Nintendo Switch dünya genelinde 5 milyon satış rakamına ulaştı

Haber Editörü
Nintendo Switch oyun konsolunun iyi bir performans göstermesi Japon teknoloji devinin yüzünü güldürmüş durumda. Açığa çıkan satış rakamları Nintendo'nun birkaç yıl önce Wii U ile yaşadığı hayal kırıklığının tekrarlanmadığını gösteriyor. Kısa süre önce Japonya'daki Switch satışlarının 1.5 milyona ulaştığı bildirilmişti. Şimdi ise konsolun dünya genelinde 5 milyondan fazla sattığı açıklandı.Ayrıca Bkz. "Qualcomm'dan Apple'a gönderme: Birçok ilk Android telefonlarla geldi"
VGChartz tarafından yayınlanan rapora göre dünya genelindeki Nintendo Switch satışları 5 milyon adetin üzerine çıkmayı başarmış durumda. Daha da kesin bir rakam vermek gerekirse konsol bugüne kadar 5.195.578 adet sattı. Bu rakamlar resmi bir kanal aracılığıyla gelmediği için tartışılabilir ancak VGChartz'ın güvenilir sicili inandırıcılık konusundaki şüpheleri ortadan kaldırmaya yetiyor.
10.106.874 adet oyun satıldıSwitch'in en iyi performans sergilediği yer şu anda konsolun 1.7 milyondan fazla sattığı ABD olarak ön plana çıkmış durumda. Bu bölgeyi 1.4 milyon adet gibi oldukça yakın bir rakamla Avrupa takip ediyor. Raporda ayrıca Switch için 10.106.874 oyun satıldığı da belirtilmiş durumda. The Legend of Zelda: Breath of the Wild, bugüne kadar 3.37 milyon adetle en çok satılan oyun olmayı başarmış. Hemen ardından ise 2.6 milyon satan Mario Kart 8 Deluxe geliyor. Bu ikiliyi izleyen Splatoon 2'nin ise 1.1 milyon adet sattığını belirtelim.
http://www.vgchartz.com/article/269374/switch-sales-top-an-estimated-5-million-units-worldwide/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Konsol 6 aylık. Diğer konsolların ilk 6 ayına bir bakın bakalım. Komik :D
o 5 oyundan biri zelda ama.
0cılar olarak bizim de size saygımız sonsuz. Garantisiz cihazı "acaba adam nasıl kullandı, 2 gün sonra elimde kalır mı" demeden alabiliyorsunuz. Sayenizde yurtdışından aldığımız cihazları sıkılınca çok yakın veya aynı fiyata geri satabiliyoruz. Siz olmasanız bunlar olmazdı.