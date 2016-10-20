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Nintendo yeni konsolu Switch'i duyurdu

Nintendo uzun zamandır beklenen konsolunu tanıttı. Tablet formunda da kullanılabilen Switch adındaki yeni konsol Nvidia'nın güncel teknolojilerine de ev sahipliği yapıyor.
2 yıl
4,5b
1
47
Oyun Konsolları
Göksel Ali Pehlivan
Yazar
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Nintendo'nun NX konsolunu tanıtmasının üzerinden yaklaşık bir buçuk sene geçti ve Nintendo yeni konsolu Switch'i duyurdu. Hibrit olarak tasarlanan hem tablet hem sabit konsol olarak kullanılabilen Switch, barındırdığı teknolojilerle de dikkatleri üzerine çekiyor.

Çok yönlü, çok yetenekli

Hem tablet hem sabit konsol olarak kullanılabilen Switch, tablet olarak kullanıldığında oldukça ince ve boyutuna göre etkileyici özelliklere sahip. Yayınlanan videoda görüldüğü kadarıyla yaklaşık 7 inç boyutunda bir ekrana sahip Switch Konsol'un çözünürlüğü ve donanımsal detayları belli değil. Switch Dock ise konsoldaki görüntüyü TV'ye aktaran parça. Yayınlanan videoda dikkat çekici bir diğer nokta ise tablet konsola 3Ds'te olduğu gibi kart ile oyun yüklenebilmesi. Bu oyunların hem fiziksel hem dijital olarak yayınlanacağının bir göstergesi.
Detaylarından pek bahsedilmeyen ancak dünyanın en iyi performansa sahip GeForce ekran kartlarıyla aynı mimariye sahip  olduğu belirtilen -Pascal mimarisi- özelleştirilmiş Nvidia Tegra işlemciye -muhtemelen Tegra X2- sahip cihaz videoda da görebileceğiniz üzere boyutuna göre oldukça yetenekli.
Kontrolcüler ise beklendiği gibi ayrılabilir, çok fonksiyonlu kullanıma uygun şekilde. Nintendo'nun deyimiyle Joy-Con adı verilen kontrolcüler merkezi bir parçaya bağlanarak veya tabletin iki tarafına takılarak veya da iki ayrı küçük kontrolcü olarak kullanılabiliyor.
 Eğer bunlar yeterli olmadıysa Nintendo, Pro Kontrolcü adını verdiği geleneksel bir kontrolcüyü de kullanıma sunacak.Tanıtım videosunda pek çok çoklu oyunculu oyunlar görüyoruz ve birden fazla konsolun ve kontrolcünün kablosuz olarak bağlantı kurup kullanılabildiğini görüyoruz. Boyutu da düşünüldüğünde çok başarılı bulduğum bir özellik. 

Yeni konsol, yeni ortaklıklar ve çıkış tarihi

Yeni konsolla birlikte Nintendo haricinde pek çok firma da konsola destek vereceğini açıkladı.  Bunlardan bazıları Activision, Atlus, Bethesda, Capcom, EA, Epic Games, Konami, PlatinumGames, Square Enix, Take-Two ve Ubisoft. Tanıtım videosunda Zelda, Skyrim, NBA 2K, Mario ve Mario Kart ve Splatoon oyunlarını görüyoruz. Nintendo'nun açıklamalarına göre Splatoon gelecekte LoL, Dota, CSGO gibi binlerce kişinin, özellikle gençlerin, izlediği bir e-sport haline gelecek.
Nintendo Amerika Başkanı Reggie Fils-Aime'nin dediğine göre "Nintendo Switch oyunculara istedikleri gibi oynama  özgürlüğünü ve geliştiricilere de sınırlamaların kaldırıldığı ve yaratıcılıklarını özgürce kullanabilecekleri bir ortam sunuyor.".  Konsolun çıkış tarihi ise Mart 2017.
 

