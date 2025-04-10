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    PS Plus Nisan 2025 oyunları belli oldu: Extra ve Premium

    Playstation kullanıcılarına sunulan abonelik servisi Playstation Plus'ın Nisan 2025 oyunları belli oldu. İşte Nisan ayında PS Plus Extra ve Premium katmanlarına eklenecek ücretsiz oyunlar...
    PS Plus Nisan 2025 oyunları belli oldu: Extra ve Premium Tam Boyutta Gör
    Sony'nin abonelik bazlı oyun hizmeti Playstation Plus, yepyeni yapımlarla güncellenmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi PS Plus, her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Nisan ayında Playstation Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak ücretsiz oyunlar belli oldu.

    PS Plus Extra ve Premium oyunları Nisan 2025

    Hatırlayacak olursak Nisan ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına, RoboCop: Rogue City, The Texas Chain Saw Massacre ve Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory eklenmişti. PS Plus Extra ve Premium kataloğu ise geçtiğimiz saatlerde açıklandı.

    Sony'nin paylaşımına göre 10 Nisan'dan itibaren PlayStation Plus Extra ve Premium'a Hogwarts Legacy, EA Sports PGA Tour, Battlefield 1, PlateUp!, Lost Records: Bloom & Rage – Tape 2, Blue Prince, Alone in the Dark 2 ve War of the Monsters dahgil 8 yeni oyun ekleniyor. Bu listede ise özellikle Hogwarts Legacy, Battlefield 1, PlateUp! ve Alone in the Dark 2'in öne çıktığını söyleyelim.

    Nisan ayında PS Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak tüm oyunlar:

    • Hogwarts Legacy | PS4, PS5
    • Blue Prince | PS5
    • Lost Records: Bloom & Rage – Tape 2 | PS5
    • EA Sports PGA Tour | PS5
    • Battlefield 1 | PS4
    • PlateUp! | PS4, PS5

    PlayStation Premium | Classics

    • Alone in the Dark 2 | PS4, PS5
    • War of the Monsters | PS4, PS5
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    M
    moffaka 1 gün önce

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