Nintendo Switch 2 stok sıkıntısı çekmeyecek: İlk etapta 10 milyon ünite üretilecek

Tam Boyutta Gör Yeni nesil konsol pazarına giriş yapmak için hazırlanan Nintendo, son zamanlarda sızıntıların ortasında kaldı. Firmanın bu yıl içerisinde tanıtması beklenen yeni konsolu, iddialara göre Playstation 5 ve Xbox Series X’in aksine çıkışında kolayca satın alınabilecek.

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Yeni Nintendo Switch stok sıkıntısı çekmeyecek

Geçtiğimiz günlerde Ninendo Switch 2’de kullanılacak ekranın özelliklerini paylaşan Takashi Mochizuki, şimdi de yeni konsolun üretim süreci hakkında konuştu. Mochizuki’ye göre Nintendo, gelecek mali yıl içerisinde yeni nesil konsolu 10 milyon adet üretecek. Böylece Switch 2, çıkış yılı içerisinde oldukça rahat bir şekilde bulunabilecek.

Hatırlayacak olursanız Xbox Series X ve Playstation 5, uzun bir süre boyunca stok sıkıntısı çekmişti. Görünüşe göre Nintendo, benzer bir durum yaşamamak için hazırlıklarını yapmış. Tüm bunların yanı sıra Mochizuki, Switch 2’nin OLED bir modele sahip olabileceğini ancak bu modelin 2024 yılı içerisinde satışa sunulmayacağını belirtti. Nvidia DLSS ve ışın izleme gibi yeni nesil özelliklere sahip olması beklenen yeni nesil Nintendo Switch önümüzdeki aylarda duyurulacaktır.



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