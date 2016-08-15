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Nintendo, hayran yapımı Pokemon Uranium oyununu yayından kaldırttı

Bir grup Pokemon hayranı tarafından tam 9 yılda tamamlanan Pokemon Uranium oyunu, Nintendo avukatlarından gelen telif konulu uyarılar sonucunda yayından kaldırıldı.
2 yıl
5,4b
1
16
Oyunlar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Mobil cihazlarda ortalığı kasıp kavurmaya devam eden Pokemon Go’ya alternatif olarak Windows işletim sistemi için yayınlanan Pokemon Uranium, her ne kadar piksel tabanlı grafikleri ve konusuyla eleştirilere maruz kalsa da bir hafta içerisinde 1.5 milyondan fazla indirme sayısına ulaşmayı başardı. Logo tasarımı ve oyun içerisindeki bazı Pokemon’larla Nintendo’nun orijinal oyunundan "ilham alan" geliştirici ekip, yayınladıkları son açıklama ile oyunu web sitelerinden kaldırdıklarını duyurdular.
Pokemon Uranium'un kısa sürede bu denli popüler hale gelmesinin ardından Nintendo avukatlarından oyunun kaldırılması yönünde bildirimler aldıklarını belirten ekip, konuyu bireysel ya da yasal açıdan hiç görüşmediklerini, sadece uyarı niteliğinde mesaj aldıklarını belirttiler. Yasal açıdan telif hakları ihlali kapsamına giren Pokemon Uranium yüzünden başlarını derde sokmak istemediklerini ifade eden geliştiriciler bu yüzden oyunun resmi indirme bağlantısını kaldırdıklarını duyurdular.
İnternet üzerinde halen farklı kaynaklardan indirilebilen oyun hakkında uyarıda bulunan Pokemon hayranları, dosyaların virüslü olabileceğini ve güvenilmeyen adreslerden Pokemon Uranium adı altında herhangi bir içeriğin indirilmemesi gerektiğini dile getirdiler. 

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Amore 2 yıl en beğenilen
Bu korsan geliştiriciler bu kadar uğraşmış, erken pes etmişler. Oyunun adına Pokemon değilde Pokuman deselerdi, pikaçu değilde pokaçu deselerdi teliften yırtarlardı bence.
Bu korsan geliştiriciler bu kadar uğraşmış, erken pes etmişler. Oyunun adına Pokemon değilde Pokuman deselerdi, pikaçu değilde pokaçu deselerdi teliften yırtar...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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GoldPunch 2 yıl
Nintendo haklı. İzin almadan nasıl böyle büyük bir şeye kalkışmışlar, hayret verici. O kadar harcadıkları emeklerine yazık.
2 Yanıt Yanıtla +4
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madhane 2 yıl
kaldirtirlar tabi adamlar dandik telefonda elini bi asa bi yukari salladigin oyundan bile milyarlar kazandi uraiumda grafigi yiyim hic degilse pokemon savatirabiliyor onuda gectim yakalarken orjinaline bagli dovuserek yakaliyosun. nintendo da farkinda dandik oyun adi pokimon diye bu kadar getiriyosa profesyonel bi oyun yapsa neler olur oda farkinda ama zamanla kapitalist somurme taktigi adim adim pokiman go v300.10 ciksin sonra
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thunderhorn 2 yıl
Hayatımda şunu öğrendim anime den gelen hiç bir oyunu yapan tasarlayan bir firmanın bi cacıktan anlamadıgını ve gercekten işlerının sadece anime olup oyle kalması gerektıgını bknz. Digimon Pokemon tarzi tüm online oyunlar. gerçekten berbat içerikler sunup ya bunuda mı dusunememıs bu beyınden mahrumlar dedırtıcek kadar kotu oyun ıcerıklerı var
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shadowtr 2 yıl thunderhorn
Çünkü doğru düzgün bir stüdyoyla çalışmıyorlar. Pokemon doğru ellerde efsanevi bir oyun olabilecekken, emekliyor resmen.

Ver Rockstar'a, GTA dünyasını alsın Pokemon dünyasına çevirsin gör bak neler oluyor.
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aycibin 2 yıl
İlham mi almış?gözler bozuk galiba,adı pokemon yahu daha ne olsun :))))))
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muratkaya 2 yıl
Microsoft az akıllı olsa gerekli anlaşmaları yapıp bu oyunu jet hızında Windows Mobile'a getirirdi.
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kadirirdem 2 yıl
adamlar haklı...
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KaleyDeskop 2 yıl
nitendo kadar para göz firma yoktur, oyunlarını bile yt üzerinden para kazanma açık yayınlatmazlar, bu firmayı silmek lazım almayın hiç bir ürünlerini, allah nasip etsin inşallah batarlar, oyuncu kitlesini düşünmeyeni ben hiç düşünmem
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GoldPunch 2 yıl
Nintendo haklı. İzin almadan nasıl böyle büyük bir şeye kalkışmışlar, hayret verici. O kadar harcadıkları emeklerine yazık.
1 Yanıt Yanıtla +4
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Amore 2 yıl
Bu korsan geliştiriciler bu kadar uğraşmış, erken pes etmişler. Oyunun adına Pokemon değilde Pokuman deselerdi, pikaçu değilde pokaçu deselerdi teliften yırtarlardı bence.
1 Yanıt Yanıtla +11
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Sirkadyen 2 yıl GoldPunch
GoldPunch

Nintendo haklı. İzin almadan nasıl böyle büyük bir şeye kalkışmışlar, hayret verici. O kadar harcadıkları emeklerine yazık.

Vermezdi ki zaten. Pokemon Crater oynayanlar bilir, kaç yıl oldu kapanalı. Müthiş bir oyundu web üzerinden oynanan, Uranium gibi milyonları toplayınca Nintendo kapısına dikilip zinciri vurdurttu.
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V4LKyR 2 yıl
İyi ki resmi olan versiyonunu indirmiştim 2 gün önce. ;)
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