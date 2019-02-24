Microsoft, Xbox oyunlarını Nintendo Switch'e getirmeye hazırlanıyor

Teknoloji Editörü
Çeşitli kaynaklara göre, Microsoft, Xbox oyunlarını Nintendo Switch'e getirme konusunda çalışmalara başlamış durumda. Forza Horizon 4 gibi popüler oyunların Microsoft'un xCloud oyun akış hizmetinde yayınlanması beklenirken, Nintendo Switch mağazasında da yayınlanabilir.
Daha fazla müşteri potansiyeli
Nintendo Switch platformunda yayınlanacak oyunlar arasında, Ori and the Blind Forest, Cuphead ve Gears 5'in de olduğu söyleniyor. Haberi ilk olarak Direct-Feed Games duyurmuş olsa da, bu kez onları doğrulayan başka kaynaklar da var. Hem Windows Central, hem de Game Informer aynı haberi birden fazla kaynaktan duyduklarını iddia ediyorlar.Microsoft'un uzun süredir kendisini bir bulut-hizmet sağlayıcısına kaydırmaya çalıştığını inkar etmek mümkün değil ve CEO Satya Nadella, Phil Spencer'ı 2014 yılında oyun başkanlığına terfi ettirdiğinde bu fikir oyun bölümüne dahil edilmişti. Spencer ise önceki demeçlerinde en büyük hedeflerinden birinin, daha fazla müşteri potansiyeli elde etmek olduğunu açıklamıştı.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=67&v=sCuG984QIbU Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bunların çoğundan kurtulma yolları var mı elbette var ama normal kullanıcı asla uğraşmaz. Yani kısacası daha aşılıcak birçok duvar var bu olay için.