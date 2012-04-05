Nintendo 3DS modeli Japonya'daki son hafta satışında, toplamda 4 Sony konsolunu geride bıraktı

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürüldüğünde büyük satış rakamları yakalayan ancak hemen ardından düşüşe geçen, Nintendo'nun gözlüksüz 3D deneyimi sunan 3DS modeli Ağustos ayındaki indirimden sonra toparlandı ve şu anda vgchartz verilerine göre 17 milyon barajına yaklaşmış durumda.





Mario Kart 7 ve Super Mario 3D Land gibi popüler oyunların da desteğiyle 3DS modeli ABD, Avrupa ve Japonya'da halen konsol satışlarında lider.

29 Mart tarihinde Japonya'da piyasaya sürülen Square Enix firmasının Kingdom Hearts 3D : Dream Drop Distance oyunu henüz ilk haftada 213 000 satış yapınca 3DS satışlarına da olumlu katkı yaptı. Bir önceki hafta 94 000 olan 3DS satışları bu hafta 121 000 olarak gerçekleşti.





Sony'nin iddialı taşınabilir konsolu PS Vita ise son haftada bu üç bölgede ortalama 35 000 civarı bir satış rakamı yakaladı. Lansman ile birlikte dikkat çekici oyunlar da piyasaya sürülmüştü. Ancak yüksek seyreden fiyatlar nedeniyle PS Vita beklenen çıkışı yapamadı. Avrupa'da ilk hafta 380 000 satış yapan PS Vita, PSP modelinin 330 000'lik ilk hafta rekorunu kırmıştı ancak son hafta rakamı 33 000 oldu. Verilere göre PS Vita toplamda 1.7 milyon satış rakamını geçti.





Son hafta rakamlarına bakıldığında ise sadece bir PS Vita yapımı Japonya'da ilk 20 listesine girdi ve ancak 19. sırada kendisine yer bulabildi. Diğer bölgeler ve global oyun satışları ilk on listesinde de PS Vita yapımlarına rastlanamıyor.





3DS ve PS Vita'nın anavatanı Japonya olmasına rağmen satış rakamları arasındaki müthiş fark düşündürücü. Japonya'da 26 Mart-1 Nisan haftasında PS3 modeli 23 771, PSP modeli 18 356, PS Vita modeli 12 105, PS2 modeli 1 374 satış yaptı. 121 000 satış rakamı ile 3DS modeli 4 Sony konsolunu toplamda da geride bırakmış oldu.





Hem yazılım olarak hem de donanım olarak PS Vita gözle görülür bir satış başarısı henüz yakalayamadı. Analistlerin ortak görüşü Sony'nin zaman kaybetmeden konsolda hatırı sayılır bir indirim yapması. Ülkemizde de PS Vita WiFi modeli 799TL, 3G modeli ise 959TL şeklinde satılmakta. Oyunlar ise 110TL-130TL arasında değişiyor. Konsol ülkemizdeki ilk iki haftasında 2000 adet satılmıştı.