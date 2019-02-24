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Microsoft, Xbox oyunlarını Nintendo Switch'e getirmeye hazırlanıyor

Microsoft ve Nintendo'nun dostluğu yeni projelerin de önünü açmaya başladı. Gelen haberlere göre Microsoft, Xbox oyunlarının birkaçı yakında Nintendo Switch'e gelebilir.
2 ay
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Oyun Konsolları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Çeşitli kaynaklara göre, Microsoft, Xbox oyunlarını Nintendo Switch'e getirme konusunda çalışmalara başlamış durumda. Forza Horizon 4 gibi popüler oyunların Microsoft'un xCloud oyun akış hizmetinde yayınlanması beklenirken, Nintendo Switch mağazasında da yayınlanabilir.

Daha fazla müşteri potansiyeli

Nintendo Switch platformunda yayınlanacak oyunlar arasında, Ori and the Blind Forest, Cuphead ve Gears 5'in de olduğu söyleniyor. Haberi ilk olarak Direct-Feed Games duyurmuş olsa da, bu kez onları doğrulayan başka kaynaklar da var. Hem Windows Central, hem de Game Informer aynı haberi birden fazla kaynaktan duyduklarını iddia ediyorlar.
Microsoft'un uzun süredir kendisini bir bulut-hizmet sağlayıcısına kaydırmaya çalıştığını inkar etmek mümkün değil ve CEO Satya Nadella, Phil Spencer'ı 2014 yılında oyun başkanlığına terfi ettirdiğinde bu fikir oyun bölümüne dahil edilmişti. Spencer ise önceki demeçlerinde en büyük hedeflerinden birinin, daha fazla müşteri potansiyeli elde etmek olduğunu açıklamıştı.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=67&v=sCuG984QIbU Yorum Yaz
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Bir internet kullanıcısı 2 ay
Microsoft önce evdeki xbox'u 2 metre uzağındaki laptop'ta sorunsuz bir şekilde stream etmeyi başarsın.Xbox uygulamasıyla sözde yapılıyor bu işlem ama modemin dibinde bile oynanmayacak kadar donuyor.Akn kalktı hız hep yüksek ping hep düşük ama olmuyor oynanmıyor.
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ssbrutality 2 ay
bence samaung un cihazı daha sağlam ve şık duruyor. ayrıca bu dışa samsung içe katlanıyor. düşme anında samsung kurtarabilir ama bu direk biter. nesini beğendiniz bunun anlamadım.
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yorumculuklar 2 ay
Xbox'a oyun konsolu değil de bir oyun platformu gibi pakmak lazım artık. Diğer konsol ve bilgisayarlara sunulacak bir hizmet gibi... Xbox konsolu da olur elbet, üzerine arayüz yüklenmiş özel bir Windows bilgisayarı olarak düşünülebilir. Mantıklı da geliyor, düşük donanımlı konsollara özenilerek bu kadar kaliteli yapımlar çıkartılabilirken bilgisayarlar neden bundan mahrum?!
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Mutlak.Sıfır 2 ay
Microsoft son dönemlerde oyuncular lehine çok güzel işler yapmaya devam ediyor. Bence muhtemel amaçları Gamepass sistemini Netflix tarzı bir üyelik sistemine dönüştürüp bulut yoluyla her platform da oynanabilir yapacaklar.
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Oguz_Cole 2 ay
Bulut oyunculuğu şuanda pek mümkün değil anca offline oyunlarda bu mantıklı olabilir onda bile sorunlar yaşanacaktır. Çünkü bu gibi servisler direk bağlantının kalitesine ve devamlılığına bağlı. Genel internet bağlantıları zaten ortada ve bunun dışında artık herşey internete bağlanıyor sen orada buluttan oynarken eve mesela annen, eşin, kardeşin her kim ise geldi ve direk internete bağlanıp fotografları buluta atmaya başladı diyelim, bu durumda oyun single player olmasına rağmen oynanamaz hale gelecek ki normalde bile internet hep sabit seviyede değil, oyun 1080p den 720p ye gibi değerlerde hep değişecek (eşit çözünürlükte bile görüntü bir konsol ile asla kıyaslanamaz çünkü sıkıştırılırken kayıplar yaşanıyor.) arada aşırı input lag ler girecek yani tam bir işkence olacak.
Bunların çoğundan kurtulma yolları var mı elbette var ama normal kullanıcı asla uğraşmaz. Yani kısacası daha aşılıcak birçok duvar var bu olay için.
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Biyturs_OnSr 2 ay
XCloud'u dört gözle bekliyorum. AKN de kalktığına göre rahat rahat oyun stream edilir. Şöyle 1 tane GPD Win alıp, üstünde Full HD 60 FPS oyun deneyimi müthiş olur.
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