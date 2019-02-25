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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nintendo Switch'te Android çalıştırıldı

Nintendo'nun popüler oyun konsolu Switch bu sefer de Android işletim sistemi ile gündeme geldi. Konsol üzerinde Android Q'nun erken bir sürümü kısmen çalıştırılabildi. Detaylar haberimizde.
2 ay
5,1b
1
6
Oyun Konsolları
Gökhan G.
Editör
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Nintendo Switch'te Android çalıştırıldı
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Nintendo’nun popüler oyun konsolu Switch, piyasaya sürüldüğü günden itibaren bir soruyla muhatap oluyor. O da konsolun, Android işletim sistemini çalıştırıp çalıştıramayacağı sorusu. ARM tabanlı güçlü bir tablet olarak da düşünebileceğimiz konsolun Android işletim sistemini çalıştırmaması için ise bir engel bulunmuyor.

Billy Laws ve Max Keller isimli geliştiriciler de konsolun potansiyelinin farkındalar ki yaklaşık iki yıl sonra, söz konusu soruya kısmen de olsa “Evet” cevabı verebilmişler. Android Q’nun erken bir sürümünü konsol üzerinde çalıştırmayı başaran geliştiriciler bu sayede; Bluetooth, WİFİ ve Joy-Con’ları aktif hale getirebilmişler. Henüz teoride de kalsa bahse konu gelişme, konsolu en iyi Android oyun cihazlarından biri haline getirme potansiyeline sahip.

Sistemle ilgili eksik kalan hususlar da haliyle mevcut. Ekip, GPU desteği için çalışmalarına halen devam ediyor. Ayrıca SD card slotu, USB-C köprüsü ve diğer özelliklerin ne ölçüde çalışıp çalışmadığı bilgisi paylaşılmamış.

Başlangıç olarak değerlendirilmesi gereken bu girişimin ileride, çok daha olgunlaşmış haliyle karşımıza çıkacağını tahmin etmek zor olmayacaktır. Gelişmeler için lütfen bizi takip etmeye devam edin.


https://www.engadget.com/2019/02/24/android-nintendo-switch-mod/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 2 ay
sorun şu ki ;
linux çekirdeğinin verdiği desteğin %51'ini bile android izin vermiyor !
keşke direk linux çalıştırsalar mış !
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DH Misafiri 2 ay
Switch'te Android olmamasi satin alma kararimi dogrudan etkilemisti. Cihaz super stabil ve kusursuz calisiyor. Android olsaydi ayni performansi yakalayabileceklerinden supheliyim. Ouya, Nvidia shield vs. ortada... Android tabanli hicbir konsolun ayaklari yere saglam basmadi simdiye kadar.
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mahsur kalan adam 2 ay DH Misafiri
Adamlar oyun konsolu yaptı android tablet değil
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DH Misafiri 2 ay
Bu Switch'in LTE versiyonu da varsa tadından yenmez android ile...
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scorpion20 2 ay DH Misafiri
var mıymış?
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yorumculuklar 2 ay
bunlar güzel çalışmalar da üreticiler driver'ları binary bile vermedikleri için bu kadar uğraştırıyor. Halbuki driver'ları açık bir şekilde dağıtılan cihazlar kullanıcılar tarafından da daha çok benimsenmiş ve daha çok yeniliğe kapı açmıştır.
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