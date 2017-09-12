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Nintendo Switch dünya genelinde 5 milyon satış rakamına ulaştı

Nintendo'nun satış performansı konusunda Wii U ile yaşadığı hayal kırıklığı Switch fırtınasıyla son bulmuş durumda. Şirketin yeni konsolu dünya genelinde 5 milyon satış rakamını geride bıraktı.
1 yıl
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Oyun Konsolları
Onur Seven
Haber Editörü
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Nintendo Switch oyun konsolunun iyi bir performans göstermesi Japon teknoloji devinin yüzünü güldürmüş durumda. Açığa çıkan satış rakamları Nintendo'nun birkaç yıl önce Wii U ile yaşadığı hayal kırıklığının tekrarlanmadığını gösteriyor. Kısa süre önce Japonya'daki Switch satışlarının 1.5 milyona ulaştığı bildirilmişti. Şimdi ise konsolun dünya genelinde 5 milyondan fazla sattığı açıklandı.
Ayrıca Bkz. "Qualcomm'dan Apple'a gönderme: Birçok ilk Android telefonlarla geldi"
VGChartz tarafından yayınlanan rapora göre dünya genelindeki Nintendo Switch satışları 5 milyon adetin üzerine çıkmayı başarmış durumda. Daha da kesin bir rakam vermek gerekirse konsol bugüne kadar 5.195.578 adet sattı. Bu rakamlar resmi bir kanal aracılığıyla gelmediği için tartışılabilir ancak VGChartz'ın güvenilir sicili inandırıcılık konusundaki şüpheleri ortadan kaldırmaya yetiyor.

10.106.874 adet oyun satıldı

Switch'in en iyi performans sergilediği yer şu anda konsolun 1.7 milyondan fazla sattığı ABD olarak ön plana çıkmış durumda. Bu bölgeyi 1.4 milyon adet gibi oldukça yakın bir rakamla Avrupa takip ediyor. Raporda ayrıca Switch için 10.106.874 oyun satıldığı da belirtilmiş durumda. The Legend of Zelda: Breath of the Wild, bugüne kadar 3.37 milyon adetle en çok satılan oyun olmayı başarmış. Hemen ardından ise 2.6 milyon satan Mario Kart 8 Deluxe geliyor. Bu ikiliyi izleyen Splatoon 2'nin ise 1.1 milyon adet sattığını belirtelim.
http://www.vgchartz.com/article/269374/switch-sales-top-an-estimated-5-million-units-worldwide/ Yorum Yaz
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DH Specialist 1 yıl
konsolun taşınılabilir olması bile yeter. splatoon, mario kart, zelda ve daha nicelerini istediğiniz yere götürüp oynayabiliyorsunuz. ben amazon uk den aldım, vergisi de geri yattı iyi fiyata almış oldum.
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intercityfirm1895 1 yıl
Türk oyuncuları yine yorumlarda yıldız gibi parlıyor. Adamların hayatı 3 tane oyun türü arasında aynı şeyleri oynamakla geçiyor burada Nintendo cihazını beğenmiyor. Mantıklı arkadaşlara tavsiyem az biraz İngilizceniz varsa Neogaf forumlarında falan takılın. Oyun kültürüne ve çeşitliliğe doyarsınız. Yoğun emek sarfedilerek çıkarılan oyunları "çöp" diye geçmezler orada. Sonic Mania bile enine boyuna tartışılır.
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DH Misafiri 1 yıl
Switch xbox'a son ve ölümcül darbeyi indirdi yerini aldı. Artık xbox belini doğrultamaz sonunculukta
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tobepeople 1 yıl
Japonlar sağ olsun ,şu konsol bile iş yaptı , komedi gibiydi ilk çıktığındaki trailerlar falan 4 kişi toplanıp göt kadar ekranda multi oynamak nedir ya :D
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javaprof 1 yıl
iphone haberini 60 bin kişi okumuş bunu 600 kişi burası da donanım haber eskiden böyle değildi bu site bi de hala donanım incelemesi gelsin her şey telefon mu falan filan hatayı kendinizde arayın gidin iphone haberi okuyun.
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There goes your life 1 yıl
kaynak vgchartz mı? O sitenin tahminlerden başka hiç bir dayanağı yok.
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Kerim5100 1 yıl
Vasıflarını görünce insan gerçekten hayret ediyor
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bbuzol 1 yıl
Zaten 5 tane oyun var arkadaşlar.Konsol alan bir iki oyun alayım diyor.Berbat bir konsol.
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darkdiva 1 yıl
bbuzol

Zaten 5 tane oyun var arkadaşlar.Konsol alan bir iki oyun alayım diyor.Berbat bir konsol.

Konsol 6 aylık. Diğer konsolların ilk 6 ayına bir bakın bakalım. Komik :D
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javaprof 1 yıl bbuzol
bbuzol
Zaten 5 tane oyun var arkadaşlar.Konsol alan bir iki oyun alayım diyor.Berbat bir konsol.

o 5 oyundan biri zelda ama.
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javaprof 1 yıl
bir dh ölücüsü olarak bekliyorum bir dahaki sene 2. eli 800 liraya düşünce alıcam önce bi piyasa doysun zeldayı ve mario kartı da 60 lirdan alıcam 3dsi 270 liradan aldım 350 liraya sattım yanındada pokemon oyunlarını ve zelda oyunlarını oynadım tüm bunları aldığım fiyata geri sattığımdan hem oyunları oynayıp hem de 65 lira kar ettim bu yüzden 3ds oyunları oynamak istiyosanız şu an tam zamanı alın oynayın dh veya sahibinden de geri satın 0 alanlara da saygım sonsuz siz bizi yaşatıyosunuz eserinizle gurur duyun.
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gokg 1 yıl javaprof
javaprof
bir dh ölücüsü olarak bekliyorum bir dahaki sene 2. eli 800 liraya düşünce alıcam önce bi piyasa doysun zeldayı ve mario kartı da 60 lirdan alıcam 3dsi 270 liradan aldım 350 liraya sattım yanındada pokemon oyunlarını ve zelda oyunlarını oynadım tüm bunları aldığım fiyata geri sattığımdan hem oyunları oynayıp hem de 65 lira kar ettim bu yüzden 3ds oyunları oynamak istiyosanız şu an tam zamanı alın oynayın dh veya sahibinden de geri satın 0 alanlara da saygım sonsuz siz bizi yaşatıyosunuz eserinizle gurur duyun.

0cılar olarak bizim de size saygımız sonsuz. Garantisiz cihazı "acaba adam nasıl kullandı, 2 gün sonra elimde kalır mı" demeden alabiliyorsunuz. Sayenizde yurtdışından aldığımız cihazları sıkılınca çok yakın veya aynı fiyata geri satabiliyoruz. Siz olmasanız bunlar olmazdı.
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gokg 1 yıl
Nintendo'nun "güç yerine eğlence" stratejisi yine başarıya ulaştı. Ana seri Pokemon oyunları da 2019 gibi Switch'e geçince satışlar muhtemelen zirveye ulaşır. O zamana kadar düzgün donanımlı yeni bir versiyon çıkarsalar bari. Tamam, baştaki PS/XBOX alternatifi havalarına pek inanmamıştık zaten ama yine de güçlü bir cihaz istiyor insan.
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