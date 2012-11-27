Nintendo, Wii Mini'nin tanıtımını gerçekleştirdi





Nintendo, düşük fiyatlandırma politikasından yola çıkarak ürettiği yeni oyun konsolu Wii Mini'ye nihayet resmiyet kazandırdı.

http://www.nintendo.com/wiimini?country=CA&lang=en/

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7 Aralık tarihinde Kanada'da satışa sunulmaya başlayacak olan konsol 99.99 Kanada dolarına oyuncuların beğenisine sunulacak. Maliyetlerin düşürülmesi adına internet bağlantı özelliklerinin yer almadığı Nintendo Mini, çevrimiçi olarak çalışan bazı Wii oyunlarını çalıştıramayacak. Ayrıca,medya servislerinin de yer edinmediği konsol, Game Cube'le de uyumlu olmayacak.Siyah ve kırmızı renklerinin hakim olduğu bir tasarıma sahi olan Wii Mini'nin kutusundan kırmızı renkli bir Wii Remote Plus, sensör barı, güç adaptörü ve kompozit kablo çıkacak. Wii Mini'nin mevcut Wii aksesuarları ile uyumlu olacağı belirtilirken, Nintendo konsolu Wii dünyasına adım atmak isteyen kullanıcılar için büyük bir fırsat olarak tanımladı.1400 disk temelli Wii oyunlarını çalıştıracak olan Wii Mini'nin şu an için Kanada dışındaki ülkeler için kesin bir çıkış tarihi ve fiyatlandırma bilgisi verilmedi. Wii Mini ile düşük bütçeli kullanıcılara hitap eden Nintendo'nun mini konsolu ile ne kadar başarılı olacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.