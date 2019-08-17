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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nintendo, yakın zamanda Switch alanlara yeni modelle değiştirme imkanı sunuyor

Nintendo cephesi Switch Lite modeline ek olarak, batarya süresi artırılmış yeni Switch’i de raflara yerleştirdi. Yakın zamanda Switch alanlar ücretsiz olarak yenisiyle değiştirebilecek.
3 sa.
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Oyun Konsolları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Nintendo, yakın zamanda Switch alanlara yeni modelle değiştirme imkanı sunuyor
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Nintendo Switch Lite modelinin ardından standart Switch için de ufak bir güncelleme geldi. Tasarım, performans vb. alanlarda hiçbir farklılık yaşanmasa da daha fazla pil süresi sunan Nintendo Switch raflara yerleştirildi. Nintendo da yakın zamanda eski Switch modelinden alan kullanıcılar için yeni Switch’le değiştirme kampanyası başlattı.

17 Temmuz’dan sonra alınan cihazları kapsıyor

Sadece 17 Temmuz’dan sonra Switch alan kullanıcılara yenisiyle değiştirme imkanı sunulacak. Bu da yeni modelin tanıtıldığı tarihe denk geliyor. Ayrıca kampanya şimdilik ABD ve Kanada’da geçerli. Buradaki kullanıcılar eski Switch’lerini firmaya göndererek yeni modele sahip olabiliyorlar.

Nintendo’nun yaptığı açıklamaya göre oluşabilecek tüm vergi ve kargo masrafları kullanıcılar tarafından ödenecek. Yani eski ürünü geri yollarken de yeni ürünü alırken de her türlü masraf size ait. Ne olursa olsun yeni Switch’e sahip olmak isteyenler için önemli bir kampanya olduğunu söyleyebiliriz.

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Eski Switch modelinin pil ömrü 2.5 saat ile 6.5 saat arası olarak açıklanmıştı. Yeni Switch ise süreyi 4.5 saat ile 9 saat arası gibi oldukça iyi bir seviyeye çıkarıyor. Oyun severler için bu ekstra pil ömrü özellikle yolculuklarda oldukça işe yaracaktır.



https://www.polygon.com/2019/8/16/20809056/nintendo-switch-exchange-upgrade-new-battery-life Yorum Yaz
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