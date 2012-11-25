Nintendo'nun Wii Mini adlı bir konsol hazırladığı iddia ediliyor





Wii oyun konsoluyla önemli bir satış başarısı yakalayan ve bu başarıyı yeni nesil Wii U konsolu ile de yakalamak isteyen Nintendo, iddialara göre daha kompakt bir oyun konsolu üzerinde çalışıyor.





Nintendo World Report tarafından verilen haberde, firmanın, başarılı Wii konsolunun tüm özelliklerini barındıracak ancak daha küçük bir kasa formuna sahip olacak Wii Mini adında bir konsol üzerinde çalıştığı belirtildi. Haberin kaynağı ise büyük bir perakendecinin bir çalışanı.





Perakende firmasının iç bilgilendirme dökümanlarından alındığı ifade edilen bilgi, 7 Aralık günü resmi bir lansman planlandığına işaret ediyor. Wii Mini paketi içerisinde standart olarak bir sensör çubuğu, nunchuk ve Wii Remote Plus kumandası olacak.





Eğer iddialar doğruysa Nintendo başarılı konsolunun boyutlarını biraz daha küçülterek, özellikle tatil sezonunda tüketicinin ilgisini çekmeye çalışacak. Zira standart Wii konsolu da rakiplerine göre daha küçük boyutlara sahipti. Fiyat olarak ise 130$-200$ aralığında olabileceği tahmin ediliyor.

http://www.slashgear.com/nintendo-reportedly-planning-wii-mini-console-24258184/