Nintendo Switch 2 stok sıkıntısı çekmeyecek: İlk etapta 10 milyon ünite üretilecek

Yeni Nintendo Switch stok sıkıntısı çekmeyecek
Geçtiğimiz günlerde Ninendo Switch 2’de kullanılacak ekranın özelliklerini paylaşan Takashi Mochizuki, şimdi de yeni konsolun üretim süreci hakkında konuştu. Mochizuki’ye göre Nintendo, gelecek mali yıl içerisinde yeni nesil konsolu 10 milyon adet üretecek. Böylece Switch 2, çıkış yılı içerisinde oldukça rahat bir şekilde bulunabilecek.
Hatırlayacak olursanız Xbox Series X ve Playstation 5, uzun bir süre boyunca stok sıkıntısı çekmişti. Görünüşe göre Nintendo, benzer bir durum yaşamamak için hazırlıklarını yapmış. Tüm bunların yanı sıra Mochizuki, Switch 2’nin OLED bir modele sahip olabileceğini ancak bu modelin 2024 yılı içerisinde satışa sunulmayacağını belirtti. Nvidia DLSS ve ışın izleme gibi yeni nesil özelliklere sahip olması beklenen yeni nesil Nintendo Switch önümüzdeki aylarda duyurulacaktır.
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.