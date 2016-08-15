Nintendo, hayran yapımı Pokemon Uranium oyununu yayından kaldırttı

Mobil cihazlarda ortalığı kasıp kavurmaya devam eden Pokemon Go’ya alternatif olarak Windows işletim sistemi için yayınlanan Pokemon Uranium, her ne kadar piksel tabanlı grafikleri ve konusuyla eleştirilere maruz kalsa da bir hafta içerisinde 1.5 milyondan fazla indirme sayısına ulaşmayı başardı. Logo tasarımı ve oyun içerisindeki bazı Pokemon’larla Nintendo’nun orijinal oyunundan "ilham alan" geliştirici ekip, yayınladıkları son açıklama ile oyunu web sitelerinden kaldırdıklarını duyurdular.

Pokemon Uranium'un kısa sürede bu denli popüler hale gelmesinin ardından Nintendo avukatlarından oyunun kaldırılması yönünde bildirimler aldıklarını belirten ekip, konuyu bireysel ya da yasal açıdan hiç görüşmediklerini, sadece uyarı niteliğinde mesaj aldıklarını belirttiler. Yasal açıdan telif hakları ihlali kapsamına giren Pokemon Uranium yüzünden başlarını derde sokmak istemediklerini ifade eden geliştiriciler bu yüzden oyunun resmi indirme bağlantısını kaldırdıklarını duyurdular.

İnternet üzerinde halen farklı kaynaklardan indirilebilen oyun hakkında uyarıda bulunan Pokemon hayranları, dosyaların virüslü olabileceğini ve güvenilmeyen adreslerden Pokemon Uranium adı altında herhangi bir içeriğin indirilmemesi gerektiğini dile getirdiler.