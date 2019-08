Nintendo Switch’e hız aşırtma dopingi

Tam Boyutta Gör

Nintendo’nun popüler oyun konsolu Switch bilindiği üzere NVIDIA Tegra X1 SoC’dan güç alıyor. Sistemin sahip olduğu SoC Dock aparatına takılıyken 1020 MHz işlemci hızına ve 768 MHz GPU hızına sahip.

Tegra X1’in sınırlarını zorlamak isteyen Digital Foundry ekibi ise sys-clk modülünü kullanarak SoC’a hız aşırtma işlemi uygulamaya karar vermiş. İşlem sonunda Tegra X1, 1785 MHz işlemci ve 921 MHz GPU hızlarına ulaşabilmiş. Ardından ise tahmin edilebileceği üzere oyun testleri gelmiş.

Yeni ve eski oyunların denendiği testte bazı oyunlarda ciddi performans artışları sağlanmış. Örneğin Dragon Quest Builders 2’de %40’ a varan kare saniye oranı artışları gözlenirken Mortal Kombat 11 ve Doom 3 gibi oyunlarda 60 kare saniye oranı, neredeyse tamamen sabit kalmış.

Testin devamında ise DOOM (2016) ve Wolfenstein Youngblood oyunlarında görülen kare saniye oranı düşüşlerinin ise ciddi oranda aşıldığı belirtiliyor.

Her oyunda işe yaramıyor

Uygulanan hız aşırtma denemesine yukarıda değinilen oyunlar gibi olumlu tepkiler vermeyen oyunlar da maalesef yok değil. Hafıza bant genişliğinin oluşturduğu darboğaz sebebiyle Saints Row the Third ve The Legend of Zelda: Breath of the Wild gibi oyunlarda anlamlı bir performans artışı görülememiş.

Hız aşırtma sonucu beklenen bir olay olan sıcaklık artışları ise makul seviyelerde kalmış gibi gözüküyor. Hız aşırtma öncesi 60 derece olan sıcaklık, sadece işlemciye hız aşırtıldığında 64 derece seviyelerine hem CPU hem de GPU’ya hız aşırtıldığında ise 67 dereceye çıkmış. Güç tüketiminin ise 15-16 watt seviyelerinden 19-20 düzeylerine geldiği tespit edilmiş.

Son olarak hız aşırtma konusuna ilgi duyan ve kırılabilir bir Nintendo Switch’e sahip kullanıcılar, testle ilgili videoyu aşağıda izleyebilirler.

https://wccftech.com/overclocked-nintendo-switch-tested-by-digital-foundry-tegra-x1-gets-significant-performance-boost/