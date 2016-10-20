Nintendo'nun NX konsolunu tanıtmasının üzerinden yaklaşık bir buçuk sene geçti ve Nintendo yeni konsolu Switch'i duyurdu. Hibrit olarak tasarlanan hem tablet hem sabit konsol olarak kullanılabilen Switch, barındırdığı teknolojilerle de dikkatleri üzerine çekiyor.

Çok yönlü, çok yetenekli

Hem tablet hem sabit konsol olarak kullanılabilen Switch, tablet olarak kullanıldığında oldukça ince ve boyutuna göre etkileyici özelliklere sahip. Yayınlanan videoda görüldüğü kadarıyla yaklaşık 7 inç boyutunda bir ekrana sahip Switch Konsol'un çözünürlüğü ve donanımsal detayları belli değil. Switch Dock ise konsoldaki görüntüyü TV'ye aktaran parça. Yayınlanan videoda dikkat çekici bir diğer nokta ise tablet konsola 3Ds'te olduğu gibi kart ile oyun yüklenebilmesi. Bu oyunların hem fiziksel hem dijital olarak yayınlanacağının bir göstergesi.

Detaylarından pek bahsedilmeyen ancak dünyanın en iyi performansa sahip GeForce ekran kartlarıyla aynı mimariye sahip olduğu belirtilen -Pascal mimarisi- özelleştirilmiş Nvidia Tegra işlemciye -muhtemelen Tegra X2- sahip cihaz videoda da görebileceğiniz üzere boyutuna göre oldukça yetenekli.

Kontrolcüler ise beklendiği gibi ayrılabilir, çok fonksiyonlu kullanıma uygun şekilde. Nintendo'nun deyimiyle Joy-Con adı verilen kontrolcüler merkezi bir parçaya bağlanarak veya tabletin iki tarafına takılarak veya da iki ayrı küçük kontrolcü olarak kullanılabiliyor.

Eğer bunlar yeterli olmadıysa Nintendo, Pro Kontrolcü adını verdiği geleneksel bir kontrolcüyü de kullanıma sunacak.Tanıtım videosunda pek çok çoklu oyunculu oyunlar görüyoruz ve birden fazla konsolun ve kontrolcünün kablosuz olarak bağlantı kurup kullanılabildiğini görüyoruz. Boyutu da düşünüldüğünde çok başarılı bulduğum bir özellik.

Yeni konsol, yeni ortaklıklar ve çıkış tarihi

Yeni konsolla birlikte Nintendo haricinde pek çok firma da konsola destek vereceğini açıkladı. Bunlardan bazıları Activision, Atlus, Bethesda, Capcom, EA, Epic Games, Konami, PlatinumGames, Square Enix, Take-Two ve Ubisoft. Tanıtım videosunda Zelda, Skyrim, NBA 2K, Mario ve Mario Kart ve Splatoon oyunlarını görüyoruz. Nintendo'nun açıklamalarına göre Splatoon gelecekte LoL, Dota, CSGO gibi binlerce kişinin, özellikle gençlerin, izlediği bir e-sport haline gelecek.

Nintendo Amerika Başkanı Reggie Fils-Aime'nin dediğine göre "Nintendo Switch oyunculara istedikleri gibi oynama özgürlüğünü ve geliştiricilere de sınırlamaların kaldırıldığı ve yaratıcılıklarını özgürce kullanabilecekleri bir ortam sunuyor.". Konsolun çıkış tarihi ise Mart 2017.

https://www.engadget.com/2016/10/20/switch-is-nintendos-next-game-console/