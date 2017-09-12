Nintendo Switch dünya genelinde 5 milyon satış rakamına ulaştı

Nintendo Switch oyun konsolunun iyi bir performans göstermesi Japon teknoloji devinin yüzünü güldürmüş durumda. Açığa çıkan satış rakamları Nintendo'nun birkaç yıl önce Wii U ile yaşadığı hayal kırıklığının tekrarlanmadığını gösteriyor. Kısa süre önce Japonya'daki Switch satışlarının 1.5 milyona ulaştığı bildirilmişti. Şimdi ise konsolun dünya genelinde 5 milyondan fazla sattığı açıklandı.

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VGChartz tarafından yayınlanan rapora göre dünya genelindeki Nintendo Switch satışları 5 milyon adetin üzerine çıkmayı başarmış durumda. Daha da kesin bir rakam vermek gerekirse konsol bugüne kadar 5.195.578 adet sattı. Bu rakamlar resmi bir kanal aracılığıyla gelmediği için tartışılabilir ancak VGChartz'ın güvenilir sicili inandırıcılık konusundaki şüpheleri ortadan kaldırmaya yetiyor.

10.106.874 adet oyun satıldı

http://www.vgchartz.com/article/269374/switch-sales-top-an-estimated-5-million-units-worldwide/

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Switch'in en iyi performans sergilediği yer şu anda konsolun 1.7 milyondan fazla sattığıolarak ön plana çıkmış durumda. Bu bölgeyi 1.4 milyon adet gibi oldukça yakın bir rakamlatakip ediyor. Raporda ayrıca Switch içinoyun satıldığı da belirtilmiş durumda., bugüne kadar 3.37 milyon adetle en çok satılan oyun olmayı başarmış. Hemen ardından ise 2.6 milyon satangeliyor. Bu ikiliyi izleyen'nin ise 1.1 milyon adet sattığını belirtelim.