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Nintendo, Wii Mini'nin tanıtımını gerçekleştirdi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Oyun Konsolları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 Nintendo, düşük fiyatlandırma politikasından yola çıkarak ürettiği yeni oyun konsolu Wii Mini'ye nihayet resmiyet kazandırdı.

7 Aralık tarihinde Kanada'da satışa sunulmaya başlayacak olan konsol 99.99 Kanada dolarına oyuncuların beğenisine sunulacak. Maliyetlerin düşürülmesi adına internet bağlantı özelliklerinin yer almadığı Nintendo Mini, çevrimiçi olarak çalışan bazı Wii oyunlarını çalıştıramayacak. Ayrıca,medya servislerinin de yer edinmediği konsol, Game Cube'le de uyumlu olmayacak.

Siyah ve kırmızı renklerinin hakim olduğu bir tasarıma sahi olan Wii Mini'nin kutusundan kırmızı renkli bir Wii Remote Plus, sensör barı, güç adaptörü ve kompozit kablo çıkacak. Wii Mini'nin mevcut Wii aksesuarları ile uyumlu olacağı belirtilirken, Nintendo konsolu Wii dünyasına adım atmak isteyen kullanıcılar için büyük bir fırsat olarak tanımladı.

1400 disk temelli Wii oyunlarını çalıştıracak olan Wii Mini'nin şu an için Kanada dışındaki ülkeler için kesin bir çıkış tarihi ve fiyatlandırma bilgisi verilmedi. Wii Mini ile düşük bütçeli kullanıcılara hitap eden Nintendo'nun mini konsolu ile ne kadar başarılı olacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.
http://www.nintendo.com/wiimini?country=CA&lang=en/ Yorum Yaz
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lyridder 7 yıl
Fiyatı çok iyiymiş.
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Eskiden Olsa.. 7 yıl
Kırmızı renk cidden fena duruyo :)
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Redunay 7 yıl
Nintendo dan bi acayiplik daha. Muhtemelen yine peynir ekmek gibi satacak.
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Amedra 7 yıl
Resimdeki kırmızı modeli insanı adeta cezbettiriyor, o ne güzelliktir öyle yahu.
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hayyam_karadenizli 7 yıl
Sony tekniği, bu girişim WiiU satışlarına iyi yansımaz, PS3'te PS2 satıştayken çıktı, benzer şeyler oldu, üretici olarak konsolunun arkasında duracağına ikilik çıkarıyorsun, haklı sebebin bile olsa tüketiciye bunu anlatmak çok zor. Yanlış hamle.
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pspsexer 7 yıl

usb var mı acaba..gamecube oyunları olmadan da çekilir mi bilmem...neyse nintendo ucuz ve güzel şeylere devam ediyor...bir akıllanamadı şu miyamotosan
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Litminov 7 yıl
Ucuz ve "minik" olsun diye çok fazla özellik kısmışlar...
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ulwi 7 yıl
bu demek ki wii nin ömrü daha sürecek, wii u çıktı diye wii ye oyun çıkmaz artık diye düşünmüştüm ama sanırım çıkacak :)
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Kabasaakall 7 yıl
Arkadaş dalga geçer gibi ilk 3 4 gün önce yalanlıyorlar bugun tanıtım yapıyorlar son zamanlarda trent haline geldi bu durum ve mide bulandırıcı oluyor artık..sızan haberleride kendileri sızdırıyorlardır zaten lansmanlar dan once pıyasayı hafıf bır uyadırıyorlar sonra yalanlıyorlar ondan sonra lansman yapıyorlar ne ıs arkadaş bırıde cıkıp demıyorkı ulan 3 gun once yalanladın sımdı tanıdım yapıyorsun dıye
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Statistik 7 yıl
100$a konsol, cok guzel fiyat bence, console'a sizin, ailenizin ve cevrenizdekilerin bakislarini olumlu yonde degistiren bir cihazdir, her evde bulunulmali bence
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ksk_kaan 7 yıl
Çok gereksiz.Diğer konsolla arasında fiyat farkı çok yok ve eksik özellikleri fazla.
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