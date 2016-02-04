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Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nintendo'nun ilk mobil oyunu mart ayında geliyor

Akıllı telefon dünyasına adım atan Nintendo'nun ilk mobil oyunu Miitomo Mart ayında piyasaya çıkacak. Aslına bakrsanız bu yapım klasik anlamda bir oyun sayılmaz.
3 yıl
2,9b
1
12
Oyunlar
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Nintendo'nun ilk mobil oyunu mart ayında geliyor

Nintendo her ne kadar "batsak da akıllı telefonlara oyun çıkarmayız" demiş olsa da sonunda oyun dünyasının gidişatını gördü ve akıllı telefonlar için de farklı türde oyunlar yapacağını duyurdu. Şimdi firmanın ilk mobil oyununun-uygulamasının çıkmasına da kısa bir süre kaldı.
Firmanın Miitomo adlı oyunu Mart ayında ilk olarak Japonya'da yayınlanacak. Aslında karşımızda gerçek anlamda bir oyun bulunmuyor. Miitomo daha önce Mii avatarlarıyla kendi karakterimizi yaratıp arkadaşlarımızda etkileşime girdiğimiz bir uygulama diyebiliriz. 
Miitomo'da fotoğraf paylaşımının da bulunacağı açıklanırken bu fotoğrafları sınırlı olarak düzenleyebileceğimiz de belirtiliyor. Bu oyun Tomodachi Life adlı popüler oyuna benzeyen bir yapıda olacak gibi görünüyor. Bu oyunun ardından Nintendo, DeNA adlı mobil oyun geliştirme şirketiyle birlikte 2017 yılının Mart ayına kadar 5 oyun daha piyasaya çıkaracak. Miitomo'dan sonraki oyunun klasik anlamda bir oyun olacağı ve popüler Nintendo karakterlerinden birisine sahip olacağını da vurgulayalım.

http://www.tweaktown.com/news/50132/nintendos-first-mobile-game-coming-march-feature-photo-sharing/index.html Yorum Yaz
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iboocum 3 yıl en beğenilen mu5tafa
mu5tafa
Clash of clansın kazandırdığı paraları görünce Nintendo daha neyin kafasını yaşıyor merak ediyorum. Çöplerle uğraşıyorlar.

3DS çöp mü?
mu5tafaClash of clansın kazandırdığı paraları görünce Nintendo daha neyin kafasını yaşıyor merak ediyorum. Çöplerle uğraşıyorlar.
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1 Yanıt Yanıtla +5
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mu5tafa 3 yıl
Clash of clansın kazandırdığı paraları görünce Nintendo daha neyin kafasını yaşıyor merak ediyorum. Çöplerle uğraşıyorlar.
1 Yanıt Yanıtla +4
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darkdiva 3 yıl
Günaydın size. Nintendo ios ve android ortamında oyun çıkardı aylar önce. Pokemon Tcg online ipadden oynanıyor zaten 2 senedir. 2015'te de Pokemon Shuffle oyununu çıkardı. Neresi ilk bunun.
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Opricnik 3 yıl darkdiva
darkdiva

Günaydın size. Nintendo ios ve android ortamında oyun çıkardı aylar önce. Pokemon Tcg online ipadden oynanıyor zaten 2 senedir. 2015'te de Pokemon Shuffle oyununu çıkardı. Neresi ilk bunun.

ikisinide pokemon company çıkardı. pokemon company'nin belli bir hissesine sahip nintendo fakat tamamen nintendoya ait değil.
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Hyperior 3 yıl
Pokemonu online i mobil sektöre getirseler gsranti veriyorum patlama yaşanır oyunda... Minimum 50 milyon indirmesi var bu işin.
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esmerbuyucu 3 yıl
Kendi oyunlarının birebir kopyası veya üzerinde çokca uğraşılmış oyunlar değil de basitçe oluşturulmuş tarzda oyunlar veya uygulamalar olur büyük ihtimal. Mobil ödeme sisteminin olmayacağını kendileri söyledi zaten. Bu hamle reklamdan veya oyun ücretinden para kazanma değil. Kendi oyun platformlarına(Wii U, 3DS veya NX gibi) teşvik amaçlı yatırımlar yapacaklar yani kendilerine müşteri çekebilmek için.
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Opricnik 3 yıl
Miitomo oyun değil ki . Mii maker tarzı bir şey.
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There goes your life 3 yıl
Mobil bir çok endüstriyi etkiledi ama nintendo bunu haketmiyor gerçi hala gayet güzel bir gelir elde ediyorlar.
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mu5tafa 3 yıl
Clash of clansın kazandırdığı paraları görünce Nintendo daha neyin kafasını yaşıyor merak ediyorum. Çöplerle uğraşıyorlar.
1 Yanıt Yanıtla +4
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iboocum 3 yıl mu5tafa
mu5tafa
Clash of clansın kazandırdığı paraları görünce Nintendo daha neyin kafasını yaşıyor merak ediyorum. Çöplerle uğraşıyorlar.

3DS çöp mü?
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oyun, miitomo ve
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