https://www.engadget.com/2016/10/20/switch-is-nintendos-next-game-console/ Yorum Yaz
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Allons-y 2 yıl en beğenilen
3DS gibi olur diyen arkadaşlar olmuşta 3DS dünyada 60 milyon satmış geniş bir oyun kütüphanesine sahip oldukça başarılı bir cihazdır. Nintendoyu sadece türkiye ile değerlendirmemek lazım. Geçtiğimiz aylarda sadece pokemon temasına sahip 3. parti bir firma tarafından yapılmış bir oyunun bile nasıl dünyayı esir alabileceğini gördük.
3DS gibi olur diyen arkadaşlar olmuşta 3DS dünyada 60 milyon satmış geniş bir oyun kütüphanesine sahip oldukça başarılı bir cihazdır. Nintendoyu sadece türkiye ...
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ardaalisahin 2 yıl
Hayret valla,ilk defa apple harici bir haber ustunden 7 gun gecmeden yayinlanabildi.Gercekten sasirdim.
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FRAPS_TR 2 yıl
1.5 Tf gücünde el konsolu çıkartmışlar.ps4 ise 1.8 Tf gücünde.El konsolu olarak çok güçlü olmuş.
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2 Avatar Avatar
1982-utkan 2 yıl
Nintendo Kendi bildigi yoldan devam etsin ama Oyun dunyasi sadece pokemon,zelda ve mariodan olusmuyor.Neden bir fifa tombraider veya kendilerinin bi ara serisi bulunan Re7 yok ?
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DH Misafiri 2 yıl
helal be nintendoya. dandik soni ye teknoloji dersi vermiş resmen. mobil oyun konsolu nasıl olur göstermiş. helal olsun. soni bunu ruyasinda bile göremez, görse bile yapamaz. teknolojisi yok balon soni. çöp soni. dandik soni
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Parallel Killer 2 yıl
nintendo zaman makinasını bulmuş kesin, gelecekten alıp gelmişler bunu
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Noobs Gona Wild 2 yıl
cihaz çok güzel para tam ihtiyacım olan bir ürün.çıkana kadar para biriktirip almak istiyorum
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FRAPS_TR 2 yıl
Fiyat 1000 tl civarına olursa iyi satar.
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s_mail 2 yıl
mesajım bulunsun. çıkınca fiyatına bakarız.
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javaprof 2 yıl
bence bu konsolun 23. parti desteğine bile ihtiyacı yok şu ana kadar çıkmış tüm pokemon oyunlarının remake ini yapsınlar birde yeni bir pokemon oyunu milyonlar satar ama pokemon nds e özel olduğundan çıkarmalar ana oyunu wii deki gibi yan oyunlar çıkarırlar.
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adnansetek 2 yıl
Kilit nokta 3. Parti desteği. Tamam konsol süper duruyor Nintendo yeni birşeyler deniyor. Ama yani wii de çok yenilikçi konsoldu da ne oldu? Tarihin en çok satan konsolu olabilecekken eridi gitti birkaç seneye. İlk gördüğüm kadarıyla 3. Parti sağlam geliyor. Her ne kadar Türkiye'de el konsolu olarak kullanışlı olmayacak(İstanbul daha doğrusu). Ama bekleyip görelim. Şöyle bin - bin ikiyüz arası bir fiyat olursa çıktığı gibi sipariş ederim
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ardaalisahin 2 yıl
Hayret valla,ilk defa apple harici bir haber ustunden 7 gun gecmeden yayinlanabildi.Gercekten sasirdim.
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Furuichi 2 yıl
Harika gözüküyor. Masaüstü ve el konsolunun birleşmesi daha hayırlı oldu. Bir önceki nesili hatırlayalım. Nintendo wii u ve 3ds de third party desteğini yeterince alamamış ve tüm enerjisini 2 ye bölmek zorunda kalmıştı. Şimdi ise tek platforma odaklanıp daha fazla içerik çıkaracak ve third party desteği ise bir önceki nesile göre daha iyi olacak gibi gösteriyor. Fiyat konusunda nintendo çok uçmaz ve third party deseği güçlü olur ise ps2 nin rekoru kırılabilir. Çünkü el konsolu tercih eden için de, masaüstü konsol tercih eden için de tek bir seçenek var nintendo tarafında.
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eric13 2 yıl
Razer Edge konsepti begendim acikcais dort gozle de bekliyorum tam istedigim turde urun
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Ac1DBuRN 2 yıl
Tam konsolların PClerden farkı kalmadı derken Nintendo dönen tekmesini yapıştırmış
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