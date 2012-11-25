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Nintendo'nun Wii Mini adlı bir konsol hazırladığı iddia ediliyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Wii oyun konsoluyla önemli bir satış başarısı yakalayan ve bu başarıyı yeni nesil Wii U konsolu ile de yakalamak isteyen Nintendo, iddialara göre daha kompakt bir oyun konsolu üzerinde çalışıyor.

Nintendo World Report tarafından verilen haberde, firmanın, başarılı Wii konsolunun tüm özelliklerini barındıracak ancak daha küçük bir kasa formuna sahip olacak Wii Mini adında bir konsol üzerinde çalıştığı belirtildi. Haberin kaynağı ise büyük bir perakendecinin bir çalışanı.

Perakende firmasının iç bilgilendirme dökümanlarından alındığı ifade edilen bilgi, 7 Aralık günü resmi bir lansman planlandığına işaret ediyor. Wii Mini paketi içerisinde standart olarak bir sensör çubuğu, nunchuk ve Wii Remote Plus kumandası olacak.

Eğer iddialar doğruysa Nintendo başarılı konsolunun boyutlarını biraz daha küçülterek, özellikle tatil sezonunda tüketicinin ilgisini çekmeye çalışacak. Zira standart Wii konsolu da rakiplerine göre daha küçük boyutlara sahipti. Fiyat olarak ise 130$-200$ aralığında olabileceği tahmin ediliyor. 

http://www.slashgear.com/nintendo-reportedly-planning-wii-mini-console-24258184/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ama=neden 7 yıl
BU konsol kime hitap ediyor hala anlamadım ben , o kadar da seveni , kullanıcısı var.
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junmisugi 7 yıl
Bunun zaten Mario Olypic Games benzeri bir paketinde gamecube fonksiyonu kırpılmış bir versiyou vardı. 3. türü olacak herhalde.
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kucuker34 7 yıl
Wiiye bir türlü ısınamadım gitti...
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cengizhan1903 7 yıl
Zaten kucucuk alet daha ne kadar kirpabilirlerki
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Amedra 7 yıl
Ciddi bir haberini görelim artık.
1 Yanıt Yanıtla +1
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hayyam_karadenizli 7 yıl
WiiU mini ise anlamlı ve alınır, önceki Wii'nin minisi falansa para tuzağı.
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CaSsErDoDo 7 yıl
zaten minnacık alet nesini mini yapacaklar?
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Hypnotica 7 yıl
Mini olayı da moda oldu.
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talerk 7 yıl
Nintendo wii you zaten ps3 xbox a göre kırılmış bir model daha ne kadar kirpacaklar ki
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