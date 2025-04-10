PS Plus Nisan 2025 oyunları belli oldu: Extra ve Premium

PS Plus Extra ve Premium oyunları Nisan 2025
Hatırlayacak olursak Nisan ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına, RoboCop: Rogue City, The Texas Chain Saw Massacre ve Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory eklenmişti. PS Plus Extra ve Premium kataloğu ise geçtiğimiz saatlerde açıklandı.
Sony'nin paylaşımına göre 10 Nisan'dan itibaren PlayStation Plus Extra ve Premium'a Hogwarts Legacy, EA Sports PGA Tour, Battlefield 1, PlateUp!, Lost Records: Bloom & Rage – Tape 2, Blue Prince, Alone in the Dark 2 ve War of the Monsters dahgil 8 yeni oyun ekleniyor. Bu listede ise özellikle Hogwarts Legacy, Battlefield 1, PlateUp! ve Alone in the Dark 2'in öne çıktığını söyleyelim.
Nisan ayında PS Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak tüm oyunlar:
- Hogwarts Legacy | PS4, PS5
- Blue Prince | PS5
- Lost Records: Bloom & Rage – Tape 2 | PS5
- EA Sports PGA Tour | PS5
- Battlefield 1 | PS4
- PlateUp! | PS4, PS5
PlayStation Premium | Classics
- Alone in the Dark 2 | PS4, PS5
- War of the Monsters | PS4, PS5
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