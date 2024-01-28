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    Anlık Bildirim

    Nintendo Switch 2 stok sıkıntısı çekmeyecek: İlk etapta 10 milyon ünite üretilecek

    Nintendo’nun yeni konsolundan bilgiler gelmeye devam ediyor. İddialara göre Switch benzeri bir formata sahip olması beklenen yeni konsol ilk etapta 10 milyon üretilecek.
    Nintendo Switch Tam Boyutta Gör
    Yeni nesil konsol pazarına giriş yapmak için hazırlanan Nintendo, son zamanlarda sızıntıların ortasında kaldı. Firmanın bu yıl içerisinde tanıtması beklenen yeni konsolu, iddialara göre Playstation 5 ve Xbox Series X’in aksine çıkışında kolayca satın alınabilecek.

    Yeni Nintendo Switch stok sıkıntısı çekmeyecek

    Geçtiğimiz günlerde Ninendo Switch 2’de kullanılacak ekranın özelliklerini paylaşan Takashi Mochizuki, şimdi de yeni konsolun üretim süreci hakkında konuştu. Mochizuki’ye göre Nintendo, gelecek mali yıl içerisinde yeni nesil konsolu 10 milyon adet üretecek. Böylece Switch 2, çıkış yılı içerisinde oldukça rahat bir şekilde bulunabilecek.

    Hatırlayacak olursanız Xbox Series X ve Playstation 5, uzun bir süre boyunca stok sıkıntısı çekmişti. Görünüşe göre Nintendo, benzer bir durum yaşamamak için hazırlıklarını yapmış. Tüm bunların yanı sıra Mochizuki, Switch 2’nin OLED bir modele sahip olabileceğini ancak bu modelin 2024 yılı içerisinde satışa sunulmayacağını belirtti. Nvidia DLSS ve ışın izleme gibi yeni nesil özelliklere sahip olması beklenen yeni nesil Nintendo Switch önümüzdeki aylarda duyurulacaktır.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 5 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 4 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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