Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nintendo Switch’e hız aşırtma dopingi

Digital Foundry, Nintendo Switch'e hız aşırtma uygulayarak yer yer %40'a varan performans artışı elde etti. Tüm oyunlarda işe yaramayan hız aşırtma işlemi, Doom ve MK11 gibi oyunlarda fayda sağlamış.
1 sa.
368
10
1
Oyun Konsolları
Gökhan G.
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Nintendo Switch’e hız aşırtma dopingi
Tam Boyutta Gör

Nintendo’nun popüler oyun konsolu Switch bilindiği üzere NVIDIA Tegra X1 SoC’dan güç alıyor. Sistemin sahip olduğu SoC Dock aparatına takılıyken 1020 MHz işlemci hızına ve 768 MHz GPU hızına sahip.

Tegra X1’in sınırlarını zorlamak isteyen Digital Foundry ekibi ise sys-clk modülünü kullanarak SoC’a hız aşırtma işlemi uygulamaya karar vermiş. İşlem sonunda Tegra X1, 1785 MHz işlemci ve 921 MHz GPU hızlarına ulaşabilmiş. Ardından ise tahmin edilebileceği üzere oyun testleri gelmiş.

Yeni ve eski oyunların denendiği testte bazı oyunlarda ciddi performans artışları sağlanmış. Örneğin Dragon Quest Builders 2’de %40’ a varan kare saniye oranı artışları gözlenirken Mortal Kombat 11 ve Doom 3 gibi oyunlarda 60 kare saniye oranı, neredeyse tamamen sabit kalmış.

Testin devamında ise DOOM (2016) ve Wolfenstein Youngblood oyunlarında görülen kare saniye oranı düşüşlerinin ise ciddi oranda aşıldığı belirtiliyor.

Her oyunda işe yaramıyor 

Uygulanan hız aşırtma denemesine yukarıda değinilen oyunlar gibi olumlu tepkiler vermeyen oyunlar da maalesef yok değil. Hafıza bant genişliğinin oluşturduğu darboğaz sebebiyle Saints Row the Third ve The Legend of Zelda: Breath of the Wild gibi oyunlarda anlamlı bir performans artışı görülememiş.

Hız aşırtma sonucu beklenen bir olay olan sıcaklık artışları ise makul seviyelerde kalmış gibi gözüküyor. Hız aşırtma öncesi 60 derece olan sıcaklık, sadece işlemciye hız aşırtıldığında 64 derece seviyelerine hem CPU hem de GPU’ya hız aşırtıldığında ise 67 dereceye çıkmış. Güç tüketiminin ise 15-16 watt seviyelerinden 19-20 düzeylerine geldiği tespit edilmiş.

Son olarak hız aşırtma konusuna ilgi duyan ve kırılabilir bir Nintendo Switch’e sahip kullanıcılar, testle ilgili videoyu aşağıda izleyebilirler.



https://wccftech.com/overclocked-nintendo-switch-tested-by-digital-foundry-tegra-x1-gets-significant-performance-boost/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
FantomİçinF 58 dk.
konuyla alakasız ancak 15 watt tüketen bir cihazın zelda, bayonetta vs oynatması gerçekten bir başarı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 40 dk. Spotify'ın yeni özelliği hoparlörler arası geçişi kolaylaştıracak 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Nintendo Switch’e hız aşırtma dopingi Sonraki Need for Speed Heat resmen duyuruldu: İşte tanıtım videosu 1 sa. Porsche Taycan için geri sayım başladı: İşte tanıtım tarihi 2 sa. WhatsApp'in Android uygulamasına parmak izi kilidi geliyor 2 sa. İşte OnePlus'ın ilk televizyonunun ismi ve logosu 3 sa. Üç arka kameralı HTC Wildfire X resmen tanıtıldı 5 sa. Google Play uygulamalarına etiket desteği geliyor 5 sa. Veritaseum kripto parasına dolandırıcılık soruşturması 6 sa. Spectacles 3 akıllı gözlükleri duyuruldu 6 sa. Üçüncü taraf Lightning kabloları büyük risk taşıyor 7 sa. Twitter’a konu takip etme özelliği geliyor 8 sa. Batarya problemli Macbook modellerine uçuş yasağı 9 sa. Xiaomi Mi 9T Pro 20 Ağustos tarihinde Avrupa için tanıtılacak 17 sa. Yeni nesil Xbox'ta hedef '4K 60FPS' olacak 17 sa. Sony’den yeni araç içi eğlence sistemi: XAV-AX8000 18 sa. Tesla model 3'ün anahtarı insan koluna nakledildi 19 sa. Spotify Android uygulamasının widget desteği kaldırıldı 19 sa. Obezite; kanser riskini sanılan miktarlardan 2 kat daha fazla artırıyor 21 sa. AMD, Polaris mimarisiyle bir kez daha karşımıza çıkmaya hazırlanıyor 22 sa. Cebe sığabilen DJI Osmo Mobile 3 gimbal duyuruldu 22 sa. Donanım sürücüleri tehlike saçıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Havayolu şirketleri, 737 Max’lar yerine eski Boeing 737’lerin ...
DonanımHaber
Tanrı bazılarına torpil yapmış artık yaşamak istemiyorum!!
DH Forum
God of War'un En Zorlandığımız Savaşları
Bölüm Sonu Canavarı
Call of Duty: Modern Warfare 24 Dakikalık Çok Oyunculu Oynanış...
Bölüm Sonu Canavarı
Bir Oyuncu, Resident Evil 4'teki Bela Düşman Chainsaw Guy'ı Sa...
Bölüm Sonu Canavarı
Hayat Sandığınız Gibi Değil!
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim