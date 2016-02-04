Nintendo'nun ilk mobil oyunu mart ayında geliyor

Nintendo her ne kadar "batsak da akıllı telefonlara oyun çıkarmayız" demiş olsa da sonunda oyun dünyasının gidişatını gördü ve akıllı telefonlar için de farklı türde oyunlar yapacağını duyurdu. Şimdi firmanın ilk mobil oyununun-uygulamasının çıkmasına da kısa bir süre kaldı.



Firmanın Miitomo adlı oyunu Mart ayında ilk olarak Japonya'da yayınlanacak. Aslında karşımızda gerçek anlamda bir oyun bulunmuyor. Miitomo daha önce Mii avatarlarıyla kendi karakterimizi yaratıp arkadaşlarımızda etkileşime girdiğimiz bir uygulama diyebiliriz.

Miitomo'da fotoğraf paylaşımının da bulunacağı açıklanırken bu fotoğrafları sınırlı olarak düzenleyebileceğimiz de belirtiliyor. Bu oyun Tomodachi Life adlı popüler oyuna benzeyen bir yapıda olacak gibi görünüyor. Bu oyunun ardından Nintendo, DeNA adlı mobil oyun geliştirme şirketiyle birlikte 2017 yılının Mart ayına kadar 5 oyun daha piyasaya çıkaracak. Miitomo'dan sonraki oyunun klasik anlamda bir oyun olacağı ve popüler Nintendo karakterlerinden birisine sahip olacağını da vurgulayalım.



http://www.tweaktown.com/news/50132/nintendos-first-mobile-game-coming-march-feature-photo-sharing/index.html