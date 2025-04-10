Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Sony'nin abonelik bazlı oyun hizmeti Playstation Plus, yepyeni yapımlarla güncellenmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi PS Plus, her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Nisan ayında Playstation Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak ücretsiz oyunlar belli oldu.

PS Plus Extra ve Premium oyunları Nisan 2025

Hatırlayacak olursak Nisan ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına, RoboCop: Rogue City, The Texas Chain Saw Massacre ve Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory eklenmişti. PS Plus Extra ve Premium kataloğu ise geçtiğimiz saatlerde açıklandı.

PS Plus Nisan 2025 oyunları belli oldu: 3.300 TL değerinde 1 hf. önce eklendi

Sony'nin paylaşımına göre 10 Nisan'dan itibaren PlayStation Plus Extra ve Premium'a Hogwarts Legacy, EA Sports PGA Tour, Battlefield 1, PlateUp!, Lost Records: Bloom & Rage – Tape 2, Blue Prince, Alone in the Dark 2 ve War of the Monsters dahgil 8 yeni oyun ekleniyor. Bu listede ise özellikle Hogwarts Legacy, Battlefield 1, PlateUp! ve Alone in the Dark 2'in öne çıktığını söyleyelim.

Nisan ayında PS Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak tüm oyunlar:

Hogwarts Legacy | PS4, PS5

Blue Prince | PS5

Lost Records: Bloom & Rage – Tape 2 | PS5

EA Sports PGA Tour | PS5

Battlefield 1 | PS4

PlateUp! | PS4, PS5

PlayStation Premium | Classics

Alone in the Dark 2 | PS4, PS5

War of the Monsters | PS4, PS5

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Dijital Servisler Haberleri

PS Plus Nisan 2025 oyunları belli oldu: Extra ve Premium