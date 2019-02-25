Nintendo Switch'te Android çalıştırıldı

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Nintendo’nun popüler oyun konsolu Switch, piyasaya sürüldüğü günden itibaren bir soruyla muhatap oluyor. O da konsolun, Android işletim sistemini çalıştırıp çalıştıramayacağı sorusu. ARM tabanlı güçlü bir tablet olarak da düşünebileceğimiz konsolun Android işletim sistemini çalıştırmaması için ise bir engel bulunmuyor.

Billy Laws ve Max Keller isimli geliştiriciler de konsolun potansiyelinin farkındalar ki yaklaşık iki yıl sonra, söz konusu soruya kısmen de olsa “Evet” cevabı verebilmişler. Android Q’nun erken bir sürümünü konsol üzerinde çalıştırmayı başaran geliştiriciler bu sayede; Bluetooth, WİFİ ve Joy-Con’ları aktif hale getirebilmişler. Henüz teoride de kalsa bahse konu gelişme, konsolu en iyi Android oyun cihazlarından biri haline getirme potansiyeline sahip.

Sistemle ilgili eksik kalan hususlar da haliyle mevcut. Ekip, GPU desteği için çalışmalarına halen devam ediyor. Ayrıca SD card slotu, USB-C köprüsü ve diğer özelliklerin ne ölçüde çalışıp çalışmadığı bilgisi paylaşılmamış.

Başlangıç olarak değerlendirilmesi gereken bu girişimin ileride, çok daha olgunlaşmış haliyle karşımıza çıkacağını tahmin etmek zor olmayacaktır. Gelişmeler için lütfen bizi takip etmeye devam edin.

https://www.engadget.com/2019/02/24/android-nintendo-switch-mod/