Sony el konsolu işine girmemeliydi.Önünde nintendo gibi firma varken

aşırı haklısın şimdi sony 3d konsol yapma peşinde belkide yaptı nede olsa özenti

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Djalma Feitosa Dias 7 yıl
kaansam
He ya 3,5 inç 3d ye ne gerek var dimi? 3d gereksiz dye samsung haberine yorum yapan arkadaşlar burayda gelsin.ADam satıyor işte kullanan ,gerek gören varki alıyor. zevk ve renk meselesi...
Bu telefon mu? Yanlış yerdesin.
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GT_55 7 yıl
Asil sorun konsolun fiyati degil.Tabi ki o da bir etken.Ama burda asil onemli olan,oyun sayisi ve fiyatlaridir.Japon pazari zaten ap ayri bir dunya.Dandik bir canavarli,godzillali bir oyun yaptin mi, satis rakamin garantidir.Bkz. Psp monster hunter japonyada konsolun satisini bir anda ilk siraya koymustu.Vita daha yeni bir konsol.Oyun sayisi cok az ve pahali.Birde japon pazarinda iyi satis yapmasi icin bir iki tane godzillali oyun yapmasi lazim.Monster hunter simdi vitaya yeni bir oyun cikarsin bak o zaman satis rajamlarina
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl
Vita hem konsol hem oyun olarak çok fazla pahalı bence...nintendo çocuk konsolu gibi...(Mario......)
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Bowser Zeki 7 yıl Djalma Feitosa Dias
FaruK_26
Vita hem konsol hem oyun olarak çok fazla pahalı bence...nintendo çocuk konsolu gibi...(Mario......)

Evet Mario Cocuk oyunudur! Buyuklerin oynamasi kesinlikle yasaktir. Cunku olumsuz etkenler birakabiliyor. -_-

(nintendocular destek verin bana)
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Deiyonize 7 yıl Djalma Feitosa Dias
FaruK_26

Vita hem konsol hem oyun olarak çok fazla pahalı bence...nintendo çocuk konsolu gibi...(Mario......)

evet nintendo çocuk oyunları satıyor ama sony asla böyle bişey yapmadı nintendo hep çocukluğunu yaştacak kadar eğlendirir insanı ,kanlı ssaçma oyun mu istersin yoksa çocukluğuna düönmek mi istersin fakat 3ds için bunu diyemem bayağı çok kanlı oyunlar yaptı :D

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sefayksl 7 yıl
yaza kadar indirim yapmaz bence sony
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sonofmana 7 yıl
800 tl ye gidip vita alacağım birde üstüne üstün 129 tl ye uncharted . bu oyunlarda bitince 1-2 ekstra özellik ekleyip yeni oyun diye mk9 ve benzeri oyunları "yeni" kategorisinde bana kakalamaya çalışacaklar . kusura bakmayın ama millet vekili oğlu olsam 129 tl ye el konsolu oyunu almam .
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Discount Specialist 7 yıl
Dolar kuru 1,50 nin altına düşecek yada Sony kar marjını %500'lerden %200'lere çekecek hem oyunlarda hem konsolda... Bu mesajıma tepkiler gelecektir fakat bu şekilde düşünüyorum konsoldan zarar ediyor diyen arkadaşlara katılmıyorum hiçbir üretici ürettiği araç gereci zararına satmaz hele hele baştan hiç satmaz kar marjını yüksek tutar kırılınca fiyatlar düşer 1-2 sene sonra yeni konsol dedikoduları çıkar doğrulanır 25-30 dolar daha düşer sürümden kazanılır fakat oyun fiyatlarında ahım şahım indirim olmaz onlarda o zaman oyundan daha çok kazanır konsola göre
Hatırlayın ilk çıktığında PS3'ler kaçtı şimdi kaç
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