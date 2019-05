Microsoft, Xbox oyunlarını Nintendo Switch'e getirmeye hazırlanıyor

Çeşitli kaynaklara göre, Microsoft, Xbox oyunlarını Nintendo Switch'e getirme konusunda çalışmalara başlamış durumda. Forza Horizon 4 gibi popüler oyunların Microsoft'un xCloud oyun akış hizmetinde yayınlanması beklenirken, Nintendo Switch mağazasında da yayınlanabilir.

Daha fazla müşteri potansiyeli

Nintendo Switch platformunda yayınlanacak oyunlar arasında, Ori and the Blind Forest, Cuphead ve Gears 5'in de olduğu söyleniyor. Haberi ilk olarak Direct-Feed Games duyurmuş olsa da, bu kez onları doğrulayan başka kaynaklar da var. Hem Windows Central, hem de Game Informer aynı haberi birden fazla kaynaktan duyduklarını iddia ediyorlar.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=67&v=sCuG984QIbU

Microsoft'un uzun süredir kendisinikaydırmaya çalıştığını inkar etmek mümkün değil ve CEO'ı 2014 yılında oyun başkanlığına terfi ettirdiğinde bu fikirdahil edilmişti. Spencer ise önceki demeçlerinde en büyük hedeflerinden birinin,potansiyeli elde etmek olduğunu açıklamıştı.